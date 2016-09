Alle geschlossen gegen die AfD

Das große Foto zeigt den Plenarsaal des Landtags in Stuttgart, in dem die Fraktionen sitzen. Unten von links Jörg Meuthen, Chef der vereinigten AfD-Fraktion, mit dem Noch-Fraktionschef Heiner Merz. Auf dem Bild daneben hört Ministerpräsident Winfried Kretschmann dem Grünen-Abgeordneten Uli Sckerl zu, der am Redepult steht.

Stuttgart. Es ist eine Ablehnung auf Raten. In einem breiten Bündnis haben am Mittwoch Grüne, CDU, SPD und FDP den Antrag der AfD für einen Untersuchungsausschuss zum Thema Linksextremismus zur "Klärung offener Fragen" an den zuständigen Fachausschuss verwiesen. Endgültig darüber abgestimmt werden soll bei der nächsten Sitzung am 12. Oktober. Doch bis dahin gilt eine Gesetzesänderung, die es der noch in zwei Gruppen geteilten AfD unmöglich macht, einen Untersuchungsausschuss durchzusetzen. Mit der am Mittwoch im Eilverfahren beschlossenen Änderung können Untersuchungsausschüsse nur noch zwei Fraktionen erzwingen, die verschiedenen Parteien angehören.

Der Aufschrei bei der AfD ist groß. "Das ist eine Beeinträchtigung der Oppositionsrechte durch das Kartell der Altparteien", schimpft der Abgeordnete Anton Baron. Er ist überzeugt, dass "hier eine Lex AfD errichtet wird". Dann verliert sich Baron in puren Provokationen. "Die Altparteien weigern sich mit aller Macht, Strukturen aufzudecken, die längst die Demokratie gefährden", sagt er.

Die etablierte politische Konkurrenz verzichtet erstmals auf die ganz große Empörungswelle. Man hat sich darauf verständigt, dass die Fraktionsvorsitzenden diesmal gar nicht in die Debatte eingreifen. Der FDP-Abgeordnete Timm Kern wirft der AfD vor, Rechtsradikale nicht auszuschließen. Der Landtag lasse es sich nicht gefallen, dass eine solche Partei "den Parlamentarismus verhöhnt".

Die CDU-Fraktionsgeschäftsführerin Nicole Razavi kritisiert, die AfD wolle aus dem Debakel der eigenen Spaltung eine Rendite rausschlagen. Dafür würde die Wiedervereinigung der im Sommer gespaltenen Gruppen missbräuchlich hinausgezögert. Die Anträge für den Untersuchungsausschuss sei trotzdem so schlampig formuliert, dass "jedes Rechtsschreibprogramm wie ein Weihnachtsbaum leuchten müsste".

Gleich zum Auftakt der Debatte hat die AfD-Abgeordnete Christina Baum die Emotionen angeheizt. Sie wirft der CDU vor, "für ein bisschen Regierungsbeteiligung (...) ihre Prinzipien zu verachten". Dann stellt sie die Frage: "Wollen Sie warten, bis es erste Tote gibt?" Baum ist der Ansicht, dass "linksextreme Gewalt gegen Andersdenkende längst keine Seltenheit mehr ist". Selbst Angriffe auf Frauen und Kinder hätten keine Konsequenzen. Belege aus dem Südwesten bleibt sie schuldig.

Für den Grünen-Fraktionsgeschäftsführer Uli Sckerl ist Baums Rede ein "Ausflug nach Absurdistan". Der AfD-Abgeordneten wirft er eine "Ausgeburt an Unterstellungen und Beleidigungen gegen gewählte Abgeordnete" vor. Der Landtag sei wehrhaft und werde die AfD in die Grenzen weisen. Sckerl verteidigt die Änderung, dass Untersuchungsausschüsse nur noch von zwei Fraktionen beantragt werden können, die verschiedenen Parteien angehören. So sei das schon Anfang der 1990er Jahre gedacht gewesen, als zu Zeiten einer großen Koalition die Minderheitenrechte neu gefasst wurden.

Sckerl sieht keinen Anlass, Linksextremismus in einem Untersuchungsausschuss zu behandeln: "Die Landesregierung und ihre Vorgänger haben sich beim Kampf gegen Linksextremismus nichts zu Schulden kommen lassen."

Künftige Führung schon gewählt

Der SPD-Abgeordnete Sascha Binder weist den Vorwurf zurück, dass die AfD eine Sonderbehandlung erfahre. Auch andere Anträge für Untersuchungsausschüsse seien vor der Abstimmung durch den Ständigen Ausschuss auf ihre rechtliche Zulässigkeit geprüft worden. Die AfD verstoße gegen die Vorgabe, dass solche Ausschüsse sich mit einem abgeschlossenen Handeln der Regierung beschäftigen müssten.

Die beiden AfD-Splittergruppen haben Mitte September ihre Wiedervereinigung beschlossen und sogar schon die künftige Führung gewählt. Aber vollziehen wollen sie die Fusion erst Ende Oktober, beharrt Fraktionschef Jörg Meuthen. Kritiker sehen das als Versuch, vorher den Ausschuss durchzusetzen.