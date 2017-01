Schweden-Kombi wird neu positioniert

Der geänderte Name ist mehr als Zahlenspielerei. Auf den Volvo V 70 folgt der V 90, weil der Schweden-Kombi neu positioniert wurde. Er ist nicht geräumiger, aber hochwertiger geworden.

Wenn nicht über höhere Stückzahlen, sondern über höhere Preise die Gewinne steigen, nennt man das "qualitatives Wachstum". Wie das geht, zeigen Audi, BMW, Mercedes und Porsche der Automobilbranche seit Jahrzehnten. Und der Wettbewerb orientiert sich an diesen sogenannten "Premiumherstellern". Volvo hat sich hier unter chinesischer Führung zu einem zunehmend erfolgreichen Wettbewerber entwickelt. Jüngstes Beispiel ist das Kombi-Modell V 90.

Anders als sein Vorgänger V 70 spricht er nicht in erster Linie über die harten Fakten Interessenten der gehobenen Mittelklasse an, sondern wagt sich frech mit frischem Design und hochwertiger Ausstattung aus der Deckung, um den Audi A 6 Avant, den BMW 5er Touring oder das T-Modell der Mercedes E-Klasse herauszufordern. Frech vor allem deshalb, weil die Schweden dazu auf einen prestigeträchtigen Sechs- oder Achtzylinder verzichten, sondern durchweg Vierzylinder anbieten - als Diesel oder Benziner. Gut, dass im Motorenbau "Downsizing" - also wenig Hubraum auf möglichst wenig Brennräume verteilt - in der aktuellen CO2-Diskussion gerade en vogue ist.

Von Klangpuristen einmal abgesehen, wird jeder, der den D 5 genannten Selbstzünder des Testwagens einmal bei der Arbeit erlebt hat, bestätigen: Verzicht auf Zylinder ist nicht zwangsläufig Verzicht auf Fahrfreude. Damit das Wikingerschiff nicht in eine Turboflaute gerät, setzen die Volvo-Techniker "Power Pulse" ein. Um gar nicht erst in die bei Abgasladern - trotz variabler Schaufelgeometrie - übliche kleine Anfahrschwäche zu geraten, pumpt ein Kompressor Druckluft in einen Behälter und treibt damit das Schaufelrad an, solange noch nicht genügend Abgas da ist, diese Aufgabe druckvoll zu übernehmen. Das Ergebnis: Schon bei 1750 U/min stehen stramme 480 Nm Drehmoment zur Verfügung.

Traktion ist beim D 5 kein Thema, weil starke 235 PS nicht nur an der Vorderachse zerren, sondern schlupffrei über den permanenten Allradantrieb in Vorwärtsbewegung umgesetzt werden - mit beeindruckendem Erfolg, sollte dies gewünscht sein. Bis die Tachonadel auf die 100er Marke geklettert ist, vergehen nur 7,2 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 240 km/h. Wer aber zu leistungsverliebt unterwegs ist, darf auf keine Verbrauchswunder hoffen. Der Normwert von 4,9 Litern Diesel wäre ein solches.

In der Praxis pendelte sich der Treibstoffeinsatz auf 7,6 Liter ein. Das kann sich durchaus sehen lassen, denn beim Test war der V 90 häufig auf der Autobahn unterwegs. Das ist sicher auch sein bevorzugtes Einsatzgebiet. Wofür kauft man schließlich ein so schnelles, komfortables und vor allem großes Auto, wenn nicht für Langstrecken?

Da kann der V 90 seine Stärken voll ausspielen, die eindeutig im Platzangebot liegen. In beiden Sitzreihen geht es fast schon verschwenderisch zu. Lediglich bei der Paradedisziplin eines Kombis, nämlich bei den Lademöglichkeiten, sind Abstriche zu machen.

Kein Wunder, denn Raumökonomie und gutes Design sind nur schwer unter einen Hut zu bringen. Wer einen Lastkahn wie es die früheren Volvo-Kombis waren, zur Motorjacht umbaut, verliert zwangsläufig den einen oder anderen Liter Stauvolumen. Aber keine Angst, denn 560 Liter Kofferraum und 1526 Liter Gesamtvolumen im Heck decken immer noch großzügige Ansprüche an das Urlaubsgepäck und andere Transportwünsche ab.

Dafür kann sich der außergewöhnlich schick gezeichnete Schwede ohne Scham unter Premiumbrüdern sehen lassen.

Das gilt natürlich auch für die Technik - im Speziellen die Sicherheitstechnik, die immens wichtig für das Image der Marke Volvo ist. Was die Branche hier aktuell zu bieten hat, wird auch im V 90 angeboten. In manchen Details sogar ein wenig mehr. Zum Beispiel hat der Bremsassistent auch den Gegenverkehr beim Linksabbiegen im elektronischen Auge oder bezieht Wildtiere in seine Überwachung mit ein.

Wer Teil der gehobenen V 90-Welt werden will, muss mindestens 51 750 Euro zur Verfügung haben. Wer mehr als den 150 PS starken Basisdiesel verlangt und auch gerne gut ausgestattet sein will, landet eventuell bei 61 400 Euro und hat dann den D 5 Diesel (235 PS), Allradantrieb und die Ausstattung "Inscription".