Unterwegs mit Understatement

Geräumig und elegant ist der neue Volvo S90. Die schwedische Karosse gehört zu den Hinguckern unter den Oberklasse-Limousinen. Und doch wirkt das Auto keineswegs protzig. Neidische Blicke treffen einen beim Fahren nie. Noch immer verbreitet Volvo die Ausstrahlung des Grundsoliden, nicht des Größenwahns. Dabei befindet sich allerhand Luxus an Bord.

Beleuchtete Türgriffe und Schwellen, duftendes Nappaleder, Naturhölzer und edel gestaltete Bedienelemente machen den S90 zu einem Schlitten, dessen Ambiente hinter den Interieurs der großen Limousinen von Mercedes-Benz, BMW und Audi nicht zurücksteht. Auch die großzügig geschnittene Silhouette lässt die Limousine sozusagen oben aufschließen. Vor den Portalen jedes Fünf-Sterne-Hotels kann man mit einem Volvo S90 glanzvoll vorfahren. Und trotzdem verkörpert der Fahrer damit ein Understatement, das ihm Autos der üblichen Nobelmarken nicht verschaffen.

Der S90 wirkt allerdings pompöser als beispielsweise die aktuelle Mercedes E-Klasse und nähert sich dem S-Klassen-Format. Wer einen S90 mit allen Extras bestellt, landet preislich jenseits der 80.000 Euro und schießt damit über die Region der gehobenen Mittelklasse spürbar hinaus. Und an dieser Stelle kollidiert Volvo mit der eigenen Marschrichtung beim Motorenbau: Es gibt nur noch Reihenvierzylinder mit moderaten zwei Liter Hubraum. Modern ist der Ansatz allemal, widerspricht aber etwas dem optischen Statement. In dieser Fahrzeugklasse gibt es noch jede Menge V6-Motoren mit den ureigenen Vorzügen an Laufruhe und Geräuschbild.

Ein großes Kompliment muss man den Volvo-Ingenieuren dennoch machen: Die Vierzylinder-Motoren laufen exzellent, besitzen Saft und Kraft von deutlich größeren Aggregaten und lassen an reiner Fahrleistung, Spitzengeschwindigkeit und Beschleunigungswerten keine Wünsche offen. Der von uns gefahrene Turbo Benziner T6 AWD mit 235 kW/320 PS und Allradantrieb spurtet in knapp sechs Sekunden von 0 auf 100 km/h. Mehr Durchzug braucht kein Mensch. Und das Höchsttempo von 250 km/h sollte auch auf deutschen Autobahnen mehr als ausreichen.

Dass Sicherheit bei Volvo groß geschrieben wird, ist nicht nur an der langen Liste der Assistenzsysteme ersichtlich, man erlebt den Anspruch auch. Der komfortable Spurhalteassistenz macht das Zurücklegen langer Strecken leichter, und bevor zu dicht aufgefahren ist, erscheint im Headup-Display (in der Frontscheibe) eine Warnung. Das gibt einerseits ein gutes Gefühl, kann aber zuweilen auch etwas nerven. Die Parksensoren reagieren sehr sensibel auf drohendes Anecken, helfen in sehr engen Bereichen eines Parkhauses allerdings nicht immer optimal weiter, weil sie schon "stopp" sagen, wo eigentlich noch was geht. All das dürfte aber Autofahrern gefallen, die beim Manövrieren wirklich immer auf Nummer sicher gehen wollen. Fazit: Der S90 T5 ist eine schöne, vornehme Limousine mit allem Komfort und das ideale Auto für den seriösen, rücksichtsvollen Fahrer.

Lars Wallerang/mid

Technische Daten Volvo S90 T6 AWD

Viertürige Limousine Länge/Breite/Höhe/Radstand in Meter: 4,96/2,02/1,44/2,94, Leergewicht: ab 1.800 kg (ausstattungsabhängig), Tankinhalt: 60 l, Kofferraumvolumen: 500 l.

Motor: Vierzylinder-Turbo-Kompressormotor mit Benzin-Direkteinspritzung, 1.969 ccm, Leistung: 235 kW/320 PS, max. Drehmoment: 400 Nm von 2.200-5.400/min-1, 0-100 km/h: 5,9 s., Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h, Verbrauch: 7,2 l auf 100 km, CO2-Emissionen: 165 g/km, Geartronic Achtgang-Automatik und Start-Stopp-System.