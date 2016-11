Mazda: Schöner war die 3er-Limousine nie

mid Groß-Gerau - Ein schöner Rücken: Das Heck der Mazda3-Limousine ist mit weit in die Fahrzeugseiten hineinlaufenden Rückleuchten ein echter Blickfang.

Dass Steilheck immer noch sexy sein kann, beweist Mazda sehr eindrucksvoll mit der aktuellen Version seines Kompaktmodells. Denn als Viertürer bietet der Mazda3 ab 21.290 Euro eine beeindruckende Optik. Starke Front und elegante Silhouette, aber vor allen Dingen auch ein attraktives Hinterteil.

Charakteristisch für die bereits mehrfach preisgekrönte Formensprache sind die weit nach hinten versetzte Fahrerkabine und das Familiengesicht mit konturiertem Kühlergrill und dem typischen Flügelmotiv, das sich bis zu den raubtierhaft wirkenden Scheinwerfern spannt. Die Tatsache, dass der Mazda3 breiter und flacher ist als das Vorgängermodell, trägt ebenso zum sportlichen Erscheinungsbild bei, wie die markant geformten Radhäuser und das muskulöse, kurze Heck. Hier bilden die vom Kofferraumdeckel bis weit in die Fahrzeugseiten hineinlaufenden Rückleuchten einen zusätzlichen Blickfang. Unterm Strich lehnt man sich wohl nicht zu weit aus dem Fenster mit der Feststellung, dass hier die bislang schönste Version der 3er-Limousine steht - erst recht in der Sonderlackierung Rubinrot Metallic (750 Euro extra), einer von insgesamt neun zur Wahl stehenden Karosseriefarben.

Zwölf Zentimeter mehr Länge als beim Steilheck sorgen zudem dafür, dass der 3er auch mal mit einem 6er verwechselt wird. Das Plus an Länge wirkt sich darüber hinaus positiv auf das Platzangebot aus. 419 Liter passen in den Kofferraum - deutlich mehr als beim Steilheck (364 Liter). Im Vergleich mit anderen kompakten Stufenheck-Fahrzeugen ist das allerdings eher ein durchschnittlicher Wert. Bei umgeklappten Rücksitzen erhöht sich das Volumen jedoch auf 1.754 Liter.

Ein weiterer Trumpf des Mazda3 ist ein stilvolles und hochwertiges Interieur-Konzept. Während das auf den Fahrer zugeschnittene Cockpit konsequent darauf ausgelegt ist, ein sicheres, komfortables und begeisterndes Fahrerlebnis zu fördern, kommen die Passagiere in den Genuss von Bewegungsfreiheit und Entspannung auf hohem Niveau. Die größte Schulterfreiheit seiner Klasse und einen Spitzenwert in puncto Beinfreiheit erzielt der 3er durch einen Breiten-Zuwachs und einem auf 2,70 Meter verlängerten Radstand.

Beliebteste Motorisierung beim Mazda 3 ist der 2,0-Liter Skyactiv-G 120 mit 120 PS, der mit 6-Gang-Getriebe laut Norm nur 5,1 Liter Super je 100 Kilometer verbraucht. Im Testzeitraum waren es respektable 5,8 Liter. Das serienmäßig mit dem Start-Stopp-System "i-stop" ausgestattete Triebwerk, das auch mit einem Sechs-Stufen-Automatikgetriebe erhältlich ist (1.800 Euro Aufpreis), glänzt aber nicht nur durch Leistung, sondern obendrein durch hohe Laufruhe. Die Fahrt mit der schicken Kompakt-Limousine macht einfach Spaß, was nicht zuletzt dem sportlich abgestimmten Fahrwerk zu verdanken ist. Und der Leichtbau-Strategie der Entwickler, denn der Mazda3 gehört zu den leichtesten Fahrzeugen im europäischen C-Segment.

Jedenfalls ist die Limousine sowohl bei langen Autobahntouren als auch beim Kurvenfressen auf der Landstraße ein stimmungsaufhellender und zuverlässiger Wegbegleiter - viel Fahrspaß inklusive. Für die Limousine bietet Mazda neben dem Zweiliter-Benziner mit 120 PS noch einen 1,5-Liter-Diesel mit 77 kW/105 PS ab 21.290 Euro und einen 2,2-Liter-Diesel mit 110 kiW/150 PS ab 28.590 Euro an.

Zur Auswahl stehen die drei Ausstattungsvarianten Prime-Line, Center-Line und Sports-Line, wobei die Basis-Ausstattung bereits sehr umfangreich ist. Immer an Bord sind neben einer umfangreichen Sicherheitsausstattung zum Beispiel auch Klimaanlage, Bedientasten am Lenkrad, Multi-Informations-Display sowie ein Berganfahrassistent.

Fabian Greulich/mid

Technische Daten Mazda 3 Skyactiv-G 120 Limousine:

Viertürige Limousine mit fünf Sitzplätzen, Länge/Breite/Höhe/Radstand in Meter: 4,58/1,80/1,45/2,70, Leergewicht: 1.275 kg, Zuladung: 540 kg, Tankinhalt: 51 l, Kofferraumvolumen: 419 l - 1.754 l.

Motor: Vierzylinder-Saugbenziner, Hubraum: 1.998 ccm, Leistung: 88 kW/120 PS bei 6.000/min, max. Drehmoment: 210 Nm bei 4.000/min, 0-100 km/h: 8,8 s, Höchstgeschwindigkeit: 198 km/h, 6-Gang-Schaltgetriebe, Frontantrieb, Normverbrauch: 5,1 l Super/100km, CO2-Ausstoß: 119 g/km, Testverbrauch: 5,8 l Super/100km, Preis: ab 21.290 Euro.