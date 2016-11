Jaguar F-Pace: Was lange währt

Es gibt nur noch wenige Großserien-Hersteller, die kein Sport Utility Vehicle im Angebot haben. Jaguar gehört jetzt nicht mehr dazu. Dafür sorgt der F-Pace, der seit kurzem die Palette der Engländer erweitert. Ein später, aber trotzdem nicht weniger spektakulärer Markteintritt. Und zwar einer, der mit Spekulationen verbunden ist. Dabei liegt es auf der Hand, weshalb Jaguar die Erfahrung der Schwestermarke Land Rover nicht früher nutzte: Nach dem Wechsel von Ford zum indischen Tata-Konzern musste der britische Nobelhersteller die Ressourcen erst auf die Entwicklung der wichtigen Limousinen- und Sportwagen-Modelle konzentrieren, ehe man sich der komplett neuen SUV-Herausforderung stellen konnte. Hat sich das Warten gelohnt?

Antwort: Für all jene, denen die von Audi Q3, BMW X3, Porsche Macan und Co. besetzte Gattung zu klein, ein Audi Q7 oder Mercedes GLS aber zu groß ist, auf jeden Fall. Denn das jüngste Kind der Jaguar-Familie rangiert irgendwo dazwischen. Ohnehin steht dem F-Pace nicht der Sinn danach, sich klein zu machen. Nicht einmal das Design versucht, die tatsächlichen Abmessungen zu kaschieren. Schon der mächtige Kühlergrill in der extrovertiert gestalteten Front signalisiert, dass hier kein schnöder Kleinwagen am Start ist, sondern ein Großformat mit über 4,70 Meter Länge, knapp 2,20 Meter Breite und 1,65 Meter Höhe.

Da lassen sich mühelos Platzverhältnisse schaffen, die jeder Langstrecken-Reise den Schrecken nehmen. Vorne ist das Angebot üppig, hinten äußerst großzügig, und als Sahnehäubchen oben drauf gibt es einen 650 Liter großen Kofferraum, der das Gepäck für Sommer- und Winterurlaub gleichzeitig fassen könnte. Auch schwierigere Transportaufgaben lassen sich leicht lösen, denn durch Umlegen der Rückbank entstehen bis zu 1.740 Liter Volumen. Die niedrige Ladekante und der ebene Boden sind weitere Pluspunkte in der Disziplin "Lastesel".

Dabei ist der F-Pace alles andere als störrisch oder bockig. Der Entwickler-Benchmark für das Fahrwerk war der Porsche Macan. Das bedeutet, dass Agilität, sportlich straffes Fahrverhalten und ein tadelloser Komfort eine ausgewogene Einheit eingehen müssen. Das ist auf jeden Fall gelungen. Erstaunlich, wie leichtfüßig das annähernd 1,8 Tonnen schwere Dickschiff mit dem bauartbedingt hohen Schwerpunkt um die Ecken geht. Und das fast ohne Abstriche bei der Bequemlichkeit.

Wenn etwas die sportlichen Ambitionen eingrenzt, dann der Basismotor. Der schwächsten Version steckt Jaguar seinen kleinen Diesel mit 180 PS Leistung unter die Haube. Das ist keine schlechte Wahl, denn dieser Common-Rail-Vierzylinder stemmt tapfer 430 Nm auf die Kurbelwelle. Das reicht locker für den Sprint von 0 auf 100 km/h in nur 8,7 Sekunden. Dass der Turbo-Diesel bis 1.500/min etwas schwächelt, ist schnell überwunden, denn die geballte Kraft steht schon 250/min später zur Verfügung. Am Ende schwingt sich der F-Pace auf 208 km/h hoch.

Traktion ist dabei nie ein Problem, wenn der Kunde sich die Version mit Achtgang-Automatik und Allradantrieb leistet. Diese Kombination bietet nicht nur den besten Komfort, sondern hilft auch beim Treibstoff sparen. Im Testdurchschnitt war der Jaguar mit 8,6 Litern für 100 Kilometer zufrieden. Dieses Upgrade lässt aber auch den Basispreis von 43.500 auf 48.600 Euro steigen. Das Ende der Preisliste markiert das Modell mit dem 380 PS starken V6-Benziner in der besten Ausstattung. Der kostet 85.400 Euro.

Wer so viel Geld ausgibt, erwartet den neuesten Stand der Technik bei der Sicherheit und den Assistenzsystemen. Den haben alle F-Pace zu bieten - teils serienmäßig, teils erst gegen Aufpreis. Was auch erwartet wird, ist eine Gestaltung auf Premium-Niveau. Klavierlack und geschäumte Kunststoffe erfüllen schon im Basismodell diese Kundenwünsche. Leder, Holz oder Aluminium gibt es erst in den gehobeneren Versionen oder gegen Aufpreis. Und so ist eine Fortsetzung der spät begonnenen F-Pace-Geschichte mehr als wahrscheinlich.

Dieter Schwab/mid

Technische Daten Jaguar F-Pace 20d:

Fünftüriges SUV mit fünf Sitzplätzen, Länge/Breite/Höhe/Radstand in Meter: 4,73/2,07/1,65/2,87, Kofferraumvolumen: 650 bis 1.740 l, Leergewicht: 1.775 kg max. Zuladung: 685 kg, Tankinhalt: 60 l, Preis: ab 48.600 Euro.

Vierzylinder-Diesel-Motor, max. Leistung: 132 kW/180 PS bei 4.000/min, max. Drehmoment: 430 Nm bei 1.750/min, Achtgang-Wandlerautomatik, Beschleunigung: 0-100 km/h: 8,7 s, Höchstgeschwindigkeit: 209 km/h Verbrauch: 5,3 l Diesel auf 100 km CO2-Emission: 139 g/km Testverbrauch: 8,7 l.