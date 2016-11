Wiesbaden. Dank außergewöhnlich hoher Zusatzeinnahmen könnte Hessen bereits im laufenden Jahr seine Neuverschuldung auf null zurückfahren. Die Herbst-Steuerschätzung habe ein bisher nicht eingerechnetes Plus in Höhe von rund 1,1 Milliarden Euro ergeben, berichtete das Finanzministerium gestern in Wiesbaden. Damit könnte Hessen für 2016 einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen, wenn die Schätzung zutreffe, sagte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU). Dies wäre das erste Mal seit fast 50 Jahren.

Schäfer sagte, womöglich sei mit dem Steuerplus sogar noch ein Stück Vorsorge möglich. Ursprünglich sei 2016 eine Neuverschuldung in Höhe von 640 Millionen Euro geplant gewesen. Umsichtige Haushaltsplanung sei "trotz aller Freude" weiterhin das Gebot der Stunde.

Schuldenbremse ab 2019

Für 2017 sagten die Steuerschätzer ein geringfügiges Plus von 50 Millionen Euro voraus. Der Haushaltsplan 2017 habe damit Bestand - und damit auch die Aufnahme neuer Schulden in Höhe von 350 Millionen Euro. Der bisherige Abbauplan sieht dann für 2018 letztmalig vor Inkrafttreten der Schuldenbremse die Aufnahme neuer Schulden vor.

Hintergrund der aktuellen Prognose seien vor allem Einzelfälle aus dem Bereich der Erbschaft- und Einkommensteuer, auf die allein Mehreinnahmen in Höhe von 700 Millionen Euro zurückgingen. In den Mehreinnahmen enthalten seien auch 345 Millionen Euro, die Hessen vom Bund zur Finanzierung der Flüchtlingshilfe erhalte. dpa