Keine Kompromisse beim Sport-Ford

Traktion ist für den Ford Focus RS kein Problem mehr, weil die 350 PS Leistung des Kompaktsportlers jetzt über einen Allradantrieb auf die Straße kommen.

Die Wiege des sportlichsten Ford Focus liegt zwar in England, doch mit "British Understatement" hat er nichts am Hut. Denn statt vornehmer Zurückhaltung gibt es mit ihm einen extrovertierten - fast schon halbstarken -Auftritt mit riesigen Lufteinlässen vorne, breiten Kotflügeln und Schwellern, gewaltigem Heckspoiler und einem schwarz abgesetzten Diffusor.

All dies sind aber nicht nur optische Spielerein, die auf den ersten Blick signalisieren, dass hier ein äußerst sportlicher Vertreter der Kompaktklasse daher kommt. Vielmehr folgt hier die Form der Funktion.

Die Front wurde fast durchgehend geöffnet, um den Motor sowie die Bremsen mit ausreichend Frischluft zu versorgen. Die Kotflügel sind ausgestellt, damit die 235er Schlappen möglichst weit nach außen rücken können. Der Rest sorgt wirkungsvoll dafür, den mit steigender Geschwindigkeit wachsenden Fliehkräften entgegenzuwirken.

Und die Geschwindigkeit steigt atemberaubend schnell. In nicht einmal fünf Sekunden ist der flotte Kölner schon auf Landstraßentempo. Länger braucht der drehfreudige Vierzylinder-Turbo nicht, um den 1529 Kilo schweren RS auf 100 km/h zu bringen. Ein toller Wert, wenn man bedenkt, dass der Focus mit einem Handschaltgetriebe ausgestattet ist und entsprechend auf technische Spielereien wie eine "Launch Control" verzichten muss.

Da ist ein sensibler Umgang mit Gas und Kupplung gefragt. Am Ende der Beschleunigung steht eine theoretische Höchstgeschwindigkeit von 266 km/h, die im alltäglichen Gebrauch kaum eine Bestätigung finden wird.

Das ist auch nicht das eigentliche Ziel, wenn Ford seinem Focus Beine macht. Er ist nicht für die gebaut, denen es am meisten Spaß macht, auf der Autobahn geradeaus zu fahren, sondern für jene, die sich gerne in Kurven beweisen.

Wer ausprobieren will, ob Mensch und Maschine dabei als Partner gut zusammenpassen, sollte das aber möglichst auf einer abgesperrten Rennstrecke tun. Denn erstens sind Fahrten im Grenzbereich nichts für den normalen Straßenverkehr und zweitens braucht der Focus RS einen Mindeststandard an Straßenqualität, um sein Potenzial ausschöpfen zu können.

Denn bei Antrieb und Fahrwerk haben die Entwickler auf Kompromisse verzichtet. Der Motor bietet zwar schon bei 2000 U/min seine maximal 440 Nm Drehmoment an, doch die volle Turbo-Power von 350 PS gibt es erst mit 6000 U/min.

Zum Glück haben die Ford-Ingenieure die Experimente früherer RS-Modelle eingestellt, diese Kraft nur über die Vorderräder abzugeben. Stattdessen bieten sie mit dem aktuellen Generationswechsel einen Vierradantrieb an, der den Charakter erhält, die Traktion aber optimiert. Grundsätzlich bleibt der RS ein Fronttriebler, solange an der Vorderachse kein Schlupf entsteht. Entsprechend kann früh in der Kurve wieder ans Gas gegangen werden, weil der Wagen wie am Schnürchen aus der Ecke gezogen wird. Ringen die Reifen aber um Haftung, können bis zu 70 Prozent der Leistung an die Hinterräder gehen. Dann fängt das Heck leicht zu schieben an, was die Einlenkdynamik genau dann erhöht, wenn sie gebraucht wird.

Wie dynamisch sich der RS verhält, lässt sich in drei Stufen wählen. Das Ansprechverhalten des 2,3 Liter großen Motors wird bei "normal", "Sport" und "Track" spürbar verändert. Das Fahrwerk variiert dann zwischen hart, härter und am härtesten. Denn wirklich komfortabel ist keine dieser Einstellungsmöglichkeiten.

"Track" - und da wären wir wieder bei unserer Rennstrecken-Empfehlung - macht auf Land- und Bundesstraßen keinen Sinn, weil der Focus dort jede Unebenheit erbarmungslos weitergibt.

Komfort ist nicht die stärkste Disziplin des Focus RS. Ob er als Familienfahrzeug taugt, muss an der Leidensfähigkeit der jeweiligen Familie getestet werden. Das Platzangebot ist akzeptabel, wenn man sich auf vier Insassen beschränkt. Die 260 Liter Kofferraum laufen eher unter "hinnehmbar".

Aber es verbietet sich eigentlich, ein solches Fahrzeug auf "Praxistauglichkeit" zu überprüfen. Wer diesen Wagen will, gibt die 40 000 Euro für einen uneingeschränkt sportlichen Wagen aus und nimmt dann auch den hohen Verbrauch in Kauf. Es hat seinen Grund, weshalb er "RS" und nicht "GTI" heißt.