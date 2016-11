VW Amarok: Premium-Pick-up für den deutschen Boulevard

Als SUV der besonderen Art ist der Pick-up auch in unseren Breiten schon längst kein Exot mehr. Vorne eine bequeme Limousine für die Passagiere, dahinter eine offene Ladefläche für die Fracht. Nach diesem Prinzip waren Pritschenwagen für Freizeitaktivitäten mit sperrigem Sportgerät schon immer Autos für alle Fälle - und mit Hardtop über der Ladefläche ein SUV mit Super-Stauraum. Vielseitig und wandelbar mutierte der Pick-up als Auto für Stadt und Land vom Arbeitsgerät zum Lifestyle-Fahrzeug und überzeugt mit Allradantrieb als echter Geländewagen auch abseits befestigter Straßen.

Auf deutschen Straßen geht der Boom für diese Modelle nicht zuletzt auf das Konto des Volkswagen Amarok. Der Pickup des deutschen Großserienherstellers entwickelte sich seit 2010 in diesem Segment zum Senkrechtstarter. Inzwischen wurden weltweit über 500.000 Amarok ausgeliefert, davon in Deutschland bis Ende Oktober 2016 rund 26.600 Exemplare.

Sechs Jahre nach seiner Premiere kommt der VW Midsize-Pickup jetzt im neuen Outfit mit athletischer Frontpartie daher, legt für die neue Motorenpalette um zwei Zylinder und beim Hubraum gleich um einen ganzen Liter zu. Der neue kraftvolle Sechszylinder-Dieselmotor mit drei Liter Hubraum stammt aus dem Konzernregal und kam 2014 erstmals bei Audi im A6 und A7 zum Einsatz. Dem Charakter des Fahrzeugs entsprechend wurde der Motor für den Amarok besonders robust ausgelegt und kommt jetzt serienmäßig für Deutschland und die EU6-Märkte sowie für einige Exportländer zum Einsatz. Damit ist der Amarok bislang erster und einziger Pick-up in diesem Segment mit einem 3,0-Liter-V6-Turbodiesel unter der Haube. Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi L 200 und Nissan Navara sind bislang nur mit einem Vierzylinder-Dieselmotor unterwegs.

Der neue Motor wird in drei Leistungsstufen angeboten und entwickelt bereits im unteren Drehzahlbereich hohe Durchzugskraft. Die beiden stärksten Versionen mit 150 kW/204 PS und 165 kW/224 PS sind bereits jetzt verfügbar. Die neue Top-Motorisierung mit 224 PS gibt es nur in Kombination mit einer Achtgang-Automatik und permanentem Allradantrieb. Das Modell startet als Highline-Version bei 49.765 Euro und steht in der neuen luxuriösen Ausstattungslinie Aventura mit 55.370 Euro in der Preisliste. Die neue Einstiegsmotorisierung mit 120 kW/163 PS folgt erst im Sommer 2017.

Als weitere Neuerung wird der Amarok für den deutschen Markt nur noch mit Doppelkabine und vier Türen angeboten. Die Version mit kleiner Kabine für zwei Personen und dafür längerer Ladefläche ist inzwischen auch bei gewerblichen Nutzern kaum noch gefragt, denn in der größeren Doppelkabine können bis zu fünf Mitarbeiter eine Baustelle anfahren. Trotzdem stehen dann für Material und Werkzeug noch 2,5 Quadratmeter Ladefläche und eine Zuladung von bis zu einer Tonne bereit.

Der Amarok wird für den europäischen Markt seit 2012 auch bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover gebaut. Die großen Stückzahlen laufen aber im VW-Werk Pacheco nahe Buenos Aires vom Band, denn Argentinien und die Länder Südamerikas sind traditionell die wichtigsten Märkte. Wo Autos relativ teuer sind und das Geld für ein zweites Fahrzeug meist fehlt, findet der vielseitige Pick-up ein breites Publikum. Ein wichtiger Grund also für die Nutzfahrzeugsparte von VW, gerade hier die breite Palette der neuen Amarok-Modelle zu präsentieren. Auch der bisherige Vierzylinder-Turbodiesel mit zwei Liter Hubraum und 140 oder 180 PS kommt für die Märkte in Südamerika noch zum Einsatz.