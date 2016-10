Generalverdacht oder gesunder Menschenverstand?

Franziska Brantner (Grüne/Heidelberg-Weinheim): Ich bin dagegen, jetzt alle Geflüchtete kollektiv unter Terrorverdacht zu stellen. Es waren schließlich syrische Landsleute, die den Tatverdächtigen gefesselt und die Polizei gerufen haben. Es hilft wenig, jetzt laut und reflexhaft nach noch mehr Kontrollen und Restriktionen zu rufen. Sowohl das Asylgesetz als auch das Aufenthaltsgesetz geben den Geheimdiensten schon jetzt in begründeten Einzelfällen Zugriffsmöglichkeiten auf die Daten von Asylsuchenden. Gerade nach dem Fahndungserfolg sollten wir sagen: "Gut gemacht!", anstatt sofort wieder Gesetze verschärfen zu wollen.

Egon Jüttner (CDU/Mannheim): Die bisherigen Ereignisse haben gezeigt, dass große Gefahren für die Sicherheit und Ordnung auch vonseiten einiger Flüchtlinge ausgehen. Selbstverständlich sind nicht alle Flüchtlinge Terroristen oder Radikale. Dennoch müssen wir wachsam sein. Die jetzigen Handhabungen reichen offensichtlich nicht aus. Ich plädiere daher für eine Abgleichung aller zur Verfügung stehenden Datenbanken und für eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einerseits und den Sicherheitsbehörden andererseits.

Karl A. Lamers (CDU/Heidelberg): Die zunehmende Zahl an geplanten und durchgeführten terroristischen Aktivitäten in Deutschland muss uns zu denken geben. Deshalb sollten wir prüfen, inwiefern wir die polizeiliche und nachrichtendienstliche Arbeit weiter verbessern können. Einen Datenabgleich von Asylsuchenden mit internationalen Datenbanken halte ich in diesem Zusammenhang für eine sinnvolle und effektive Möglichkeit, um bereits bei der Einreise nach Deutschland potenzielle Gefährder zu erkennen.

Maximilian Pichl (rechtspolitischer Referent Pro Asyl): Eine anlasslose Abgleichung der Daten würde bedeuten, dass man alle Flüchtlinge unter Generalverdacht stellt. Das aber ist mit unseren rechtsstaatlichen Prinzipien nicht vereinbar. Es besteht jetzt schon die Möglichkeit, Daten abzugleichen, wenn es einen Anlass dafür gibt. Im konkreten Fall in Chemnitz hat die Ermittlung der Person funktioniert, aber der Polizeieinsatz ist offenbar problematisch verlaufen. Wenn man also einen Schluss ziehen will, dann den, wie man einen solchen Polizeieinsatz effektiv durchführt.

Dorothee Schlegel (SPD/Odenwald-Tauber): Ich bin erleichtert, dass der Terrorverdächtige dank dem couragierten Einsatz von geflüchteten Syrern und dem frühzeitigen Handeln unserer Sicherheitsbehörden festgenommen werden konnte. Dass ein Zugriff erfolgt ist, ohne und bevor ein Mensch zu Schaden kam, zeigt, dass unsere Sicherheitsmaßnahmen funktionieren. Natürlich müssen wir weiter genau hinschauen, an welchen Stellen Polizei und Verfassungsschutz weitere Unterstützung brauchen. Der reflexartige Schrei der CSU nach Gesetzesverschärfungen hilft aber nicht weiter. Anstatt einer Verschärfung von Gesetzen sollten wir die Sicherheitsbehörden technisch und personell besser ausstatten.

Thomas Strobl (CDU, Innenminister Baden-Württemberg): Die Sicherheitsbehörden müssen beim geringsten Anhaltspunkt für Sicherheitsbedenken eingeschaltet werden. Das hat nichts mit einem Generalverdacht zu tun - da geht es schlicht um die Sicherheit. Es ist auch ein intensiver und reibungsloser Datenaustausch notwendig, damit die Sicherheitsbehörden das Gesamtbild zusammenfügen können.

Nina Warken (CDU/Odenwald-Tauber): Ein vollautomatischer Datenabgleich durch Sicherheitsbehörden ist aus meiner Sicht eine Selbstverständlichkeit. Wir wollen und müssen schließlich verhindern, dass unter den friedlichen Schutzsuchenden unerkannt Terroristen in unser Land kommen. Das ist für mich keine politische Streitfrage, sondern gesunder Menschenverstand. (mad/mis)