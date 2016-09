Schnäppchen mit viel Platz

Bensheim. Es gibt sie noch, die quirligen Stadtwagen, die trotz ihrer Kompaktheit auch auf einer größeren Strecke eine gute Figur abgeben, reichlich Platz bieten und einen großzügigen Wochenend-Einkauf im Kofferraum schlucken. Ein solcher Vertreter ist der neue Suzuki Baleno. Mit ihm will der japanische Autohersteller der Konkurrenz aus Ford Fiesta oder VW Polo die Kunden abjagen.

Das Aussehen des Kompaktwagens ist durchaus als gefällig zu bezeichnen. "Liquid Flow" nennt es Suzuki selbst, weil die Seitenlinie an die Energie fließenden Wassers erinnern soll. Und so ein bisschen kann man dem schon etwas abgewinnen, denn von den vorderen Kotflügeln über die schlanke Taille bis zum kräftigen Heck bewegt sich tatsächlich so eine Art Welle. Auffällig wird der Baleno dadurch aber nicht.

Im Inneren des Suzuki geht es sehr geräumig zu. Die Passagiere rücken sich keineswegs auf die Pelle -im Gegenteil. Selbst hinten lässt es sich sogar dann aushalten, wenn Fahrer und Beifahrer die 1,80 Meter an Körpergröße überschritten haben. Zum 355-Liter-Kofferraum kommen noch praktische Staufächer in den Türen, die sogar große Wasserflaschen schlucken. Die Sitze könnten zwar etwas fester gepolstert sein, bereiten dem Rücken aber auch auf längeren Strecken keinen Kummer. Für den aufgerufenen Preis geht die Materialanmutung absolut in Ordnung. Zwar dominieren Plastikteile den Innenraum, diese sind jedoch klapperfrei verarbeitet und sehen nicht billig aus. Zwischen Tacho und Drehzahlmesser befindet sich ein LCD-Multifunktionsdisplay, das den Kraftstoffverbrauch zeigt und die Fahrweise auswertet. Fast wie bei den Großen.

Das lässt sich definitiv auch über die Ausstattung des Topmodells "Comfort" sagen: Mit Klimaautomatik, Xenonlicht, Sitzheizung Navi, Alufelgen und Rückfahrkamera ist der Baleno üppig bestückt, selbst ein Auffahrwarner piepst ganz aufgeregt, wenn der Bremsvorgang etwas später eingeleitet wird. Im Blick auf die 17 990 Euro, die der Testwagen kosten würde, ein anständiges Angebot.

Das gilt auch für das Ein-Liter-Hubraum-Motörchen, das sauber am Gas hängt. Der Dreizylinder wirkt sehr lebendig. Mit einem aufgeweckten Schnattern fräst er sich - unterstützt durch das leicht schaltbare Fünfganggetriebe - in Drehzahlhöhen, ohne dabei durch ungesittetes Trinken aufzufallen. Im Test hat sich der Suzuki rund sechs Liter Super genehmigt, was zwar mehr als vom Hersteller angegeben, dennoch aber vertretbar ist. Wer den Verbrauch weiter drosseln will, kann sich den Baleno auch mit Mild-Hybrid-Antrieb anschaffen, bei dem ein Generator mit Batterie den Verbrennungsmotor unterstützt und damit den Gesamtverbrauch reduziert - laut Hersteller auf vier Liter.

13 790 Euro kostet ein Suzuki Baleno mit 90-PS-Basismotor. Wenn das kein Schnäppchen ist.