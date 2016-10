Solide, schlicht und günstig

frankfurt/main. Tipo? Da war doch mal was. In der Tat. Fiat hat die Modellbezeichnung Tipo mehrfach in seiner 100-jährigen Geschichte verwendet. Zwischen 1988 und 1995 haben die Italiener nahezu zwei Millionen Tipo verkauft. 1989 erhielt das Fahrzeug die prestigeträchtige Auszeichnung "Car oft he Year". Es folgten der Bravo und der Stilo. Nun wollen die Italiener an ihre ehemaligen Erfolge wieder anknüpfen.

Das neue Kompakt-Modell mit dem bekannten Namen wurde im Heimatland des Autoherstellers entworfen und es wird im türkischen Bursa gefertigt. In diesem Produktionsstandort rollen mittlerweile drei verschiedene Modellversionen vom Band. Den Anfang machte die viertürige Limousine. Es folgte die fünftürige Version. Der Kombi hat jetzt die Baureihe komplettiert. Alle drei Varianten zeichnen sich durch reichlich Platz und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus.

Die klassische Stufenheck-Limousine bietet mit einer Außenlänge von 4,54 Metern, einer Breite von 1,79 Metern, einer Höhe von 1,49 Metern und einem Radstand von 2,64 Metern reichlich Freiheiten - sowohl vorne als auch hinten. So lässt es sich auf bequemen Sitzen ganz entspannt reisen. Auch beim Beladen genießt man großzügige Platzverhältnisse. Der Kofferraum erreicht ein Volumen von 520 Litern. Der Wert lässt sich durch Umlegen der Rückbanklehnen weiter erhöhen. Zusätzlich nehmen mehrere Ablagen die verschiedensten Utensilien auf.

Fiat Tipo 1.3 MultiJet Pop Viertürer Motor: Vierzylinder-Diesel Hubraum: 1248 ccm Leistung: 70 kW/95 PS Max. Drehmoment: 200 Nm Antrieb: Vorderrad, manuelle 5-Gang-Schaltung Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h Beschleunigung: 0-100 km/h in 11,7 Sekunden Verbrauch pro 100 Kilometer (Werksangaben): innerorts: 5,2 l, außerorts: 3,5 l, gesamt: 4,1 l. CO2-Emission: 108 g/km Abgasnorm: Euro 6 Länge: 4532 mm, Breite: 1792 mm, Höhe: 1497 mm Kofferraum: 520 Liter Leergewicht: 1280 kg Preis: 15 990 Euro Serienausstattung: ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent, ESP, Klimaanlage, Radio mit MP3, USB und AUX-In, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, elektr. Fensterheber. neu

Der Innenraum gibt sich schlicht und funktional. Mit nur sieben Zoll Durchmesser fällt der Touchscreen recht klein aus. Das nüchterne Ambiente mit glattem Kunststoff ist sicherlich der günstigen Preisgestaltung geschuldet. So verlangt Fiat als Einstandspreis gerade einmal 13 990 Euro. Abzüglich einer Eintauschprämie, die Fiat gewährt, kommt das Modell auf 11 990 Euro. Wobei die Rede von einem Auto der Kompaktklasse und nicht von einem aus dem Kleinwagen-Segment ist. In der Golf-Klasse gibt es da zahlreiche Vertreter, die zwar mehr Schickschnack und erlesenere Materialien anbieten - dafür aber auch einige Euros mehr verlangen. An der grundsoliden Verarbeitung im Tipo ändert dies aber nichts.

Für den vorderradangetriebenen Familienwagen stehen zwei Benziner (95 und 110 PS) und zwei Turbodiesel (95 und 120 PS) zur Verfügung. Der gefahrene viertürige Fiat Tipo 1.3 MultiJet leistete 95 PS und entwickelte ein Drehmoment von 200 Nm. Ausgestattet mit einem manuellen Fünfganggetriebe beschleunigt der Vierzylinder in 11,7 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht 180 km/h. Mit diesen Werten kann der Italiener nicht unbedingt dauerhaft einen Platz auf der Überholspur reklamieren. Angenehm ist, dass der Geräuschpegel im Innenraum während der Fahrt sehr niedrig ist. Die Testfahrten ergaben einen durchschnittlichen Verbrauch von sechs Litern Diesel auf 100 Kilometern. Der Fiat Tipo 1.3 MultiJet Pop kostet 15 990 Euro.