Feuer unterm Umweltdach

Die seit 2015 verwendeten Dämmplatten sind ökologisch unbedenklich. © dpa

Von unserem Korrespondenten

Peter Reinhardt

Stuttgart. Die Situation ist verwirrend: Praktisch über Nacht wurden Styroporplatten, die mit dem Flammschutzmittel HBCD belastet sind, als gefährliche Abfälle eingestuft, die auf Baustellen seit 1. Oktober getrennt gesammelt und entsorgt werden müssen. Wochenlang warnten Baufirmen vor einem Entsorgungsnotstand, weil die Hausmüllverbrennungen in Baden-Württemberg sich weigerten, alte Dämmplatten anzunehmen. Dann hat Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) per Erlass klargestellt, dass die belasteten Abfälle weiter verbrannt werden dürfen. "Der Erlass ist praxisuntauglich und zu kompliziert", heißt es beim Handwerkstag Baden-Württemberg.

Für Bauherren ist wichtig, dass das HBCD in den Dämmstoffen an ihren Außenwänden für die Bewohner kein gesundheitliches Risiko bedeutet. Das Problem entsteht erst bei der Sanierung, wenn die alten Platten entsorgt werden müssen.

Bis September wurden die Platten von privaten Müllfirmen angenommen und so vermischt, dass sie in den sechs Hausmüllverbrennungen entsorgt werden konnten. Die Giftstoffe des Flammschutzmittels HBCD sind wasserlöslich. "Durch die Verbrennung soll sichergestellt sein, dass sie nicht mit dem Grundwasser in Berührung kommen", erläutert Hans Weinreuther von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

EU löst Öko-Posse aus

Noch Anfang 2015 sah das Bundesumweltministerium keinen Grund die mit HBCD belastete Dämmplatten als Sondermüll einzustufen. Dann erstellte die EU eine umfangreiche Liste mit gefährlichen Abfällen, auf der auch das Styropor stand. Im Frühjahr 2016 stufte daraufhin die Bundesregierung die HBCD-Platten mit Stichtag 1. Oktober als "gefährlichen Abfall" ein. Erst einige Tage bevor die Regel in Kraft trat, schlug die Bauwirtschaft Alarm. "Es ist schlicht ein Unding, die bundesweite Verordnung zu ändern, ohne die weit reichenden Folgen zu bedenken", kritisierte Verbandsgeschäftsführer Dieter Diener. Da ging er davon aus, dass die plötzlich als gefährlich geltenden Dämmstoffe nicht mehr in normalen Müllverbrennungsanlagen verbrannt werden dürfen. Genau diesen Weg wies dann aber Unterstellers Erlass.

"Wir gehen davon aus, dass die Verbrennungen die technischen Voraussetzungen für die Entsorgung erfüllen", erklärt ein Ministeriumssprecher. Das Hin und Her gleicht einer Öko-Posse. Allerdings wollen nun die Betreiber der Verbrennungsanlagen am liebsten nichts mehr mit dem Abfall zu tun haben, den sie jahrelang problemlos verbrannt haben. "Die haben Angst, dass ihnen das Etikett Sondermüllverbrennung angeheftet wird", sagt ein Teilnehmer eines Krisengesprächs gestern im Umweltministerium. Nur die Ulmer Anlage hat den Antrag gestellt, dass sie das belastete Styropor weiter verbrennen darf.

Das Umweltministerium macht Druck. "Wir gehen davon aus, dass die anderen Betreiber die erforderlichen Anträge stellen", betont ein Sprecher nach dem Treffen. Das gilt auch für die Anlage in Mannheim.