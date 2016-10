Keine neuen Hauptschulen mehr

Der "Pakt für den Nachmittag", die Betreuung der Schüler von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr, wird gesetzlich verankert. © dpa

Wiesbaden. Fünf Jahre ist es her, dass das hessische Schulgesetz das letzte Mal grundlegend überarbeitet wurde. Und damals - im Jahr 2011 - gab es noch eine CDU/FDP-Regierung. Jetzt haben sich Kultusminister Alexander Lorz (CDU) und die heutige schwarz-grüne Koalition in Wiesbaden erneut an eine Novellierung gemacht. Sage und schreibe 115 Gesetzesänderungen haben sie gestern in Wiesbaden präsentiert. Zu den wichtigsten gehört, dass es in Hessen künftig keine eigenständigen Hauptschulen mehr geben wird.

Lorz sowie die Schulpolitiker Armin Schwarz (CDU) und Mathias Wagner (Grüne) nannten bei der Vorstellung der Gesetzesnovelle drei zentrale Ziele: die Sicherung und Entwicklung der Qualität von Schule und Unterricht, die bestmögliche individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler sowie die Stärkung der Wahlfreiheit und Chancengerechtigkeit im hessischen Bildungssystem.

Ablehnung bei der Opposition

Bei der Opposition im Landtag stieß das Vorhaben dagegen auf Ablehnung. Christoph Degen (SPD) sprach von einer "herben Enttäuschung". Nach dem Scheitern des Bildungsgipfels gelte offenbar weiter die Vorgabe von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), dass es keinen Millimeter Bewegung gebe. Auch die Linke sieht keinen großen Wurf, begrüßte aber kleine Schritte bei integrierten Gesamtschulen und gymnasialen Oberstufen,. Die FDP bedauerte die Abschaffung der Hauptschule und sieht sonst "viel Lärm um Nichts". Maike Wiedwald von der Bildungsgewerkschaft GEW sagte: "Einen konsequent am Ziel der Bildungsgerechtigkeit ausgerichteten großen Wurf können wir leider nicht erkennen."

Im Einzelnen sieht das neue Schulgesetz, das schon kommende Woche im Landtag eingebracht werden und zum nächsten Schuljahr 2017/18 in Kraft treten soll, folgende Veränderungen gegenüber der geltenden Rechtslage vor:

Ganztagsausbau: Der sogenannte "Pakt für den Nachmittag", bei dem sich das Land Hessen und die Kommunen die Kosten für eine Betreuung der Schüler von 07.30 bis 17.00 Uhr teilen, wird gesetzlich verankert. Nach Angaben von Lorz beteiligen sich im zweiten Jahr mittlerweile die Hälfte der Schulträger in Hessen daran. Auch das pädagogische Konzept für rhythmisierte Ganztagsschulen, also solchen mit Unterricht bis zum Nachmittag, wird gestärkt.

Schulsystem: Neue eigenständige Hauptschulen werden nicht mehr errichtet. Derzeit gibt es ohnehin nur noch eine in Wiesbaden und drei auslaufende in Frankfurt. Der Hauptschulabschluss kann aber weiter an verbundenen Grund-, Haupt- und Realschulen oder Gesamtschulen erworben werden. Integrierte Gesamtschulen dürfen künftig auf Wunsch vollständig binnendifferenziert arbeiten, also ohne Kurssystem für Leistungsschwächere und -stärkere. Die Klassenhöchstgrenze liegt in dem Fall bei 25 Schülern.

Gymnasien: Die Wahlfreiheit zwischen acht und neun Jahren bis zum Abitur (G8 und G9) bleibt erhalten. Wird beides parallel angeboten, gilt das nicht mehr als Schulversuch. Eigenständige gymnasiale Oberstufen dürfen wieder errichtet werden, wenn sie mindestens 160 Schüler pro Jahrgang haben,

Inklusion: Wünsche nach Unterrichtung behinderter Kinder in Regelschulen sollen möglichst nicht mehr abgelehnt werden. Förderschulen werden aber weiter parallel dazu angeboten. Die neu eingeführten Inklusiven Schulbündnisse vor Ort mit allen Beteiligten sollen den bestmöglichen Förderweg für die Kinder suchen.

Übergang zum Beruf: In allen Schulformen sollen Studien- und Berufsorientierung gestärkt werden. Die einjährige Berufsfachschule wird aber schrittweise in neue Schulformen überführt. Rechtlich abgesichert werden auch die neuen Produktionsschulen.

Rechtsanpassungen: Einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe folgend werden keine religiösen Kleidungsstücke von Lehrkräften mehr im Gesetz behandelt. Stattdessen wird nur auf die Pflicht zur religiösen, politischen und weltanschaulichen Neutralität verwiesen. Die obersten Richter hatten entschieden, dass allein das Tragen eines Kopftuchs im Unterricht dessen Verbot nicht rechtfertige. Außerdem vollzieht das neue Schulgesetz die Urteile zur rechtlichen Gleichstellung von eingetragenen Lebenspartnerschaften mit Ehe und Familie nach.

Schulinspektionen: Auch die bisherige Form der Schulinspektion wird neu ausgerichtet. Statt einer umfassenden Regelinspektion soll es dann externe oder auch interne Evaluationen (Überprüfungen) zu bestimmten Themen geben. Ziel ist laut Gesetzestext die Qualitätssicherung des Unterrichts.

(Von unserem Korrespondenten Gerhard Kneier)