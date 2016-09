Gegen Rassismus und Fremdenhass wehren

Mannheim. Am Dienstag ist ein großer Tag für Romani Rose, den Vorsitzenden des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma. Beim Festakt anlässlich seines 70. Geburtstags wird Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin die Rede halten.

Herr Rose, lautet bei Ihnen das Motto: 70 Jahre und kein bisschen leise?

Romani Rose: Ich erschrecke schon ein bisschen, wenn ich diese Zahl höre. Ich fühle mich eigentlich noch viel jünger.

Das Feuer in Ihnen brennt also noch?

Rose: Ich glaube schon, aber vielleicht beurteilen das andere auch anders.

Sie haben sich Jahrzehnte für die Anerkennung des Völkermords an den Sinti und Roma unter dem Nazi-Regime eingesetzt.

Rose: Das stimmt, aber wenn ich durch Heidelberg laufe, denke ich nicht ständig an den Holocaust.

Dabei wurde ein Großteil Ihrer Familie im KZ ermordet. Wie tief sitzt der Schmerz heute noch?

Rose: Natürlich kommt die Erinnerung an meine Großeltern an bestimmten Tagen immer mal wieder hoch. Aber mir geht es ansonsten ziemlich gut.

Wie sieht denn die Diskriminierung der Sinti und Roma im deutschen Alltag aus?

Rose: Sie nimmt wieder zu. Es gibt ja eine Untersuchung der Universität Leipzig, wonach fast 60 Prozent der Bürger keine Sinti und Roma als Nachbarn haben wollen, obwohl die meisten nie Kontakt mit ihnen hatten. Der Antiziganismus ist vergleichbar mit dem Antisemitismus, er ist tief in der Gesellschaft verwurzelt. Beide Minderheiten mussten in der Vergangenheit immer als Sündenböcke herhalten. In Krisenzeiten wie diesen gibt es jetzt verstärkt wieder in ganz Europa die Tendenz, auf alte Klischees und Bilder zurückzugreifen.

Finden Sie es vor diesem Hintergrund vertretbar, dass Deutschland so gut wie keine Roma mehr aus den Balkan-Staaten aufnehmen will?

Rose: Der Balkan ist nicht Syrien. Es gibt in diesen Ländern keinen Bürgerkrieg. Viele Roma leben zwar in Armut, aber sie werden nicht politisch verfolgt und haben deshalb auch keinen Anspruch auf Asyl. Allerdings gibt es eine kumulative Diskriminierung von Roma, die Ursache für die Migration und die auch asylrelevant ist. Auf keinen Fall aber sollen wir Familien, die seit Jahren in Deutschland leben und deren Kinder hier geboren und aufgewachsen sind, zurückschicken. Noch dazu, wenn gleichzeitig Bewerber für Lehrstellen in Deutschland gesucht werden.

Sie sind schon sehr lange Zentralratsvorsitzender der Sinti und Roma. Haben Sie Ihre Mission erfüllt?

Rose: Teilweise. Inzwischen werden wir ja als nationale Minderheit anerkannt. Und der deutsche Staat hat 2012 mit dem Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma ein klares Zeichen gesetzt. Das Denkmal drückt die nationale Verantwortung aus. Nicht als Bekenntnis der ewigen Schuld, sondern als Symbol gegen den Antiziganismus vor allem während des Nationalsozialismus. Wir dürfen die Erinnerung an diese schreckliche Zeit nicht aus unserem Gedächtnis streichen. Dazu gehört aber auch, dass wir uns heute gegen den Rassismus und Fremdenhass vor allem im Osten Deutschlands wehren müssen. Diese Auswüchse drohen unsere Gesellschaft zu spalten.

Was meinen Sie denn damit konkret?

Rose: Wir sollten uns mit den rassistischen Aussagen der AfD auseinandersetzen und sie nicht kopieren. Es ist gefährlich für die Demokratie, wenn CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer mit rassistischen Ressentiments spielt.

Er meinte: "Das Schlimmste ist ein fußballspielender, ministrierender Senegalese, der über drei Jahre da ist. Weil den wirst du nie wieder abschieben."

Rose: Ich bin sehr froh, dass die katholische Kirche diesen gefährlichen Populismus so deutlich zurückgewiesen hat. Scheuer gehört ja einer verantwortungsvollen christlichen Partei an. Man darf nicht auf der Würde der Menschen herumtrampeln, weil sie eine andere Hautfarbe haben. Scheuer verstößt gegen das Grundgesetz und die Regeln der Demokratie. Das ist unerträglich. Solche Äußerungen sind Wasser auf den Mühlen derjenigen, die nichts aus der Geschichte gelernt haben.

Sie meinen damit die AfD?

Rose: Ja. In dieser Partei ist wieder viel von "Blut und Boden" die Rede. Diese Ethnisierung erinnert mich an die Zeit von 1933. Wir können Patrioten sein, wir dürfen auch stolz auf unser Land sein, aber der Nationalismus hat Deutschland schon einmal in den Abgrund geführt.

Die CSU spricht vom "Vorrang für Zuwanderer aus unserem christlich-abendländischen Kulturkreis". Was sagen Sie dazu?

Rose: Wenn ich einem Menschen helfen oder ihn schützen will, dann frage ich nicht nach seiner Religion. Das verstößt doch gegen die christliche Lehre.

Wie stehen Sie zu Bundeskanzlerin Angela Merkels berühmtem Satz "Wir schaffen das"?

Rose: Was hätte sie sonst sagen sollen? Etwa "Wir schaffen es nicht mehr"? Es war richtig, dass sie vor einem Jahr die Flüchtlinge aus Ungarn aufgenommen hat. Dafür hat sie meinen Respekt und den vieler Menschen in diesem Land. Angela Merkel hat die Ehre Europas gerettet und wird dafür später einmal in den Geschichtsbüchern auch einen würdigen Platz bekommen.

