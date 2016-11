Volvo V90: Praktische Reise-Oase

Luzern mid - Vor allem in der üppigen Ausstattungslinie "Inscription" mit viel weichem Leder und mattem Echtholz fühlt man sich als Insasse wie in einer noblen Lounge.

Der Volvo V90 verbindet Komfort, Edel-Ambiente und Nützlichkeit auf angenehmste Weise. Beim starken Allrad-Diesel D5 AWD kommen beachtliche Fahrleistungen und große Reichweiten durch geringen Kraftstoffverbrauch hinzu. Bei einer Reise quer durch Deutschland bis in die Schweiz kommen diese Vorzüge deutlich zur Geltung. Zur Bequemlichkeit und Agilität gesellen sich Assistenzsysteme, die Fahrten über Autobahnen, Landstraßen, Serpentinen und urbane Verkehrsadern besonders sicher machen und ein beruhigendes Gefühl verleihen.

Als großer Kombi ist der V90 zunächst einmal praktisch. Große Koffer und Taschen schluckt das Gepäckabteil mit seinem Fassungsvolumen von 560 Liter auch ohne umgeklappte Rücksitzlehnen mühelos. Auf 1.526 Liter lässt sich der Laderaum erweitern. Aber wer will schon mit einem so luxuriösen Auto sperrige Güter von A nach B transportieren? Der Kombi sorgt eher für Reisefieber und erweist sich auf längeren Strecken als eleganter Wellness-Tempel. Vor allem in der üppigen Ausstattungslinie "Inscription" mit viel weichem Leder und mattem Echtholz fühlt man sich als Insasse wie in einer noblen Lounge. Dabei wirkt insbesondere der V90 von außen vergleichsweise bescheiden, jedenfalls weniger pompös als die fast baugleiche Limousine S90, die noch mehr nach Luxusschlitten aussieht.

Nun fährt sich der V90 trotz seiner Länge von 4,94 Meter und Breite von knapp 1,90 Meter sowie einem Leergewicht von 1,93 Tonnen ungemein leicht. Das Fahrzeug mit Doppelquerlenker-Aufhängung (vorn) und Allradantrieb reagiert klar und spontan auf jedes Manöver. Der Spurhalte-Assistent korrigiert ein Berühren der Fahrbahnmarkierung, und der vergleichsweise kleine 2,0-Liter-Dieselmotor "D5" generiert beachtliche 173 kW/235 PS und spurtet in 7,2 Sekunden von 0 auf 100. Dank der Achtgang-Automatik "Geartronic" muss der Fahrer nicht viel unternehmen, um die Leistung optimal umzusetzen. Mithin fühlt sich sportliches Manövrieren schon an wie ein Telespiel: Bei zügigen Auf- und Abwärtsfahrten im Gebirge mit kurvigen und steilen Straßen reagiert das Auto stets souverän und zeigt sich unbeeindruckt von diesen physikalischen Herausforderungen.

Gewiss besitzt ein Vierzylinder-Motor trotz ausgefeilter Ingenieurskunst nie ganz die Laufruhe und Souveränität größerer Aggregate mit sechs oder acht Töpfen. Doch die faktische Leistung mit einer Spitzengeschwindigkeit von 240 km/h passt zu einem Premium-Kombi ohne Wenn und Aber. Besonders in unteren Drehzahl-Bereichen zeigt sich der Diesel durchzugsstark, spurtet dynamisch von jeder Ampel weg und erweist sich als kraftvoller Partner auf der Beschleunigungsspur der Autobahn. Bei unserer Tour ins alpine Bürgenstock über Luzern und den Vierwaldstätter See kommt der Zweitonner mühelos voran und erklimmt die steilen Serpentinen ohne Murren. Allerdings schnellt der Verbrauch dann in die Höhe und der Bordcomputer revidiert die Reichweiten im dreistelligen Bereich nach unten. Auch bei schneller Fahrt über die Autobahn übersteigt der Verbrauch laut Display-Information die Werksangaben um bis zu vier Liter auf 100 Kilometer.

Angesichts des Fahrvergnügens und Komforts ist der höhere Verbrauch tolerabel. Schließlich sitzt man in einem zugleich geräumigen und rasanten Kombi, der stilistisch überall hinpasst - vom Berghütten-Eingang bis zu luxuriösen Hotels und Resorts.

Derweil können die sensorisch feinen Warnsysteme des Volvo auch etwas ungemütlich werden. Beispielsweise sagt die elektronische Einparkhilfe sehr früh "rien ne va plus" - "nichts geht mehr". In engen Parkhäusern kann das etwas an den Nerven zerren, zumal das System dem Piloten ab Alarmstufe Rot nicht mehr wirklich weiterhilft. Doch mit etwas Übung kann man sich mit dem Sicherheitssystem arrangieren. Die Vorteile überwiegen, und mit den neuen großen Volvos lässt es sich so sicher und behütet reisen, dass man sich nach dem Umsteigen in ein älteres Gefährt schon ein wenig allein gelassen fühlt.

Lars Wallerang/mid

Technische Daten Volvo V90 D5 AWD:

Fünftüriger Kombi, Länge/Breite (mit Außenspiegeln)/Höhe/Radstand in Metern: 4,94/2,02/1,48/2,91, Leergewicht: ab 1.900 kg (ausstattungsabhängig), Tankinhalt: 60 l, Kofferraumvolumen: 560 l.

Motor: Vierzylinder-Dieselmotor mit Common-Rail-Direkteinspritzung, 1.969 ccm, Leistung: 173 kW/235 PS, max. Drehmoment: 480 Nm von 1.750-2.250/min-1, 0-100 km/h: 7,2 s., Höchstgeschwindigkeit: 240 km/h, Verbrauch: 4,9 l auf 100 km, CO2-Emissionen: 129 g/km, Geartronic Achtgang-Automatik und Start-Stopp-System.