Souverän gegen den Fahrtwind

Frankfurt. So soll ein Geländewagen aussehen: groß, breit - wuchtig. So, dass er locker das Gepäck von fünf Personen schlucken kann. So, dass man ihm zutraut, auch die steilsten Gipfel zu bezwingen. Und so, als strotze er vor Kraft. Wie der Grand Cherokee, dem Jeep "Recon Green" als coole Farbe zum Firmenjubiläum verpasst hat. Auch nach 75 Jahren schafft es das Unternehmen, das inzwischen zum Fiat-Konzern gehört, Fahrzeuge zu bauen, die den Namen einer ganzen Gattung geprägt haben und ehren - Jeeps.

Um gleich bei den Äußerlichkeiten zu bleiben: Neben dem sehr dunklen Army-Grün fallen bei dem Testwagen sofort die fetten 20-Zoll-Leichtmetallräder auf, die in einem Bronzeton gehalten sind - wie auch Teile des wuchtigen Kühlergrills, der Frontstoßfänger sowie die Dachreling. Ein bisschen erinnert dies an die üppig in Gold strahlenden Applikationen des ersten Grand Cherokee Limited, der 1993 nach Deutschland kamen. Auch im Inneren zieht sich der Farbton am Armaturenbrett und den Türen durch.

Das Sondermodell "75th" braucht sich nicht zu verstecken, wenn es um die Ausstattung geht. Sie ist (siehe Auszüge im Datenblatt) vollständig. Für den Testwagen blieben nur noch 940 Euro für den Lack in der Aufpreisliste übrig. 66 675 Euro Grundpreis sind natürlich kein Pappenstiel, im Verhältnis zur deutschen Konkurrenz aus Audi Q7, BMW X5, oder Mercedes GLE relativiert sich aber der Preis.

Der Jeep bietet schon beim Einstieg ein Erlebnis, das leider heute selten geworden ist: den Duft von bestem Nappaleder. Die großdimensionierten Sitze ermöglichen das bequeme Bewältigen von Langstrecken, das Raumgefühl - auch auf der Rückbank - ist kathedralenhaft, die Verarbeitung top. Die serienmäßige Luftfederung arbeitet perfekt, sie lässt kaum spüren, dass die Fahrbahn womöglich Schwächen aufweist. Bei langen Bodenwellen auf der Autobahn wippt der Jeep sänftengleich leicht nach.

Angetrieben wird das Sondermodell, das seinen Urahn, dem Militärgeländewagen Willys, Tribut zollen soll, von einem Sechzylinder-Diesel. Der Dreiliter ist knurrig und kraftvoll, er schafft es, das rollende Scheunentor, souverän gegen den Fahrtwind zu drücken - bis die Physik bei rund 200 km/h Grenzen setzt. Hier gibt es nichts zu mäkeln. Selbst nicht am Verbrauch, der sich im Test bei unter zehn Litern Diesel einpendelte. Für ein fast 2,5-Tonnen-Trumm ganz anständig. Und Dank eines 93-Liter-Tankes bewegt sich die Reichweite auch auf einem hohen Niveau. Karosseriebedingt mag der Grand Cherokee enge Kurvenstrecken nicht unbedingt - obwohl selbst bei ihm die Reserven höher sind, als auf Anhieb vermutet.

Der Jeep Grand Cherokee ist anders als seine Konkurrenzmodelle. Amerikanischer. Er ist eher für das coole Cruisen als rastloses Rasen ausgelegt. Und er überzeugt mit einer Komplettausstattung.