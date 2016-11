Mercedes-Benz GLC: Eleganz, Kraft und Dynamik im Einklang

Da beißt die Maus keinen Faden ab: Sport Utility Vehicles sind ein Dauerbrenner und verkaufen sich "wie geschnitten Brot". Den Kunden geht es dabei meist nicht wirklich um Geländetauglichkeit, sondern vielmehr um Platz, Flexibilität, Sicherheit und - ganz wichtig - Image. Mercedes-Benz schafft es wie kaum ein anderer Automobilhersteller, das permanente Verlangen der Kundschaft adäquat zu bedienen. Ganz egal, ob A-, C-, E- oder S-Klasse - in der Sternenflotte finden sich entsprechende Derivate.

Der GLC ist dabei ein besonders attraktiver Vertreter. Das Kantige seines Vorgängers GLK ist passé. Der klassische Offroad-Look wurde durch viel Eleganz und Ästhetik ergänzt, jedoch nicht vollständig verdrängt. In Summe ist ein Fahrzeug entstanden, das Eleganz, Kraft und Dynamik zu gleichen Teilen ausstrahlt. Ein harmonischer Dreiklang, der den GLC in Kombination mit dem markentypischen Komfort und der hohen Verarbeitungsqualität in Einklang bringt. Was allerdings auch seinen Preis hat, denn bereits die Einstiegsversionen bei Diesel (220 d 4Matic mit 170 PS) und Benziner (250 4Matic mit 211 PS) kosten ab 45.000 Euro aufwärts.

Zur Optik: Die SUV-typische Front des GLC mit kurzem Überhang, dreidimensionalem Kühlergrill mit doppelter Lamelle und zentralem Markenstern folgt der neuen Design-Linie von Mercedes Benz. Markante Scheinwerfereinheiten (optional mit LED-Technik) machen den GLC noch selbstbewusster. Die Stoßfänger mit dem integrierten Unterschutz gibt es in drei Ausprägungen: Neben der Basisversion steht eine Offroad-optimierte mit größerem Böschungswinkel oder eine besonders sportliche AMG-Variante zur Auswahl.

In der Seitenansicht hat der Wagen coupéhafte Züge. In Kombination mit dem langen Radstand von 2,87 Meter erhält die Silhouette eine elegante Streckung. Hinzu kommen eine sanfte Linienführung auf der einen und kräftige Schultern auf der anderen Seite. Große Räder (bis 20 Zoll) und das optionale, seitliche Trittbrett geben wiederum Hinweise auf die Offroad-Eigenschaften des GLC, der serienmäßig mit Allradantrieb und dem Automatikgetriebe 9G-Tronic ausgeliefert wird.

Das Heck wird von den breiten, muskulösen Schultern, der horizontalen Ausrichtung der Konturlinien und den geteilten LED-Heckleuchten bestimmt. Wie in der Front gibt es auch hier verschieden ausgeprägte Stoßfänger. Durch einen technischen Kniff fällt die bis dato übliche Dachfinne weg - alle Antennen sind in die Außenspiegel und den Dachspoiler integriert.

Die neue Formensprache macht natürlich auch vor dem Innenraum nicht Halt und ist laut Daimler eine Interpretation von modernem Luxus. Abgesehen davon, dass Mercedes hier Unmengen von zum Teil sehr kostspieligen Optionen und Varianten bietet, sind viel Kopf- und Beinfreiheit sowie ein großzügiges Gepäckabteil mit 550 bis 1.600 Liter Volumen Standard.

Beeindruckend sind neben Optik und Platzangebot auch die Fahrleistungen des GLC. Der getestete 250 d 4Matic begeistert durch extreme Laufruhe, höchsten Komfort und gewaltige Kraftentfaltung. Trotz seines hohen Gewichts von rund zwei Tonnen, kommt das SUV zügig in Schwung und benötigt nicht einmal acht Sekunden für den Spurt von null auf 100 km/h. Das fein abgestimmte Fahrwerk und die präzise Lenkung machen die Fahrt mit dem GLC unter allen Umständen zum reinen Vergnügen. Ob beim gemütlichen Cruisen auf der Autobahn, beim zügigen Herumkurven auf der Landstraße, oder beim Kraxeln auf unwegsamem Gelände.

Der GLC kann nicht nur alles, er beherrscht es. Auch wenn die Offroad-Fähigkeiten des Kraftpakets natürlich ihre Grenzen haben. Trotzdem, der GLC ist ein echter Alleskönner, der technisch alles mitbringt, was Mercedes zu bieten hat - und das ist viel. Die Liste der erhältlichen Assistenzsysteme (teilweise gegen Aufpreis) ist ellenlang. Bei all dem bleibt der GLC 250 d in puncto Kraftstoffverbrauch sehr genügsam: 5,5 Liter Diesel sind es laut Mercedes, im Test waren es 6,3 Liter - ein guter Wert.

Fabian Greulich/mid

Technische Daten Mercedes GLC 250 d 4Matic:

Fünftüriges SUV mit fünf Sitzplätzen, Länge/Breite/Höhe/Radstand in Meter: 4,66/2,10/1,64/2,87, Kofferraumvolumen:550 bis 1.600 l, Leergewicht: 1.845 kg, max. Zuladung: 655 kg, Anhängelast gebremst: 2.500 kg, ungebremst: 750 kg, Tankinhalt 50 l.

Antrieb: Vierzylinder-Turbodiesel, Hubraum: 2.143 ccm, max. Leistung: 150 kW/204 PS bei 3.800/min, max. Drehmoment: 500 Nm bei 1.600-1.800/min, 0-100 km/h: 7,6 s, Höchstgeschwindigkeit: 222 km/h, manuelles 6-Ganggettriebe, Normverbrauch:5,5 l/100 km, CO2-Emission: 143 g/km, Testverbrauch: 6,3 l/100 km Frontantrieb, Preis: ab 46.826 Euro.