Praktiker für die Familie

Köln. Was waren das für Zeiten, als ein Kleinbus maximal dazu da war, möglichst viele Menschen oder Materialien von A nach B zu transportieren! Komfort? Fehlanzeige. Straßenlage? Abenteuerlich. Sicherheitsausstattung? Nahe Null. Glücklicherweise hat sich das inzwischen geändert und nicht nur Großfamilien fahren auf die Praktiker ab. Die Könige unter ihnen, der VW T6 und die Mercedes V-Klasse haben nun heftige Konkurrenz bekommen - vom Citroën Spacetourer.

Ein Citroën in einem Atemzug mit den soliden Platzhirschen aus Wolfsburg und Stuttgart zu nennen, wäre vor einigen Jahren noch nicht denkbar gewesen. Zwar haben die Franzosen schon immer extravagante, bestens ausgestattete Fahrzeuge hergestellt - den teutonischen Ansprüchen hat die Verarbeitungsqualität aber so manchmal nicht genügt. Das hat sich inzwischen geändert. Richtig schlechte Autos gibt es heute nicht mehr. Und doch sticht manches Modell durch einen besonders guten Eindruck hervor. Wie der neue Spacetourer.

Gerade die Verarbeitung wirkt in dem komplett neu entwickelten Modell innen wie außen sehr solide, die Schnauze mit den schmalen Leuchten und dem selbstbewusst in Szene gesetzten Markenemblem sticht aus der Masse heraus. Im Innenraum fällt die dank üppiger Glasflächen wunderbare Übersicht auf, um dann festzustellen, dass die Materialanmutung am Armaturenbrett sehr fein ist. Für zusätzliche Luftigkeit sorgt das optionale Glasdach, das sich - in zwei Teilen - über die gesamte Passagierfläche zieht. Und wer stattliche 2200 Euro drauflegt, kann mit einem Schwenk des Fußes die Schiebetüre wie von Geisterhand öffnen.

Citroën Spacetourer BlueHDi 150 Stop&Start Motor: Vierzylinder-Diesel Hubraum: 1997 ccm Leistung: 110 kW/150 PS Max. Drehmoment: 370 Nm Antrieb: Sechs-Gang-Schaltgetriebe, Vorderrad Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h Verbrauch pro 100 Kilometer (Werksangaben): innerorts: 5,9 l, außerorts: 4,9 l, gesamt: 5,3 l CO2-Emission: 139 g/km Abgasnorm: Euro 6 Länge: 4956 mm, Breite: 1920 mm, Höhe: 1895 mm Kofferraum: 1624 bis 3968 Liter Leergewicht: 1672 kg Preis: 38 850 Euro Serienausstattung: ESC, ABS, Audioanlage RD6 mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Begrenzer, Klimaanlage, getönte Seitenscheiben, Vorhangairbags. se

Den Spacetourer gibt es in drei Längen, mit 4,60 Meter, 4,95 Meter und 5,30 Metern. Damit hat er Platz genug, um im Zweifel bis zu neun Personen mitzunehmen. Diese finden zahlreiche Ablagen - immerhin sollen Fächer mit einem Fassungsvermögen von bis zu 74 Liter im Fahrzeug verteilt sein. Die verstärkte Karosseriestruktur kann laut Hersteller eine Last von bis zu 1400 Kilogramm verkraften. Der Reise mit Kind, Kegel und viel Gepäck steht somit nichts im Wege.

Komfortables Fahren

Mit den 150 PS, die den Testwagen antreiben, ist der Spacetourer gut motorisiert. Kraftvoll schiebt der Zweiliter-Diesel den Wagen gegen den Wind, dabei zeigt sich die Karosserie von Nebengeräuschen relativ unbeeindruckt. Dank des Radstandes in der mittleren Version von über drei Metern, bleibt der Spacetourer auf der Autobahn leicht federnd sehr komfortabel. Schwungvolle Kurvenfahrten mag er dagegen - Fliehkräfte schieben in Richtung Leitplanke - nicht so gerne. Aber wer will mit einem solchen Fahrzeug auch rasen?

Technisch lässt sich der Citroën aufrüsten wie eine Luxuslimousine. Abstandswarner, Spurhalteassistent, Rückfahrkamera und vieles mehr stehen neben fünf Dieselmotoren zwischen 95 und 180 PS in der Bestellliste. Und die beginnt bei 34 380 Euro.