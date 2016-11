Mit dem Charme der „Göttin“

Köln. Wie viel Auto braucht der Mensch? Eine solche Frage kann zum abendfüllenden Thema werden. Sicher ist in jedem Fall eines: Schon ein Kompakter reicht heute aus, um vier Personen zu transportieren, Gepäck mitzunehmen, dynamisch unterwegs zu sein und auch längere Strecken ohne Rückenleiden hinter sich zu bringen. So ein Vertreter ist der DS3. Nie gehört? DS ist eine eigenständige französische Marke und wurde 2014 in Paris gegründet. Der Hersteller will nach seinen Aussagen die Tradition des französischen Premium-Automobils aufleben lassen, die er mit der DS, der "Göttin", wie das Modell aus dem Jahr 1955 auch genannt wurde, geerbt hat.

Und das gelingt dem DS3. Als Grundlage für die DS-Fahrzeuge dienen die Modelle von Citroën, beim DS3 also der C3. Die Gene sind in jedem Fall sehr gut. Die Basis ist kompakt und passt somit wunderbar in den Stadtverkehr, dazu gibt es eine sportliche Straßenlage und einen prächtigen Motor. DS baut darauf eine nette Karosserie, deren Raumausnutzung großzügig ausfällt und perfektioniert das Ganze mit einer sehr hochwertigen Verarbeitung inklusive ansprechender Inneneinrichtung.

Bullig kommt er daher, der Kleine. Der sechseckige Kühlergrill setzt das DS-Emblem in Szene, die Chromeinfassung lässt den Kompakten elegant wirken. Das Dach, in einer Kontrastfarbe zum Rest der Karosserie gehalten, wirkt mit seinen Glasflächen fast so, als schwebe es. Die breiten Reifen unterstreichen das kraftvolle Auftreten. Zu Recht. Denn der Testwagen ist mit einem Dreizylinder-Benziner bestückt, der mit seinen 130 PS mehr als nur ausreichend motorisiert ist. Im Gegenteil: Der DS3 wieselt in knapp neun Sekunden auf 100 km/h und erst bei über 200 km/h geht ihm die Puste aus. Dabei bleibt das Aggregat - unüblich für die sonst sehr dominanten Motörchen - auffällig ruhig. Hier setzt der DS3 Maßstäbe.

DS3 PureTech 130 Sport Chic Motor: Dreizylinder, Benziner Hubraum: 1199 ccm Leistung: 96 kW/130 PS Max. Drehmoment: 230 Nm Antrieb: 6-Gang-Schaltung, Frontantrieb Höchstgeschw.: 204 km/h Beschleunigung: 0-100 km/h in 8,9 Sekunden Verbrauch pro 100 Kilometer (Werksangaben): innerorts: 5,3 l, außerorts: 3,8 l, gesamt: 4,3 l CO2-Emission: 100 g/km Abgasnorm: Euro 6 Länge: 3954 mm, Breite: 1715 mm, Höhe: 1458 mm Kofferraum: 285 Liter Leergewicht: 1165 kg Preis: 22 440 Euro Serienausstattung: ABS, ESP, Leichtmetallfelgen, Einparkhilfe, el. Fensterheber, Sportsitze, Radio, Klimaautomatik, Müdigkeitserkennung, Berganfahrassistent, CD-Player, Bluetooth-Freisprecheinrichtung. se

Das Fahrwerk ist eher fahraktiv ausgelegt, was Kurven natürlich zu netten Ausflügen werden lässt, bei kurzen Bodenwellen auf Autobahnen allerdings auch ein leichtes Hoppeln des Flitzers auslöst. Angst muss deshalb niemand haben - zumal der DS3 vollgepackt mit technischen Helfern daherkommt oder sich damit aufrüsten lässt.

Zahlreiche Farbkombinationen

78 mögliche Farbkombinationen für Dach und Karosserie bietet der DS3, abgestepptes Nappa-Leder kann den Innenraum zieren. Verarbeitungsmängel sucht der Fahrer vergebens, alles wirkt grundsolide, Klappern gibt's nicht. Der Franzose, den es übrigens auch als Cabriolet gibt, ist eine tolle Alternative zu VW Polo, Opel Corsa, Ford Fiesta und Co. Vor allem der spritzige Dreizylinder, der sich im Alltag mit rund sechs Litern Benzin zufrieden gibt, ist ein schlagkräftiges Argument.

22 440 Euro für den Testwagen sind ein stattlicher Preis. Die Möglichkeit, ein Luxusgefährt zusammenzustellen, kann zudem ins Geld gehen. Doch schon die Basisversion (15 990 Euro) bietet 82 PS - und den Charme der "Göttin".