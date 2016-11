Seat Mii FR-Line: Moderner Stadt-Flitzer

Er ist klein, handlich und technisch modern, der Seat Mii FR-Line. Durch das Sportfahrwerk macht er auch außerhalb geschlossener Ortschaften Spaß. Allerdings verführt der Kleinstwagen mit moderater Motorleistung nicht gerade dazu, die Reifen heiß zu fahren. Der 1,0 Liter große Dreizylinder-Benziner generiert sehr beherrschbare 44 kW/60 PS. Da fällt das Sprintvermögen bescheiden aus. Dafür erfreuen der geringe Normverbrauch von nur 4,5 Liter Benzin und die damit verbundene freundliche Umweltbilanz.

In 14,4 Sekunden beschleunigt der Seat von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 160 km/h. Fahrern, die gerne sportlich unterwegs sind, dürfte das natürlich zu behäbig sein. Für den Alltag bietet der Seat Mii FR-Line aber all die Vorzüge, die das Autofahren komfortabel machen. Das beginnt bei den geringen Abmessungen, die das Parkplatzsuchen in der City enorm erleichtern. Mit einer Länge von etwas weniger als 3,60 Meter passt der Kleinst-Spanier in manch enge Lücke. Für die Fahrt zum Shopping oder Kino ist der Mii ideal. Von Großeinkäufen sollte man indes angesichts des bescheidenen Kofferraumvolumens von nur 251 Liter besser absehen.

Mit dem fein abgestimmten Fahrwerk lässt sich derweil leicht die Kurve kratzen. Auch bei beherzten Fahrmanövern beweist der Mii souveräne Spurtreue. Solide Technik verbirgt sich hinter den 16 Zoll großen Leichtmetallrädern: Teleskop-Stoßdämpfer und Dreiecksquerlenker vorne sowie Gasdruckstoßdämpfer, separate Federn und Verbundlenkerachse hinten sorgen für gutes Handling und aktive Sicherheit.

Im Innenraum des Fahrzeugs herrscht die klare Linie vor. Das Armaturenbrett wirkt aufgeräumt und übersichtlich. Freude kommt durch die Audio-Anlage auf, die mit sechs Lautsprechern einen guten Klang erzeugt. Das Navigationsgerät von Garmin ist gut mit allen sonstigen elektronischen Funktionen vernetzt und lässt sich leicht bedienen. Fazit: Der Seat Mii ist eigentlich nur ein kleines Vernunftsauto, bringt jedoch als FR-Line mit Sportfahrwerk viel Fahrspaß in den Alltag.

Lars Wallerang/mid, Jutta Bernhard/mid

Technische Daten Seat Mii FR-Line:

Viersitziger Kleinstwagen; Länge/Breite/Höhe/Radstand in Meter: 3,57/1,64/1,47/2,42; Leergewicht: 954 kg; Gepäckraumvolumen: 251 l.

Motor: 1,0-Liter-Dreizylinder-Ottomotor mit 44 kW/60 PS, Frontantrieb, max. Drehmoment: 95 Nm bei 3.000 - 4.500/min, Beschleunigung 0 - 100 km/h: 14,4 s, Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h, Durchschnittsverbrauch: 4,5 l/100 km Super, CO2-Ausstoß: 105 g/km; Euro 5; Preis: 12.060 Euro.