Kleines Raumwunder für alle Fälle

Was darf's sein? Bequeme Personenbeförderung oder umfangreichen Materialtransport? Der Fiat Qubo ist für beides gut gerüstet. Flexibel, multifunktional und praxisorientiert. Und das bei einer Länge von nicht einmal vier Metern.

Der Qubo passt auf jeden Pkw-Parkplatz, bietet aufgrund seiner Variabilität aber die Vorzüge eines Transporters. Natürlich ist sein Platzangebot endlich, mit bis zu 2500 Litern aber beachtlich. Diese Tatsache macht die neueste Version des kleinen Italieners zu einer echten Alternative. Vor allem für den engen Stadtverkehr bietet sich der dank großer Fensterflächen und hoher Sitzposition übersichtliche Qubo an.

Dabei wirkt der Wagen von außen betrachtet eher klein. Hat man jedoch erstmal Platz genommen auf dem bequemen Fahrersitz fühlt man sich fast wie im Führerhaus eines Lastwagens. Der hohe und gut gefederte Sitz sorgt dafür, dass man mehr oder weniger auf die Armaturen und das Lenkrad herunterblickt. Deshalb setzt man sich auch nicht einfach in das Auto, sondern steigt hinein.

Das intelligente Konzept des Fiat Qubo beruht auf seiner hohen Modularität mit 16 unterschiedlichen Sitzkonfigurationen und seinem gut nutzbaren, kastenförmigen Innenraum.

In Standardanordnung der Sitze nimmt der Kofferraum 330 Liter auf (gemessen bis zur Laderaumabdeckung). Durch Herausnehmen der Sitze und Beladung bis unter das Dach steigt das Ladevolumen um ein Vielfaches. Ein weiterer Beleg für das effiziente Platzangebot ist die maximale Länge von Gegenständen, die im Innenraum transportiert werden können - bis zu 2,50 Meter sind kein Problem. Wobei festzuhalten ist, dass hier das "Entweder-Oder-Prinzip" gilt. Denn, wenn neben Fahrer und Beifahrer auch noch zwei Kinder auf der Rückbank Platz nehmen - für Isofix-Befestigungen ist gesorgt - stößt der vorhandene Kofferraum an seine Grenzen.

Als sehr sinnvoll erweisen sich die Schiebetüren im Fond, die speziell in engen Parklücken von Vorteil sind.

Von außen betrachtet fällt der Qubo in die Kategorie außergewöhnlich. Das Design orientiert sich klar an der Funktion. An den kastenförmigen Fahrgastraum schließt sich eine verhältnismäßig kurze, zugleich aber bullige Front an. Diese bewahrt den dynamischen und modernen Stil.

Charakteristisch sind die hoch positionierten, großen Scheinwerfer. Markant sind zudem der vordere Stoßfänger sowie der Kühlergrill, die von Fiat neugestaltet wurden. Genauso wie die große Heckklappe, die allerdings ein gutes Stück weiter nach oben öffnen dürfte. Groß gewachsene Personen müssen sich beim Beladen bücken.

Die Motorenpalette des neuen Fiat Qubo umfasst einen 1,4-Liter-Benziner mit 77 PS (ab 12 490 Euro, Testversion) und zwei Turbodiesel mit 1,3-Liter Hubraum in den Leistungsstufen 80 oder 95 PS (ab 15 290 beziehungsweise 17 890 Euro). Die 80 PS-Variante kann auf Wunsch mit dem automatisierten Schaltgetriebe DualogicTM kombiniert werden. Eine weitere Alternative ist das bivalente Triebwerk Natural Power, das wahlweise mit Benzin oder Erdgas (CNG) arbeitet. Der 1,4-Liter-Vierzylinder leistet 70 PS (ab 15 090 Euro).

Im Test machte der Qubo seine Sache gut, fiel allerdings durch sein Trinkverhalten negativ auf. Bereits der von Fiat angegebene Normverbrauch (6,9 Liter Super) mutet recht hoch an. Der realistische Wert liegt aber sogar noch ein Stück darüber. 7,5 Liter waren es im Testzeitraum.

Ansonsten gibt es keinen Grund zur Klage. Der Qubo legt ein komfortables Fahrverhalten an den Tag, liegt stabil auf der Straße und ist mit seinen 73 PS ausreichend motorisiert. Für Sicherheit ist derweil gesorgt: Bereits bei der Basisversion Fiat Qubo Pop sind unter anderem Front- und Seiten-Airbags, ABS inklusive elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), elektronische Fahrstabilitätskontrolle (ESC) inklusive Antischlupf-Regelung (ASR), hydraulischem Bremsassistenten (HBA) und Anfahrhilfe am Berg (Hill Holder) an Bord. Auch die Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung ist Standard.

In den Ausstattungslinien "Lounge" (ab 14 490 Euro) und "Trekking" (ab 18 990 Euro) kommen dann weitere serienmäßige Extras hinzu. Etwa ein Infotainmentsystem, das mittels eines fünf Zoll großen Touchscreens bedient wird. Drahtlose Bluetooth-Verbindung sowie USB- und AUX-Eingang sind ebenso Standard wie MP3-Fähigkeit.