Renault beweist Größe

Köln. Mit einem Talisman verbindet man für gewöhnlich einen kleineren Gegenstand, dem Glück bringende Eigenschaften zugeschrieben werden. Der Autohersteller Renault benutzt den Begriff für sein neues Mittelklassemodell. Klein ist dieser rollende Glücksbringer aber wahrlich nicht, schon gar nicht der Kombi Grandtour. Die Franzosen beweisen mit dem Laguna-Nachfolger wahrlich Größe. Glücksgefühle können die Insassen im Franzosen zumindest erleben. Denn das neue Modell zeichnet sich durch luxuriösen Komfort, durch hochaktuelle Technik und ein dynamisches Design aus. Derart aufgestellt könnte der Renault Talisman zum Glücksbringer für den Autohersteller werden.

Nach der Limousine haben die Franzosen den Kombi in den Handel gebracht. Der Grandtour streckt sich 4,86 Meter in die Länge und übertrifft dabei das Schwestermodell um zwei Zentimeter. Beide Varianten zeichnen sich durch ihr elegantes Blechkleid mit der langen Motorhaube aus. Den Kombi charakterisiert zusätzlich die langgestreckte Dachlinie samt integriertem Dachspoiler. Die Insassen sitzen sowohl vorne als auch hinten sehr bequem und genießen reichlich Freiheiten.

Wer auf Reisen geht, der kann ein Fach mit einem Volumen von 572 Litern füllen. Bei umgeklappten Rückbanklehnen erhöht sich der Wert auf 1681 Liter. Das Gepäck wird dabei über eine angenehm tiefe Ladekante ins Innere gehoben. Optional kann die Heckklappe per Fußsensor unter dem Stoßfänger geöffnet werden. Hochwertige Materialien, die bestens verarbeitet sind, sorgen dafür, dass sich der Fahrer und seine Mitfahrer im Talisman wohlfühlen. Ein großer Touchscreen ermöglicht die verschiedensten Einstellungen. Unter anderem lassen sich Massagesitze oder Fahrassistenten, wie Spurhalte-, Abstands-, Toter-Winkel- oder Geschwindigkeitswarner aktivieren. Die Fahrwerksabstimmung erlaubt die Modi sportlich, komfortabel, wirtschaftlich oder neutral.

Das Motorenprogramm für den Renault Talisman Grandtour umfasst zwei Turbobenziner (150 und 200 PS) und drei Turbodiesel (110, 130, 160 PS). Der gefahrene dci 160 EDC mit Twin-Turbo-Technolgie leistete 160 PS. Der 1,6-Liter-Vierzylinder beschleunigte in 9,6 Sekunden auf die 100-Kilometer-Marke. Der Vortrieb endet bei 213 km/h. Das automatische 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe schaltet unaufgeregt und präzise. Den durchschnittlichen Verbrauch gibt Renault mit 4,6 Litern pro 100 Kilometern an. In der Praxis waren es fast zwei Liter mehr.

Renaults Flaggschiff ist serienmäßig mit der Allradlenkung 4CONTROL ausgestattet. Das macht das Modell besonders handlich. Sowohl auf kurvenreichen Strecken als auch im Stadtverkehr ist der Talisman sehr agil unterwegs. Und er ist zudem ein ideales Langstreckenauto. Der Renault Talisman Grandtour Energy dCi 160 EDC Intens kostet 36 200 Euro. Der preiswerteste Kombi kommt auf 30 450 Euro. Die Limousine ist 1000 Euro günstiger.