VW T6 Multivan "Generation Six":

Nein, das ist nicht irgendein Auto. Dieses Fahrzeug hat eine riesige Fangemeinde und genießt seit über 30 Jahren Kultstatus: Der VW Transporter. Mit diesem vielseitigen Vehikel ist der Besitzer zum Beispiel auf einem Open-Air-Festival ein Held. Unser Selbstversuch bestätigt diese These. Die sechste Version T6 als Multivan "Generation Six" im Praxistest des mid.

Natürlich hat er sich seit den Anfängen auf der Höhe des sogenannten "Wirtschaftswunders" 1951, als der erste VW-Bus auf den Markt kam, verändert. Mehr als 12 Millionen Verkäufe gab es seither und der Bulli hat nichts an Faszinationskraft eingebüßt. Der erste Eindruck bei der aktuellen Auflage: Das Auto kommt einem irgendwie aus der Jugend bekannt vor. Wir fühlen uns zurückversetzt in die 1980er Jahre. Zur Musik von Genesis und Mike Oldfield am Baggersee im VW-Bus chillen - das kennen viele aus der Generation 50+. Der Fortschritt in mehr als 30 Jahren zu dem Urvater des Multivans ist allerdings immens.

Eine rot-weiße Zweifarben-Lackierung gefällt in Kombination mit serienmäßigen LED-Scheinwerfern. Durch die erhöhte Sitzposition im durchaus bequem gepolsterten Gestühl, kombiniert mit riesigen Fenstern, genießt der Pilot eine hervorragende Rundumsicht. Das Armaturenbrett empfängt mit roten Intarsien, die Bedienelemente sind sehr übersichtlich angeordnet. Zum Aufpreis von 1.405 Euro gibt es ein Discover Media Plus Navigationssystem. Per Touchscreen ist die Nutzung des Smartphones möglich, eine Rückfahrkamera ist ebenfalls mit an Bord. Im Fond finden sich zwei längsverschiebbare Einzelsitze. Diese lassen sich ruck-zuck ausbauen. Die Rücksitzbank ist zusätzlich verschiebbar und im gesamten Fahrzeug finden sich diverse praktische Ablagefächer und große Flaschenhalter. Zum Nutzwert: Der Wagen hat üppige 5.800 Liter Laderaum.

Fünf Personen können mit dem Riesen locker und bequem in den Urlaub fahren. In Sachen Sicherheit bleiben beim T6 keine Wünsche offen. Serienmäßig gibt es eine Müdigkeitserkennung und einen Spurwechselassistenten.

Wir fahren mit dem rund 2,3 Tonnen schweren Bulli zum düsteren Metal-Festival nach Ostdeutschland. Auf der Autobahn sorgt der 2,0-Liter-Biturbo-Diesel mit 150 kW/204 PS für ein entspanntes Fahren bei locker 180 Stundenkilometern ohne große Fahrgeräusche. Etwas anfällig für Seitenwind ist er schon, das ist aber den Ausmaßen des Bullis von fast fünf Meter Länge und zwei Meter Höhe geschuldet. Im Gepäck haben wir ein Zelt und alles, was sonst noch für 5 Tage und 4 Nächte benötigt wird. Bei einer Anhängelast von bis zu 2,5 Tonnen hätten wir noch viel mehr Equipment einpacken können.

Leider überlebt das Zelt die erste Nacht nicht - zu billig gekauft. Also wird der VW T6 am Morgen noch etwas genauer beäugt. Kann darin auch übernachtet werden? Ja, sogar sehr kommod. Bei ausgebauten Sitzen und mit einigen schnellen Handgriffen ergibt sich aus der Rückbank eine Liegefläche von der Größe eines Doppelbetts. Ab der zweiten Nacht wird das Auto dann zum rollenden Schlafzimmer und die Begeisterung für den VW steigt immens.

Eine Gruppe Festivalbesucher, alles junge Leute Mitte 20, sprechen uns auf das Fahrzeug an: "Mensch - das ist ja ein neuer T6 - der ist ja Wahnsinn, den wollen wir auch alle haben". Ich bin sprachlos. Ich hätte eher erwartet, dass die Jugend so auf einen sportlichen Boliden anspricht. Doch der Bulli ist der King des Festivals.

Das Fahrzeug ist kein Schnäppchen. Bei rund 30.000 Euro beginnt der Einstieg, nach oben sind keine Grenzen gesetzt - so ist der Testwagen mit rund 65.000 Euro mehr als doppelt so teuer. Dann aber bleiben bei Motorisierung und Ausstattung auch keinerlei Wünsche offen. Für Handwerker ist der Wagen in der Transporter-Variante zum Geldverdienen durchaus geeignet. Als Multivan oder gar Caravelle ist er aber auch für junge und jung gebliebene Abenteurer eine echte Alternative zum Wohnmobil. Bei vier verschiedenen Ausstattungslinien ab Werk bietet VW mehr als 500 Fahrzeugvarianten. Da ist für jeden der richtige Bulli im Angebot.

Jutta Bernhard/mid

Technische Daten VW Multivan Edition:

Großraum-Limousine mit zwei Türen, zwei Schiebetüren und Heckklappe, acht Sitzplätze, Länge/Breite/Höhe/Radstand in Metern: 4,90/1,90/1,99/3,00, Leergewicht: 2.340 kg, Zuladung: 740 kg, Tankinhalt: 70 l, Kofferraumvolumen: bis 5.800 l.

Motor: Vierzylinder-Turbodiesel, Hubraum: 1.968 ccm, Leistung: 150 kW/203 PS bei 4.000/min, maximales Drehmoment: 450 bei 2.400/min, 0-100 km/h: 9,8 s., Höchstgeschwindigkeit: 203 km/h, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Frontantrieb, Normverbrauch: 6,3 l Diesel/100 km, CO2-Emission: 164 g/km, Testverbrauch:7,7 l/100 km, Preis: ab 65.378 Euro.