Mazdas rundum-sorglos Päckchen

mid Groß-Gerau - Das zentrale Rundinstrument des Mazda2 zeigt die Drehzahl an. Darüber befindet sich ein Head-up-Display für die Geschwindigkeitsanzeige.

Viel Auto fürs Geld - das lässt sich ohne weiteres vom aktuellen Mazda2 behaupten. Der Kleinwagen sieht nicht nur sportlich aus, er lässt auch beim Fahren nur wenige Wünsche offen.

Der Mazda2 fährt mit dem typischen Mazda-Look vor und ist von den größeren Familienmitgliedern kaum zu unterscheiden. Der ausschließlich als Fünftürer angebotene Kleinwagen fällt besonders wegen seines markanten fünfeckigen und nach unten spitz zulaufenden Kühlergrills auf, das Erkennungsmerkmal aller aktuellen Mazda-Modelle.

Insgesamt fällt das Design des Mazda2 recht sportlich aus, wozu auch die Sports-Line-Ausstattung passt, die der Testwagen hat. Es ist die höchste Ausstattungsvariante, die für den Mazda2 zu haben ist. So ausgerüstet, sind Sicherheits-Features wie ein Spurhalteassistent oder eine City-Notbremsassistent serienmäßig an Bord, ebenfalls ein Tempomat, Klimaautomatik, Freisprechanlage mit Bluetooth-Kopplung, 7-Zoll-Farbdisplay und vieles mehr. Allerdings werden dann statt der 12.890 Euro fürs Basismodell mindestens 17.690 Euro fällig.

Den - normalerweise recht schlicht gehaltenen - Innenraum wertet Mazda mit Kunstleder am Armaturenbrett inklusive roter Ziernähte auf - "Sports-Line" eben. Insgesamt ist das Cockpit mit seinem zentralen Rundinstrument übersichtlich und alle Bedienelemente sind im Innenraum gut erreichbar, was nicht in allen Kleinwagen der Fall ist.

Weniger erfreulich ist der 1,5-Liter-Benziner mit 66 kW/90 PS, der seine Maximalleistung erst bei 6.000 Umdrehungen pro Minute abgibt. Das bedeutet, dass man dem Mazda2 die Sporen geben muss, wenn man zügig unterwegs sein möchte. Dann ist der Kleine allerdings - erfreulicherweise - äußerst agil, und dank des Mazda-typischen straffen Fahrwerks macht es sogar richtig Spaß, den kleinen Sportler heraus zu kitzeln. In schnellen, etwas engeren Kurven kann es zwar zu leichtem Untersteuern kommen, aber alles noch im Rahmen.

Wer das Fünfganggetriebe früh schaltet und spritsparend mit niedriger Drehzahl unterwegs ist, wird feststellen, dass der Kleinwagen nicht so recht aus den Puschen kommt. Allerdings ist dann ein Verbrauch von rund 5,5 Litern je 100 Kilometer das Trostpflaster.

In Sachen Platzangebot braucht der Mazda2 den Vergleich mit der Konkurrenz nicht zu scheuen, obwohl die nach hinten abfallende Linie für Komforteinbußen auf der Rückbank führt - insbesondere große Mitfahrer sitzen nicht ganz bequem. Das Kofferraumvolumen (280 bis 950 Liter) ist ordentlich.

Ordentlich ist auch die Verarbeitung des Autos, sowohl innen als auch außen. Mazda hat mit seinem kompaktesten Modell einen rundum guten Job gemacht. Und im Rückspiegel sieht der Kleine sogar aus wie ein Großer.

Mirko Stepan/mid

Technische Daten Mazda 2 SKYACTIV-G 90 Sports-Line:

Fünfsitziger, fünftüriger Kleinwagen, Länge/Breite/Höhe/Radstand in Meter: 4,06/1,70/1,50 /2,57, Leergewicht 1.050 kg, zul. Gesamtgewicht 1.505 kg, Kofferraumvolumen: 280 bis 950 l, Wendekreis: 10,2 m, Tankinhalt: 44 l, Preis: ab 17.690 Euro.

Motor: Vierzylinder-Benziner, Hubraum: 1.496 ccm, Leistung: 66 kW/90 PS bei 6.000/min, max. Drehmoment: 148 Nm von 4.000/min, Höchstgeschwindigkeit: 183 km/h, 0 bis 100 km/h: 9,4 s, Normverbrauch: 4,5 l/100 km, CO2-Ausstoß: 105 g/km, manuelles Fünfganggetriebe, Frontantrieb.