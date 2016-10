„Der Staat sollte jede private Altersvorsorge begünstigen“

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Herr Professor Peichl, warum klappt das mit der privaten Altersvorsorge so schlecht?

Andreas Peichl: Das hat vor allem zwei Gründe. Zum einen verlässt man sich in Deutschland immer noch zu sehr auf den Staat - und damit auf die gesetzliche Rente. Zum anderen wird hier viel weniger über den Kapitalmarkt vorgesorgt als in anderen Ländern. Statt ihr Geld in Aktien oder andere Anleihen zu investieren, lassen es die Deutschen lieber auf ihrem Sparbuch. Angesichts der anhaltend niedrigen Zinsen ist das ein Problem.

Was kann der Staat tun, um die Bürger zu einer stärkeren Altersvorsorge zu animieren?

Peichl: Er muss ihnen vor allem klarmachen, dass sich der Staat nicht um die komplette Altersversorgung kümmern kann. Wir haben in Studien herausgefunden: Je mehr die Bürger über ihre zu erwartende Rentenhöhe informiert werden, umso mehr steigt ihr Bereitschaft, in private Vorsorge zu investieren. Die kann der Staat gezielt fördern, wie es etwa mit der "Riester-Rente" und der "Rürup-Rente" bereits geschieht.

Diese beiden Instrumente werden allerdings immer wieder heftig kritisiert. Zu Recht?

Peichl: Die Kritik ist insofern berechtigt, als speziell bei Riester nur bestimmte Produkte gefördert werden, bei denen die staatlichen Mittel für die höheren Gebühren draufgehen.

Was schlagen Sie da vor?

Peichl: Sinnvoll wäre, wenn der Staat jede Form der privaten Altersvorsoge begünstigen würde. Man könnte sie einfach abzugsfähig von der Einkommensteuer machen.

Aber wer mit Aktien oder Immobilien vorsorgt, den kann der Staat doch kaum fördern, oder?

Peichl: Nein, das geht nicht. Dann bräuchte man ja einen Nachweis, dass die Investition wirklich nur der Altersversorgung dient.

Was wäre mit einer nach- träglichen Förderung? Indem man beispielsweise jemandem bei der Rente begünstigt, der in einem selbst finanzierten Eigenheim lebt?

Peichl: Das ist kaum möglich. Es ginge nur, wenn man wie in anderen Ländern eine Steuer auf Eigenheimnutzung erheben würde, die Rentnern dann erlassen werden könnte. Eine solche Besteuerung wäre in Deutschland sehr unpopulär, obwohl es im europäischen Vergleich mit die wenigsten Eigenheimbesitzer gibt. Das ist ja auch ein Problem bei der Altersarmut: Die meisten Betroffenen leben in Mietwohnungen.

Lässt sich denn Altersarmut nur über private Vorsorge bekämpfen?

Peichl: Meines Erachtens brauchen wir einen Systemwechsel. Sinnvoll wäre eine gesetzliche Grundrente wie in skandinavischen Ländern, mit der gesichert wird, dass niemand unter das Armutsniveau sinkt. Darüber hinaus ist jeder Beschäftigte verpflichtet, zwei bis drei Prozent seines Bruttolohns in eine zusätzliche Altervorsorge zu schicken.

Egal in welche?

Peichl: Angeboten wird ein staatlicher Fonds, der dann am Kapitalmarkt investiert. Das funktioniert in Schweden beispielsweise sehr gut. Aber es sind auch andere Anlageformen möglich. Entscheidend ist in jedem Fall, dass die staatliche Grundrente Altersarmut verhindert.

In Deutschland argumentieren Linken-Politiker, Geringverdiener hätten einfach zu wenig Geld, um es in private Vorsorge zu stecken. Trifft das zu?

Peichl: Vielen ist 20, 30 Jahre vor dem Ruhestand auch nicht bewusst, dass die staatliche Altersversorgung nicht reichen wird. Aber natürlich ist klar: Wer wenig Geld zum Leben hat, kann schlecht noch etwas abzweigen. Hier hätte die staatliche Grundrente den Vorteil, dass sie eine Umverteilung mit Steuermitteln von Reichen für Arme bedeuten würde.

Gibt es sonst noch etwas, was sich bei der Rente ändern müsste?

Peichl: Es fehlt vor allem am öffentlichen Bewusstsein, dass es sich bei unserer Rentensystem um ein Umlageverfahren handelt. Wir zahlen mit unseren Beiträgen die Rente unserer Eltern.

Die meisten denken, ihre Rente verdankt sich komplett selbst gezahlten Beiträgen.

Peichl: Ja, in diesem Irrglauben werden sie auch von Politikern häufig bestärkt. Dabei erwirbt man aufgrund seiner Beitragsjahre und Beitragshöhe zwar gewisse Anspruchspunkte. Aber tatsächlich aufkommen für die Rente müssen dann die aktuellen Beitragszahler. Weil deren Zahl aufgrund der demografischen Entwicklung immer weiter sinkt und die der Rentner stetig steigt, kommt es zu massiven Problemen. Dann muss man entweder die Beiträge erhöhen oder das Rentenniveau absenken - wahrscheinlich wird beides geschehen. Eine weitere Stellschraube ist die Erhöhung des Renteneintrittsalters.

Die bereits beschlossene schrittweise Einführung der Rente mit 67 wird kaum reichen, oder?

Peichl: Mit Sicherheit nicht, das ist nur ein Anfang. Als Bismarck die gesetzliche Rente einführte, lag das Ruhestandsalter bei 70, die Lebenserwartung eines Mannes zwischen 45 und 50 Jahren. Da kann man sich leicht vorstellen, warum das heute nicht mehr funktioniert.

Die Fragen stellte Steffen Mack