Tesla Model S P90D: Elektrisierend

Es ist Liebe auf den ersten Blick - keine ohne Vorbehalte, sondern eine, die bereit ist, sich mit kleinen Problemen abzufinden. Die Beziehung, die der Mensch und die rein elektrisch betriebene Maschine eingehen, ist nicht ganz frei von Spannung. Denn auch Tesla ist es noch nicht gelungen, die großen Aufgaben der Elektromobilität ohne Abstriche zu lösen: Reichweite, Ladezeit, Batterie-Lebensdauer. Aber die Amerikaner sind weiter als alle anderen.

Schon das Aussehen der Sport-Limousine ist elektrisierend. Weil die Antriebstechnik deutlich weniger Platz braucht als bei Verbrennungsmotoren, und weil die Batterien im Unterboden stecken, kann das Model S viel flacher ausfallen. Es kommt schlank daher und bietet trotzdem ein äußerst großzügiges Platzangebot für fünf Personen, das im gigantischen Kofferraum mit 745 Liter Kapazität gipfelt. Der Innenraum ist nicht nur wegen des Platzangebots eine Wohlfühl-Lounge. Dafür sorgt die Design-Abteilung mit ihren kreativen Einfällen. Fein geschwungene Flächen, edles Leder, von Holz und Aluminium unterbrochen, werten das Interieur auf Premium-Niveau auf.

Fast alles, was es zu bedienen gibt, wird über einen 17-Zoll-Touchscreen in der Mittelkonsole gesteuert. Das braucht Eingewöhnungszeit, denn die Menüstruktur ist nicht sofort einleuchtend. Außerdem bringt so ein Elektrofahrzeug Funktionen mit, die es bei herkömmlicher Antriebstechnik nicht gibt. Zum Beispiel wird hier das Laden der Batterie organisiert.

Der Tesla schlägt die Stärke des Ladestroms vor, je nachdem, ob er aus einer schwachen Haushaltssteckdose kommt, aus einem Tesla-Schnellladegerät, oder - im besten Fall - aus einem Tesla-Supercharger. Letzteres ist sicher die sinnvollste Alternative, erstens, weil dann die Ladezeit auf 40 Minuten für 80 Prozent Batterie-Kapazität fällt und zweitens, der Strom an den Supercharger-Stationen kostenlos ist. Davon gibt es mittlerweile 90 in ganz Deutschland. Zuhause finanziert man die Energie selbst, und sie fließt nicht ganz so flott in die Zellen. Mit einem Schnellladegerät an der Garagenwand sind die Lithium-Ionen-Zellen aber über Nacht auf jeden Fall wieder voll.

Damit wäre die Frage nach der Ladezeit einigermaßen zufriedenstellend beantwortet. An der Reichweite gibt es noch weniger zu meckern. 509 Kilometer nach Euro-Norm und 407 Kilometer nach der amerikanischen EPA-Norm, so lautet jedenfalls das Tesla-Versprechen. Beides ist in der Praxis kaum zu erreichen. Aber die realen mehr als 300 Kilometer im Test sind eine Strecke, die andere Elektrofahrzeuge nicht einmal annähernd erreichen. Im Oberklasse-Segment ist ohnehin noch kein Hersteller mit einer vergleichbaren Antriebstechnik auf dem Markt.

Dabei ist die Tesla-Lösung ebenso einfach wie genial: Statt einer großen Batterie verwenden die Amerikaner viele kleine Lithium-Ionenzellen, die sich zum Beispiel von Notebook-Akkus nur in der Konfiguration und Haltbarkeit unterscheiden. Die vielen kleinen Zellen lassen sich platzsparend komplett im Unterboden des Tesla einbauen. Das senkt den Schwerpunkt des immerhin 2,1 Tonnen schweren Fahrzeugs, wovon wieder das Fahrverhalten profitiert. Und was die dritte Aufgabe der Elektromobilität betrifft, nämlich die Lebensdauer der Batterien, wagt sich Tesla weit vor: Der Hersteller gibt acht Jahre Garantie. Die mit der Zeit zwangsläufig sinkende Ladekapazität ist von dieser Garantie ausgenommen.