„Blende auf“ für die „Blende 2016“

Odenwald-Tauber. Der große deutsche Zeitungsleser-Fotowettbewerb "Blende" der Prophoto GmbH findet verlässlich auch in diesem Jahr statt, und die Fränkischen Nachrichten schreiben ihn als Co-Veranstalter wieder mit aus. Das bedeutet: Alle Hobbyfotografinnen und -fotografen, die ihren Erst- oder Zweitwohnsitz im Verbreitungsgebiet der Fränkischen Nachrichten haben, können über die FN am Wettbewerb teilnehmen.

Ihre Fotos werden zunächst von einer Jury bei den Fränkischen Nachrichten begutachtet und können einen von insgesamt drei mal acht Siegplätzen erringen. Dafür gibt es je nach Platzierung Geldpreise und Gutscheine.

Zahlreiche attraktive Preise

Die bei den FN prämierten Fotos werden dann zur Prophoto GmbH in Frankfurt am Main weitergereicht. Zusammen mit den bei anderen Zeitungen in Deutschland prämierten Fotos kommen sie bei der Bundesendausscheidung der "Blende" noch einmal auf den Tisch einer Jury und haben dann die Chance auf den Gewinn zahlreicher attraktiver Preise, wie Fotozubehör, Fotoreisen, Zeitschriften und Bücher, Bildbearbeitungssoftware oder Gutscheine für Fotobücher und Fotoausdrucke.

Und so geht's: Die Fränkischen Nachrichten haben aus den fünf möglichen Wettbewerbsthemen für die "Blende 2016" folgende drei ausgewählt: "Beine aller Art", "Doppelt gesehen - Spiegelungen" und "Schätze der Region". Wer an der "Blende" teilnehmen möchte, kann einem oder mehreren der drei Themen jeweils bis zu drei passende Bilder einschicken - insgesamt also maximal neun Fotos. Ob farbig oder schwarz-weiß ist egal, die Fotos sollten aber auf alle Fälle als Abzüge auf Papier eingereicht werden. Für die Jurierung werden sie nämlich auf Tischen ausgelegt.

Daneben wäre es sehr praktisch, wenn die Fotos zusätzlich in Form von Bilddateien eingereicht werden, da es die weitere Verarbeitung der Bilder nach der Jurierung und die Veröffentlichung der ausgewählten Fotos in der Zeitung vereinfacht. Die Bilddateien können auf eine CD gebrannt und mit den Papierbildern abgegeben werden oder auf dem speziellen Benutzer-Onlineportal für die "Blende" hochgeladen werden (Infos hierzu im blauen Kasten unter dem Bild).

Die Aufnahmen sollten nicht älter als zwei Jahre sein (gerechnet vom heutigen Tag an). Man kann also ins eigene Fotoarchiv greifen, wenn man schon mal ein gutes Bild gemacht hat, das zu einem der Themen passt. Noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn die teilnehmenden Fotofreunde ganz frisch auf Bilderjagd für die "Blende" gehen und sich Gedanken über eine spannende Umsetzung der ausgeschriebenen Themen machen (Impulse hierfür finden sie im Artikel in der rechten Spalte, "Die drei Themen bei den FN"). Die detaillierten Teilnahmebedingungen, mit wichtigen Angaben zu Bildrechten und anderem mehr, sind im Artikel unten auf dieser Seite wiedergegeben.

Mehrfach-Chance für junge Leser

Junge Fotografen bis einschließlich 18 Jahre (Stichtag: 30. September 2016) haben sogar eine Mehrfach-Chance auf Gewinne: Ihre Fotos werden zunächst zusammen mit den Fotos der älteren Teilnehmer bei den FN bewertet und können einen der acht Siegplätze pro Thema ergattern. Dann nehmen die Bilder der jungen Fotografen allesamt an der Bundesendsausscheidung in Frankfurt teil, und zwar unabhängig davon, ob sie bei den Fränkischen Nachrichten einen Preis gewonnen haben oder nicht. In Frankfurt besteht dann die zusätzliche Chance auf den Gewinn eines von 55. Sonderpreisen oder zumindest auf Gewinn eines Verlosungspreises. Auch hierbei handelt es sich um Fotozubehör, Software, Zeitschriften oder ähnliches für das Foto-Hobby. bc