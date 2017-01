Iveco Eurocargo 150 E 28: Ausgezeichnet, und keiner guckt hin

Wollen wir wetten? Davon hat kaum jemand Notiz genommen. Der Eurocargo von Iveco durfte noch bis zum Jahresende den Schriftzug "Truck of the Year 2016" tragen - aber wen interessiert's? So richtig neu sieht der Eurocargo mit dem breiten Grinsen im Kühlergrill ja gar nicht aus. Und: Wie viele Facelifts oder Aufwertungen hat der schon hinter sich? Auf jeden Fall eine schwere Aufgabe fürs Marketing, für den Dauerbrenner in der Mittelgewichts-Liga hohe Aufmerksamkeitswerte zu erzielen.

Im europäischen Revier der Mittelschweren zählt der Eurocargo seit Jahren zu den Bestsellern. Er ist kein Blender, auch keiner, der mit technischen Highlights glänzt. Der Iveco spielt eher die Karte des soliden, bekannt bewährten Lastwagens. Vergleichsweise günstig kalkuliert und mit freundlichen Rabatten garniert wirbt er für sich, ein umfangreicher Baukasten mit zahlreichen Radständen, Fahrerhaus-Varianten und Motorleistungen unterstützt die Bemühungen der Iveco-Verkäufer. Das passende Modell für den eigenen Bedarf zu finden fällt nicht allzu schwer.

Unser Eurocargo mit schlanker Nahverkehrs-Kabine geht mit mehr als fünf Meter Radstand und 7,30 Meter langem Trockenfrachtkoffer an den Start. Gerade eben hat er die neueste Produktpflege durchlaufen, man erkennt das aufgefrischte Modell an seinem Kühlergrill. Sonst bleibt vieles wie gehabt. Nach wie vor öffnen die schmalen Türen weit, das Ein- und Aussteigen fällt hier nicht schwer. Das nicht zu knappe Platzangebot reicht für Tageseinsätze, selbst langbeinige Fahrer müssen im Eurocargo nicht klagen. Weil der Motortunnel nur wenig Platz beansprucht, klappt das Wechseln zur Beifahrerseite ohne Turnübungen.

Ein Pluspunkt der betagten Eurocargo-Kabine ist nach wie vor ihre vorbildliche Übersichtlichkeit. Immer wieder gut: Das tiefe Zusatzfenster in der rechten Tür, hier sieht man Verkehrsteilnehmer und Passanten, die man woanders schon mal übersieht. Der Armaturenträger mit Komponenten aus den großen Iveco-Trucks birgt keine Geheimnisse, das Cockpit ist bestens aus dem Vorgänger-Typen vertraut. Endlich genügend Becher- und Flaschenhalter, der Fahrer darf unterwegs Durst haben. Ebenfalls nicht ohne: Die Fahrerhaus-Rückwand wird für Ablagekörbe und vernünftige Garderobehaken genutzt. Überhaupt kann man dem bewährt-bekannten Eurocargo-Fahrerhaus nichts negatives nachsagen - es ist gut verarbeitet, bietet Platz und Fahrkomfort.

Mit Komplettausstattung ist der Testkandidat nicht der Leichteste im Revier, er trägt einen robusten Spier-Koffer samt 1,5-Tonnen-Ladebordwand auf dem Rahmen. Aber ein schwerer Brocken ist der Iveco nicht. Der Motor unter der Kabine macht sich leicht, der kompakte Sechszylinder heißt "Tector 7" und holt jetzt aus 6,7 Liter Hubraum 280 PS und 1.000 Newtonmeter Drehmoment. Trotz stattlicher Nennleistung ist der Reihensechser kein Kraftprotz, aber mit dem Testgewicht von 14,6 Tonnen hat er wenig Mühe.