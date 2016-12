Skoda Octavia RS 230: Der Platzhirsch röhrt gewaltig

mid Groß-Gerau - 230 PS und 350 Newtonmeter maximales Drehmoment sorgen beim Skoda Octavia Combi RS 230 für reichlich Vortrieb in jeder Lebenslage.

Der Skoda Octavia RS 230 ist nicht grundlos das Top-Modell der Baureihe: Er setzt nämlich auf innere Werte. Eine vergleichbare Kombination aus Leistung und Platzangebot ist in seiner Preisklasse kaum zu finden.

Beim Mittelklasse-Sportler Octavia RS 230 2,0 TSI steckt ein Vierzylinder-Turbobenziner mit zwei Liter Hubraum unter der Haube. Die Modellbezeichnung verrät: 230 PS setzt der Turbo frei. Dazu kommen maximal 350 Newtonmeter Drehmoment bei 1.500 Umdrehungen, was in jeder Lebens- und Straßenlage für richtig Vorwärtsdrang sorgt.

Apropos Vorwärtsdrang: Viel Entwicklungsarbeit haben die Techniker der tschechischen Volkswagen-Tochter in das Fahrwerk gesteckt, das gegenüber dem normalen RS mit einer neu entwickelten Vorderachsquersperre (VAQ) aufwartet. Das Bauteil sorgt dafür, dass die Kraft immer optimal auf die Räder der Antriebsachse verteilt wird - ähnlich einer Differentialsperre bei einem Allradantrieb. Ergebnis: Bei Tests auf der legendären Nordschleife war ein RS mit VAQ elf Sekunden schneller als ein RS ohne das elektronische Helferlein. Das entspricht einem Vorsprung von etwa 500 Meter.

Und auch am Sound haben die Ingenieure gefeilt, mit einem Ergebnis, das sich hören lassen kann. Der Auspuff bollert kernig, kein Vergleich zu einem Standard-Octavia. Der RS 230 macht sofort klar: Hier kommt der Platzhirsch, und dieser Chef ist ziemlich wütend! Knapp 50 verschiedene Abgasanlagen hat Skoda nach eigenen Angaben ausprobiert, bis die passende Tonspur gefunden war.

So ausgerüstet, bringt der Octavia RS 230 Spaß für die Ohren und für den restlichen Körper. Denn der Sportler erreicht in nur 6,7 Sekunden 100 km/h, Schluss ist erst bei 250 km/h. Dann wird der Octavia elektronisch abgeregelt - leider. Denn das straffe Fahrwerk ist so vertrauenswürdig, dass sich die Tachonadel gerne bis zum Anschlag drehen dürfte.

Vier Fahrmodi stehen im RS 230 zur Auswahl: Normal. Sport, Eco, Individual. Je nach Einstellung ändern sich Lenkverhalten, Fahrwerk, Gasannahme sowie die Einstellung der Bi-Xenon-Scheinwerfer und der Climatronic. Wer es im Eco-Modus ruhig angehen lässt, kann mit rund acht Liter Benzin auskommen, der Hersteller gibt 6,3 Liter im Kombi-Testzyklus an. Die meisten werden aber sowieso Probleme haben, den Gasfuß zu zügeln, dafür ist der Spaßfaktor einfach zu groß.

Große 27-Zentimeter-Bremsscheiben mit roten Bremssätteln sorgen für die nötige Verzögerung - auch das stärkt das Vertrauen ins Auto. Ebenso wie diverse Assistenten, die als Extras zu haben sind, zum Beispiel das Frontradar mit City-Notbremsfunktion, Spurhalteassistent (Lane Assist) und Müdigkeitserkennung.

Im Innenraum sorgen Sportsitze mit roten Ziernähten, die auch am Lenkrad und am Schalthebel zu finden sind - für Seitenhalt, hier gibt es nichts zu beanstanden. Das gilt auch für die Bedienung - die Armaturentafel ist Skoda-typisch eher schlicht, aber dafür sehr übersichtlich. Standesgemäß finden sich auch entsprechende Konnektivitätslösungen im RS 230, um das Smartphone schnell und einfach mit dem Auto zu koppeln. Hier ist Skoda up-to-date.

Das Interieur passt zum sportlichen Äußeren des RS 230 (1,5 Zentimeter tiefergelegt, Kühlergrill, Außenspiegel und Dachreling glänzend-schwarz), der sowohl als Fließheck-Limousine als auch als Kombi zu haben ist. Beide Varianten gibt es mit 6-Gang-Schaltgetriebe und mit DSG, außerdem auch mit Allrad.

Zu den inneren Werten des Octavia RS 230 Combi gehört auch das immense Platzangebot. Hinter den Vordersitzen können sich selbst größere Mitfahrer bequem auf der Rückbank ausstrecken, ohne Platzangst zu bekommen. Und mit einem Kofferraumvolumen von 610 Liter ist er die Nummer 1 in der Golf-Klasse. Bei umgeklappten Rücksitzlehnen steigt das Nutzraumvolumen auf 1.740 Liter. Preis: ab 34.150 Euro, allerdings bereits mit ordentlicher Serienausstattung.

Mirko Stepan / mid

Technische Daten Skoda Octavia Combi RS 230:

Fünftüriger, fünfsitziger Kombi, Länge/Breite/Höhe Radstand in Meter: 4,69/1,81/1,45/2,68, Kofferraumvolumen: 610 und 1.740 l, Wendekreis: 10,5 m, Leergewicht: 1.467 kg, max. Zuladung: 566 kg, Tankinhalt: 50 l.

Motor: 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner mit 169 kW/230 PS bei 4.700/min - 6.200/min, max. Drehmoment 350 Nm bei 1.500/min - 4.600/min, 6-Gang-Schaltgetriebe, 0-100 km/h in 6,7 s, Höchstgeschwindigkeit 250 km/h, Verbrauch 6,3 Liter Benzin auf 100 km, CO2-Emission: 143 g/km. Preis: ab 34.150 Euro.