Mini One Diesel: Lifestyle geht auch vernünftig und praktisch

mid München - Standortvorteil: Der Mini passt in so manche Parklücke, bei der Golf-Fahrer die Segel streichen müssen.

mid München - Knuffiges Kultmobil in modernem Zutaten: der Mini One Cooper D 1.5.

Rund 3,82 Länge, genügend Platz für vier Insassen, reichlich moderne Ausstattung an Bord: Ist das noch Mini? Puristen zweifelten spätestens 2014 bei Einführung der dritten modernen Mini-Generation daran, dass dieser Pkw noch irgendetwas mit der genialen Grundidee von Sir Alec Issigonis zu tun hätte. Der soll der Legende nach den kleinen Briten einst auf einer Papierserviette skizziert haben, ehe er ab 1959 als Austin 7 oder Morris Mini Minor die Autowelt revolutionierte. Geblieben ist der vorne quer eingebaute Reihenmotor, aber die extreme Kompaktheit des anfangs nur etwa drei Meter langen Winzlings ist längst verloren gegangen. Jedoch: Mini hat es unter BMW-Ägide inzwischen geschafft, den Lifestyle der modernen Minis mit neuen praktischen Vorzügen zu vereinen, wie unser Test des Mini One D 1.5 beweist.

Zweifelsohne hat sich der Premium-Zwerg auch in jüngster Generation sein hochwertiges Flair erhalten, denn der Innenraum verwöhnt mit reichlich Soft-Touch-Materialien. Ganz besonders lifestylig wirkt die Rundum-LED-Beleuchtung des großen zentralen Rundinstruments: Je nach Geschmack oder Situation erstrahlt der variable illuminierbare Rand des Displays in verschiedenen Farben. Dazu die bekannten, an Flugzeug-Cockpits erinnernden Kipphebel etwa als Starterknopf - all das verleiht dem Interieur des Mini eine eigenständige Note.

Dazu kommt das oft beschworene und immer noch herrschende Gokart-Feeling, das den Kleinwagen zum wendigen City-Flitzer macht: Die Insassen sitzen recht tief - gefühlt nur eine Winzigkeit über der Fahrbahn. Dazu passen die präzise Lenkung, die knackige Schaltung und ein agiles Handling. Auch der Mini III der Neuzeit wieselt flink durch Wechselkurven und lässt sich regelrecht ums schärfste Ecken werfen. Dabei hilft unter anderem der für Fronttriebler maßvolle Wendekreis von 10,8 m - wenngleich der aktuelle Mini mit seinen gut 1,2 Tonnen Leergewicht nicht mehr ganz so leichtfüßig ist wie die Vorgänger, geschweige denn der Urahn von 1959.

Dem Ur-Mini sagte man nach: Außen sei er so kompakt wie eine Telefonzelle, innen so geräumig wie die Royal Albert Hall. Diese anschauliche Übertreibung brachte die Idee Mini auf den Punkt. Nur, dass das Kofferräumchen für manche Zeitgenossen eher ein hinten platziertes Handschuhfach als ein vollwertiges Gepäckabteil war. Deutlich anders der Mini von heute: Sein kontinuierliches Wachstum über die Generationen hinweg hat ihm stattliche 211 bis maximal 731 Liter Kofferraumvolumen beschert. Das ist ebenso ausreichend, wenngleich nicht wirklich imposant, wie die inzwischen humane Kopf- und Beinfreiheit im Fond. Im Mini III können zwei Erwachsene auf Kurzstrecken unter zumutbaren Bedingungen befördert werden. Bei den beiden Vorgängern war dies nicht der Fall, denn die Rücksitze wirkten so surreal wie die beim Porsche 911 im Fond platzierten Sitz-Attrappen, die nur als Gepäckablagen taugen.

Der Lifestyle-Zwerg hat sich also sein typisches Mini-Flair größtenteils bewahrt und legte dabei an praktischem Nutzen zu. Selbst beim Einparken - für Großstadt-gerechte Kleinwagen ein sehr wichtiges Kriterium - macht der Mini immer noch eine extrem gute Figur. Nach wie vor gibt es viele Parklücken, die für Kompakte wie VW Golf oder BMW Einser zu klein, für den knapp einen halben Meter kürzeren Mini jedoch maßgeschneidert sind. Dass beim Rangieren in diese Lücken die Übersicht nach hinten etwas eingeschränkt ist, gleichen gegen 350 Euro Aufpreis sinnvolle Parksensoren am Heck aus (für vorne und hinten kosten sie 790 Euro).