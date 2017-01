Porsche 911 GTS: Fordernd, stark, phänomenal

mid Kapstadt - Guter Antritt: Den Standardsprint auf Tempo 100 absolviert die Handschalter-Variante in 4,1 Sekunden, die Version mit PDK in 3,7 Sekunden.

Wir bremsen spät, sehr spät, und verzögern noch beim Einlenken in die Kurve - dennoch bleibt dass Heck stabil. Zweifellos eine Errungenschaft der neuen Hinterachslenkung, der verbreiterten Spur und neuen UHP-Reifen (Ultra High Performance). Dann unter Volllast aus der Kurve heraus: Der neuerdings von Turbos beatmete Heckmotor schiebt schon ab knapp über 2.000 Touren mächtig an. Wir treiben den neuen Porsche 911 GTS über den Rundkurs, einen Sportwagen mit Rennsport-Dynamik, ein faszinierendes und auch ohne Rennlizenz beherrschbares Hochleistungspaket.

Dass Menschen gern ihre Grenzen ausloten, verhalf der Sportwagenmarke Porsche schon in frühen Jahren ihrer Geschichte zu Erfolg. Damals baute Porsche ausschließlich Sportwagen, vergleichsweise kompakte und leichtgewichtige mit Boxermotoren im Heck. Die Porsche 356 und in dessen Nachfolger - die 911 - waren schnell, doch nicht nur darum so begehrt. Der Reiz früher Porsche Sportwagen lag maßgeblich in ihrer vergleichsweise schweren Beherrschbarkeit. Kunden, die sich fahrerisches Talent zutrauten und diese Qualität durch den Besitz eines Porsche demonstrieren konnten, durften sich wie Rennfahrer fühlen. Ein Leben am fahrdynamischen Limit als Belohnung für den beruflichen Erfolg. Vielen galt das damals erstrebenswert.

Mit dem Einzug elektronisch geregelter Hilfsmittel ging den "Heckschleudern" die Schärfe abhanden. Die 911-Modelle der neunziger Jahre erschlossen daraufhin völlig neue Kundenkreise. Und Porsche bediente diese fortan mit immer neuen Varianten des klassischen Heckmotor-Sportwagens. Heute kann der Kunde aus über 20 verschiedenen wählen: Es gibt die Basisversion Carrera als Coupé, Cabriolet, mit Heck- oder Allradantrieb, den etwas stärkere Carrera S in eben diesen Varianten, den Targa, die Versionen mit Doppelkupplungsgetriebe und Handschaltung. Als Krönung der 911-Baureihe gilt der "Turbo", den man auch in zwei Leistungsstufen sowie mit Faltdach oder als Coupé bestellen kann. Seine Kombination aus atemberaubender Fahrdynamik und problemloser Alltagstauglichkeit adelt ihn in den Augen zahlreicher Kunden zum König der 911-Baureihe.

Doch daneben pflegt Porsche seine Rennsport-Tradition mit Varianten, die in ihrer fahrdynamischen Ausprägung die "wilden" Jahre fortschreiben. Und sie üben besonderen Reiz auf Menschen aus, die heute noch das Autofahren als Herausforderung lieben. Sie heißen Porsche GT3 und GT3 RS, GT2 und GT2 RS und sind straßentaugliche Ableger der jeweiligen Rennautos mit dem Kürzel RSR. Wer sie beherrscht, muss charakterstark und ein versierter Fahrer sein.

Er sollte allerdings auch leidensfähig sein. Denn diese Rennableger sind rauhe Gesellen, die weder Bandscheiben noch Sehnen oder Trommelfell schonen. Sie fordern "den ganzen Mann". Frauen scheinen wenig Reiz an solchen Herausforderungen zu spüren. Die Porsche-Marktstrategen würden einen schlechten Job machen, wenn sie sich mit zwei 911-Familien zufrieden gäben. Mit einer, die dem schnellen und entspannten Fahren im Alltag dient, und einer anderen, die den Puls harter Kerle beschleunigt. Speziell für Rennsport-affine Piloten, die die fahrerische Herausforderung lieben, ohne auf Restkomfort zu verzichten, führen die Zuffenhauser im Jahre 2010 den 911 Carrera GTS ein (Typ 997), den der Geist des 904 Carrera GTS von 1963 umweht.