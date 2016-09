Motorsport in den Genen

ingolstadt. "Da geht was". An der Ampel bringt ein Golf-Fahrer seine Begeisterung zum Ausdruck. Der Daumen des kundigen Bewunderers zeigt steil nach oben. Sein Urteil ist keineswegs falsch, doch es bedarf einer Präzision: Im Audi R8 geht eigentlich viel mehr als nur etwas. Die Basis aller Fahrleidenschaft ist ein frei saugender V10-Mittelmotor, der 540 PS entwickelt und es auf ein maximales Drehmoment von 540 Newtonmetern bringt. Zu diesem hochdrehenden Zehnzylinder kommen ein Allradantrieb mit frei variabler Momentverteilung, Leichtbau und ein dynamisches Fahrwerk.

Das Audi R8 Coupé zeichnet sich aber auch durch seine rasanten Formen aus. Ein Supersportler, der Autofreunden den Kopf verdreht. Faszination macht sich allenthalben breit, ein Lächeln zeigt sich in den Gesichtern der Betrachter. Smartphones werden gezückt, im Vorbeigehen oder Vorbeifahren. So wie der junge Mann auf dem Rollbrett, der sein Handy aus der Gesäßtasche zieht, um den R8 ungebremst abzulichten.

Solch ein Bolide will bewegt sein. Es gilt die nahezu unsichtbaren Türgriffe im Schatten der Linie zu drücken. Tief montierte Sportsitze mit integrierten Kopfstützen nehmen die Insassen auf. Der Fahrer sitzt wie in einem Rennwagen. Er kann alle wichtigen Funktionen steuern, ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Satelliten-Tasten wie in der Formel 1 regeln den Start, unterschiedliche Fahrprogramme oder den Sound. Im Rücken röhrt der Zehnzylinder, in großer Vorfreude auf Gasbefehle. Die Kraft drückt Insassen in die Sitze. In 3,5 Sekunden werden sie auf die 100-Kilometer-Marke katapultiert. Mühelos schießt das Coupé über die 250 km/h hinweg, so dass man ihm die Höchstgeschwindigkeit von 320 km/h auch ungeprüft abnimmt.

Der Supersportler liegt wie das berühmte Brett auf der Straße. Er ist gut zu handhaben und sicher zu steuern, auch bei hohen Kurvengeschwindigkeiten. In der DNA des Hochleistungssportlers steckt das Know-how aus den zahlreichen Erfolgen, die Audi primär im Langstreckensport in den vergangenen Jahren errungen hat. Doch es bedarf nicht der Raserei, um Spaß im R8 zu haben. Dieser stellt sich auch bei den ganz entspannten Fahrten ein. Wenn die 540 Pferdestärken mit leisem Grummeln nur andeuten, dass sie vorhanden sind, dann lässt sich auch die Bang & Olufsen-Anlage genießen. Wer auf Reisen geht, der muss sich allerdings einschränken. Der Kofferraum erreicht gerade einmal ein Volumen von 112 Litern. Laut Werk bietet der Raum hinter den Sitzen ein zusätzliches Volumen von 226 Litern.

Der Verbrauch wird mit durchschnittlich 11,4 Litern pro 100 Kilometern angegeben. Knapp zwei Liter mussten in der Praxis dazugegeben werden. Der Audi R8 V10 Coupé kostet 165 000 Euro. Es geht aber noch teurer und leistungsstärker. Als Coupé plus kostet der R8 mindestens 187 400 Euro. Das Topmodell leistet 610 PS und entwickelt ein maximales Drehmoment von 560 Nm. In 3,2 Sekunden schießt das Auto aus dem Stand auf 100 km/h und weiter bis auf 330 km/h. Politisch korrekt ist sicherlich anders: Aber der Audi R8 bleibt nichtsdestotrotz ein Traumauto.