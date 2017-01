1,6 Milliarden Euro Überschuss

Wiesbaden. Wenn ein Finanzminister den Haushaltsabschluss des vergangenen Jahres verkündet, ist die Aufmerksamkeit für das trockene Zahlenwerk in der Regel gering. Der hessische Ressortchef Thomas Schäfer (CDU) konnte bei dem entsprechenden Termin gestern in Wiesbaden aber gewiss sein, mehr Interesse zu finden als üblich: Das Land hat im vergangenen Jahr nicht nur vorzeitig die schwarze Null geschafft, die eigentlich erst für 2019 angestrebt war. Dank sprudelnder Steuereinnahmen kamen sogar 1,6 Milliarden Euro mehr in die Kasse als veranschlagt.

"Prädikat historisch"

Von dem deutlichen Haushaltsüberschuss kann sich die Landesregierung somit erstmals seit dem Jahr 1969 wieder leisten, alte Schulden zurückzuzahlen. Schäfer strahlte bei der Verkündung der Zahlen übers ganze Gesicht. "Das Haushaltsergebnis verdient das Prädikat historisch", sagte er. Der Landtag mit seiner schwarz-grünen Mehrheit hatte ihm bei der Verabschiedung des Haushalts für 2016 noch gestattet, 638 Millionen Euro an neuen Schulden aufzunehmen.

Länderhaushalte Nach dem vom Bundesfinanzministerium gestern in Berlin vorgelegten vorläufigen Haushaltsabschluss für 2016 haben die Länder ein Plus von 8,8 Milliarden Euro eingefahren. Geplant hatten die Länder ursprünglich mit einem Defizit von mehr als 10 Milliarden Euro. 14 der 16 Länder-Finanzminister können sich bis einschließlich Dezember über ein Plus freuen. Nur das Saarland (minus 124,5 Millionen Euro) und Sachsen (minus 142,8 Millionen) haben ein Loch in der Kasse. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) forderte die Länder angesichts des hohen Finanzierungsüberschusses auf, Städte und Gemeinden stärker zu unterstützen. Ausschlaggebend für das Rekordergebnis sind nach Angaben des Ministeriums der hohe Anstieg der Einnahmen der Länder insgesamt um gut 6 Prozent. Die Steuereinnahmen der Länder stiegen demnach um 8,5 Prozent. Hinzu kam die unmittelbare Entlastung der Länder durch den Bund bei der Bewältigung der Flüchtlingslage. Diese summierte sich auf rund 9 Milliarden Euro, wenn man die Kommunen berücksichtigt. dpa [mehr...]

Tatsächlich beträgt die sogenannte Nettokreditaufnahme in der Rückschau betrachtet Null. Und für die Rückzahlung von Altschulden waren sogar 200 Millionen Euro übrig - etwa genau so viel wie 47 Jahre zuvor, als es dem Land zuvor das letzte Mal gelungen war, Altschulden zu tilgen.

Bei den hessischen Gesamtschulden von mehr als 43 Milliarden Euro - rechnet man Beihilfe- und Pensionsverpflichtungen hinzu, sogar fast 70 Milliarden - ist das zwar eine bescheidene Summe. Aber es ist ein Anfang und vor allem eine Trendwende, denn nach der ursprünglichen Planung hätte Schäfer selbst im neuen Jahr noch einmal 350 Millionen und sogar im kommenden Jahr weitere 100 Millionen Euro an neuen Krediten aufnehmen dürfen.

Und von dem überraschend hohen Überschuss aus 2016 bleibt ja noch mehr übrig: Weitere 328 Millionen Euro führt der Minister der Konjunkturausgleichsrücklage für schlechte Zeiten zu und weitere 150 Millionen Euro in die nach seinem Vorgänger benannte "Weimar-Rücklage" für Pensionsverpflichtungen. Und aus der allgemeinen Rücklage braucht er nicht - wie ursprünglich beschlossen - 305 Millionen Euro zu entnehmen, sondern kann unterm Strich noch gut 60 Millionen Euro zusätzlich einzahlen. Und all das bei noch immer hohen Flüchtlingskosten, der Einstellung neuer Lehrer und Polizisten sowie noch immer hoher Einzahlungen Hessens in den Länderfinanzausgleich.

Unkalkulierbare Risiken

Möglich gemacht haben den Geldsegen sowohl die gute Konjunkturentwicklung mit einem Plus von rund 700 Millionen Euro bei der Körperschaftsteuer, 482 zusätzliche Millionen bei der Erbschaftsteuer, aber auch Bundeshilfe für die Flüchtlingskosten.

Schäfer wäre aber kein typischer Finanzminister; würde er nicht zugleich zur Vorsicht mahnen. 2016 sei ein Ausnahmejahr gewesen, betont er. Und mit Blick auf die Schuldenbremse sieht er keine Veranlassung, mit zusätzlichen Ausgabeprogrammen das Füllhorn auszuschütten. Risiken sieht Schäfer noch bei der nicht kalkulierbaren Zahl der Flüchtlinge, bei der wirtschaftlichen Entwicklung vor allem nach der Wahl Donald Trumps in den USA und dem geplanten Austieg der Briten aus der EU (Brexit), aber auch bei möglichen Steuersenkungsprogrammen nach der Bundestagswahl. Da mahnt er in Richtung Berlin: "Lieber nichts versprechen, was dann doch nicht einzuhalten ist."