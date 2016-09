"Moskau nicht allein schuld"

Nach dem Beschuss eines UN-Hilfkonvois haben die Vereinten Nationen in Syrien alle Hilfsgütertransporte - wie auch diesen kurz vor Aleppo - gestoppt.

Walter Serif

Herr Erler, die Feuerpause in Syrien hat nur kurz gehalten. Glauben Sie, dass die USA und Russland einen weiteren Anlauf unternehmen werden?

Gernot Erler: Die Chancen auf eine neue Feuerpause sind gegenwärtig sehr gering. Das ist bedauerlich, denn die USA und Russland hatten zuvor schon große Probleme, sich überhaupt auf eine Vereinbarung einigen zu können. Das liegt auch an ihren unterschiedlichen Interessen.

Wie sehen die aus?

Erler: Russland will die Einheit Syriens als Staat und Partner für Moskau mit allen Mitteln erhalten, nicht unbedingt mit Baschar al-Assad als Präsident. Dagegen unterstützen die USA die Rebellen, die Assad auf jeden Fall stürzen wollen.

Machen Sie Russland für das Scheitern der Waffenruhe verantwortlich?

Erler: Nein, Russland trägt nicht die Alleinschuld. Beide Seiten haben sich bemüht, und die Feuerpause hat ja wenigstens kurz gehalten. Doch die zwei tragischen Vorfälle in den vergangenen Tagen haben diese Bemühungen zunichte gemacht.

Sie meinen die amerikanischen Luftangriffe auf die syrischen Regierungstruppen und die möglicherweise russischen oder syrischen Bombardements auf einen UN-Hilfskonvoi?

Erler: Die Hintergründe sind unklar, wir wissen nicht, was da irrtümlich oder mit Kalkül geschehen ist. Einseitige Schuldzuweisungen sind also nicht angebracht.

Warum schalten sich US-Präsident Barack Obama und Kremlchef Wladimir Putin nicht direkt in die Gespräche ein?

Erler: Bisher laufen die Verhandlungen auf anderen Ebenen ab. Ich würde dennoch ein Treffen zwischen Obama und Putin bei der UN-Vollversammlung in New York begrüßen. Es hat ja auch in der Vergangenheit schon Kontakte gegeben.

Die liefen aber eher in eiskalter Atmosphäre ab.

Erler: Das ist richtig, aber Russland hat in der Ukraine mit der Annexion der Krim und der Unterstützung der Separatisten im Donbass eine ganze Reihe von Regelverletzungen begangen und damit auch viel Vertrauen verspielt. Der Westen hat ja darauf auch mit harten Sanktionen reagiert.

Seitdem sind auch die deutsch-russischen Beziehungen im Keller.

Erler: Das liegt natürlich daran, dass Deutschland eine führende Rolle bei den Versuchen übernommen hat, eine politische Lösung für den Ukraine-Konflikt zu finden. Das Forum dafür ist das Normandie-Format, in dem Deutschland, Frankreich, Russland und die Ukraine auf Regierungsebene agieren. Außerdem hat Deutschland derzeit auch den Vorsitz in der OSZE, die in diesem Prozess eine wichtige Rolle spielt. In Russland gilt Deutschland deshalb als die treibende Kraft für den harten Sanktionskurs.

In Deutschland gelten Sie eher als Russland-Versteher, sind Sie enttäuscht über Moskaus Politik?

Erler: Russland-Versteher? Das sind so Klischees. Ich bin aber schon besorgt über die Entwicklung, weil ich glaube, dass wir eine Isolation und Ausgrenzung Russlands auf Dauer nicht gut vertragen werden. Russland bleibt unverrückbar unser Nachbar. Wir müssen ein vernünftiges Verhältnis anstreben, sonst können wir die Probleme in Syrien und anderswo nicht lösen.

Verursacht Russland nicht eher erst die Probleme?

Erler: Frustration bringt uns da auch nicht weiter, wir müssen im Gegenteil weiter versuchen, das Verhältnis zu verbessern.

Kanzlerin Angela Merkel hat oft mit Putin telefoniert und sich an ihm die Zähne ausgebissen. Überwiegt bei ihr jetzt die Frustration?

Erler: Nein. Es laufen die Vorbereitungen für ein neues Gipfeltreffen mit Merkel und Putin, das möglicherweise noch im Oktober stattfinden könnte.

In Berlin oder in Moskau?

Erler: Das ist noch alles offen. Das Problem bei solchen Gipfeltreffen liegt in der hohen Erwartungshaltung der Öffentlichkeit. Deshalb wird es dieses nur dann geben, wenn schon vorher klar ist, dass am Ende auch greifbare Ergebnisse herauskommen können. Keiner will mit leeren Händen dastehen.

Hat Deutschland sich schon damit abgefunden, dass die Krim weg ist?

Erler: Überhaupt nicht. Deutschland kann wie der ganze Westen die Annexion der Krim durch Russland nicht akzeptieren. Wir konzentrieren uns gegenwärtig aber auf den Konflikt in der Ost-Ukraine, weil dort noch immer Menschen sterben müssen.

Glauben Sie, dass Russland an einer Lösung interessiert ist?

Erler: Russland bekennt sich verbal zur Souveränität der Ukraine, will aber auf jeden Fall verhindern, dass der Nachbar der EU und der Nato beitritt. Solange der Konflikt vor Ort anhält, kann dies nicht geschehen. Von daher ist Ihre Frage berechtigt.

Putin hat Russland wieder als Großmacht salonfähig gebracht.

Erler: Russland ist in der Tat wieder auf Augenhöhe mit den USA. Deshalb genießt Putin in der Bevölkerung auch eine so große Popularität. Die Wahlen zeigen: Das reicht, um die wirtschaftlichen Probleme zu verdrängen. Vorerst.