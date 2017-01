Stark und sicher auf allen Wegen

Er kommt aus dem sonnenverwöhnten Spanien, nimmt es aber auch locker mit Eis und Schnee auf. Gerade in der Topversion Xcellence erweist sich der Ateca als schicker Allrounder. Das erste echte SUV von Seat sieht nicht nur gut aus und bietet hohen Komfort, es kann auch richtig offroad.

Am Abend hat es ordentlich geschneit. In der Nacht wurde es klirrend kalt. Die Straßen sind nur grob geräumt. Während der Fahrer noch beim Frühstück sitzt, wärmt sich der Ateca Xcellence auf seinem Parkplatz schon mal auf. Per Knopfdruck wurde vom Haus aus die Standheizung (950 Euro) aktiviert. Binnen weniger Minuten ist Fahrbereitschaft hergestellt. Noch schnell den Schnee vom Dach gefegt. Fertig. Die Fahrt kann im angenehm temperierten Cockpit beginnen. Dank Allradantrieb und moderner Assistenzsysteme, die unter anderem für das Fahren auf schneebedeckter Piste konzipiert sind, alles entspannt.

Der Xcellence ist das Spitzenmodell des neuen Stars der spanischen VW-Tochter. Natürlich auch zu einem Spitzenpreis. Denn wer den Zweiliter-Diesel mit 190 PS, Allradantrieb, Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe DSG und einer Serienausstattung, die kaum Wünsche offen lässt, haben will, muss mindestens 35 580 Euro berappen. Dafür bekommt man aber auch ein Top-SUV, das für alle Fälle gerüstet ist und seiner Besatzung jede Menge Fahrspaß, großzügige Platzverhältnisse, hohen Komfort und viel Flexibilität zur Verfügung stellt. Im Vergleich zu seinen namhaften Wettbewerbern ist der Ateca mit seinem Flaggschiff in Sachen Preis-Leistung zudem absolut konkurrenzfähig.

Außerdem muss ja nicht zwingend gleich das volle Programm sein. Bereits zum Marktstart bietet Seat den Ateca in einer breiten Zahl von Varianten an: So stehen insgesamt sechs Turbomotoren als TSI-Benziner und TDI-Diesel zur Wahl, dazu Front- oder Vierradantrieb sowie Schalt- oder Doppelkupplungsgetriebe.

Einstiegsmodell ist ein 1.0 TSI mit 115 PS und Sechsgangschaltung (ab 19 990 Euro), gefolgt von einem 150 PS starken 1.4 TSI (ab 24 700 Euro), den es wahlweise auch mit DSG (ab 26 500 Euro) und Allradantrieb gibt (ab 28 350 Euro). Einstieg beim Diesel ist ein 1.6 TDI mit 115 PS (Handschaltung, ab 23 190 Euro), gefolgt von einem 2.0 TDI mit 150 PS und Allradantrieb (ab 29 410 Euro). Wer den Selbstzünder mit Automatik will, muss das Spitzenmodell Xcellence nehmen. Das umfangreiche Angebot an Ausstattungen reicht von Voll-LED-Scheinwerfern über das komplette Programm an Assistenzsystemen wie den innovativen Stau- oder den neuen Notfallassistenten. Obendrein steht ein Infotainment-System der neuesten Generation mit acht Zoll großem Touchscreen und allem drum und dran zur Verfügung. Die beiden Ausstattungslinien Reference und Style haben bereits viel zu bieten - unter anderem eine Vielzahl an technischen Helfern und hochwertige Materialien für jeden Geschmack. Das Maß aller Dinge ist und bleibt aber der bärenstarke Xcellence, der auch optisch noch einiges mehr zu bieten hat.

Das Design des Ateca ist jetzt nicht unbedingt eine Revolution, aber doch sehr markant und definitiv ein Hingucker - das war im Testzeitraum offenkundig. Stark, robust, hochbeinig und zugleich elegant ist das geräumige SUV, das hinter seiner großen, elektrischen Heckklappe einen üppigen Kofferraum offenbart. Bei rund 4,36 Meter Außenlänge bietet der Ateca die beste Raumausnutzung des Segments, mit maximaler Innenraumlänge und einem Gepäckraum, der schon in Standard-Konfiguration 510 Liter fasst (485 Liter bei den Allrad-Versionen).

Ein doppelter Ladeboden sorgt für Ordnung. Die umklappbaren Rücksitze lassen sich sehr einfach vom Gepäckraum aus bedienen. Die Karosserie glänzt aber nicht nur durch vielseitigen Nutzwert, sondern ebenso durch intelligenten Leichtbau: Bei höchster Steifigkeit zählt der Ateca zu den leichtesten Fahrzeugen seines Segments.

Das garantiert ein agiles Fahrerlebnis, nicht nur unter urbanen Verkehrsbedingungen, auch abseits befestigter Pisten. Der Ateca ist auf allen Wegen stark und sicher unterwegs. Deshalb wird das Cruisen auf der Autobahn genauso zum Vergnügen, wie das Kurvenfressen auf der Landstraße, der "Crosslauf" im Gelände, oder eben auf Schnee.