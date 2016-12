Kleines, kurvenfressendes Kraftpaket

Kleines Kraftpaket in schickem Blechkleid: Der Citroën DS 3.

Es gibt Kleinwagen, die sehen einigermaßen aus und erfüllen ihren Zweck. Und es gibt Kleinwagen, die sehen richtig gut aus und bieten obendrein jede Menge Fahrspaß. Der Citroën DS 3 ist so einer.

Je nach Motorisierung mutiert der schicke Dreitürer schnell zur kraftstrotzenden Sportskanone. Am Beispiel des getesteten DS 3 THP 165 (ab 23 490 Euro) wird das offenkundig. Dank seiner kompakten Ausmaße und des niedrigen Schwerpunkts hat man es dann mit einem kleinen Kraftpaket zu tun, das Insassen und Passanten obendrein frei Haus mit dem passenden Sound versorgt.

Die 165 PS beschleunigen den Rennzwerg - der auf der Rückbank (zumindest auf kürzeren Strecken) immer noch genug Platz für zwei Personen bietet - innerhalb von rund acht Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Damit muss sich der freche Franzose nicht verstecken. Auch nicht auf der Autobahn, wo er mit einer Höchstgeschwindigkeit von beinahe 220 km/h durchaus mal etwas länger die linke Fahrspur für sich beanspruchen kann, ohne gleich "Ärger" von hinten zu bekommen. Allerdings macht man auch gerne wieder Platz für die klassische Sportwagen-Fraktion, denn bei Höchsttempo wird es im DS 3 auf Dauer dann doch etwas wackelig.

Bleibt die wenig überraschende Erkenntnis, dass dieses "Rennautochen" mehr Kurven- als Kilometerfresser ist und die Landstraße in der Revier-Auswahl ganz oben steht. Dicht gefolgt von der "Stadt", denn für den Verkehr hier ist der DS 3 geradezu wie geschaffen. Dank kompakter Abmessungen ist er extrem wendig und das Umfeld angenehm übersichtlich. Schön shoppen ist ebenfalls kein Problem. Allerdings sollte der Einkauf nicht allzu ausufernd sein. Mit 285 Litern ist der zur Verfügung stehende Kofferraum zwar übersichtlich, aber in der Regel absolut ausreichend.

Genau wie die restliche DS-Modellreihe ist der DS 3 mit der markanten Frontpartie "DS Wings" ausgestattet. Der sechseckige Kühlergrill unterstreicht seine Extravaganz mit zwei verchromten Flügeln - den so genannten "DS Wings". Wie bei allen DS-Modellen ist der Kühlergrill darüber hinaus mit einer "LED Vision Lichtsignatur* verfügbar: Sie verleiht dem DS 3 einen ausdrucksstarken Blick und wird an der Kontur durch Blinker mit Lauflicht begrenzt. Die Scheinwerfer mit LED-Modulen, die wie eingefasste Diamanten wirken sollen, sorgen in Kombination mit Xenon-Technologie für eine breite Ausleuchtung der Fahrbahn.

Flexibilität ist Trumpf. Nicht nur bei den Fahreigenschaften, sondern auch in puncto Gestaltungsmöglichkeiten. Für Dach und Karosserie stehen insgesamt 78 Farbkombinationen zur Auswahl. Obendrein lassen sich Außenspiegelkappen, Felgen, Armaturenbrett, Schaltknauf und Sitzbezüge individualisieren - hier gibt es einen ganzen Katalog an Auswahlmöglichkeiten.

Lang ist auch die Liste der Motoren, die unter der Haube des DS 3 zu haben sind. Sieben sind es an der Zahl. Drei Dreizylinder-Benzinmotoren PureTech mit einem Leistungsspektrum von 82 bis 130 PS (ab 15 990 Euro), der Vierzylinder-Benziner THP mit 165 PS sowie zwei Vierzylinder-Diesel BlueHDi mit 99 beziehungsweise 120 PS (ab 20 740 Euro). Wer es supersportlich mag, der kann den DS 3 Performance (ab 26 990 Euro) ordern. 208 PS und 300 Nm Drehmoment lassen keinen Zweifel daran, dass hier dann richtig was geboten ist an Leistungsentfaltung und Beschleunigung.

Viel Leistung geht gerne mal mit großem Durst einher. Beim getesteten DS 3 THP 165 blieb dieser jedoch erfreulich moderat. Obwohl der kernige Kleinwagen keineswegs geschont wurde, begnügte er sich mit gut sieben Litern Superbenzin auf 100 Kilometern. Der von Citroën angegebene Normverbrauch von 5,6 Litern lag dabei zwar in weiter Ferne, bei etwas sparsamerer Fahrweise dürfte sich der Wert jedoch noch etwas nach unten korrigieren lassen.

Der DS 3 hat an Sicherheitstechnik und Fahrerassistenzprogrammen nahezu das Komplettprogramm zu bieten - ein großer Teil davon ist serienmäßig mit an Bord. Eine Besonderheit ist der City-Notbremsassistent (400 Euro Aufpreis). Das System hilft, Zusammenstöße zu vermeiden. Ein Lasersensor erkennt Fahrzeuge, die in Fahrtrichtung fahren oder vor dem eigenen Fahrzeug stehen. Bewegt sich das betreffende Fahrzeug mit weniger als 30 km/h, betätigt der Sensor automatisch die Bremse. Wenn es die Situation erfordert, bis zum Stillstand des Fahrzeugs.