Großzügiger Kleinwagen

frankfurt/main. Es gibt Kleinwagen, die sind so richtig großzügig. Der Honda Jazz zählt auf jeden Fall zu dieser Gruppe von Fahrzeugen. Das hat sich auch bei der jetzt dritten Generation nicht geändert. Im Gegenteil: Der neue Jazz ist 95 Millimeter gewachsen und auch der Radstand wurde verlängert. Aufbauend auf einem neuen Plattformkonzept bietet der Japaner nun einen noch größeren Innenraum.

Die Insassen genießen sowohl vorne als auch hinten üppige Platzverhältnisse, um ganz entspannt reisen zu können. Der Kleinwagen bietet dabei noch einen Kofferraum mit einem respektablen Volumen von 354 Litern, das sich auf 1314 Liter erweitern lässt. Eine breite Heckklappe sowie eine niedrige Ladekante erleichtern das Beladen. Der flachere, unter den Vordersitzen platzierte Tank schafft zusätzlich Raum für Hondas Zaubersitze - die sogenannten Magic Seats. Diese lassen sich wie Kinositze hochklappen und ermöglichen so Stauraum vom Boden bis an die Decke. Das Gestühl kann aber auch so geklappt werden, dass eine ebene Ladefläche entsteht. Umlegen lassen sich ebenso die Vordersitzlehnen. Falls man im Jazz man schlafen möchte.

Der Jazz der dritten Generation erfuhr auch eine Aufwertung im Innenraum, beispielsweise durch Chrom-Akzente. Ein fortschrittliches Infotainmentsystem erlaubt den schnellen Zugriff auf zahlreiche Internetdienste, wie Echtzeit-Verkehrsinformation, Facebook-Neuigkeiten oder Musik-Streaming. Die Bedienung erfolgt dabei über einen 7-Zoll-Touchscreen, der in der Mitte des Armaturenbretts positioniert ist. Zudem lässt sich das sogenannte Honda Connect über WLAN, Bluetooth und HDMI mit dem eigenen Smartphone verbinden.

Honda Jazz 1.3 i-VTEC Comfort Motor: Vierzylinder, Benziner Hubraum: 1318 ccm Leistung: 75 kW/102 PS Max. Drehmoment: 123 Nm Antrieb: 6-Gang-Schaltung Höchstgeschwindigkeit: 190 km/h Beschleunigung: 0-100 km/h in 11,2 Sekunden Verbrauch pro 100 Kilometer (Werksangaben): innerorts: 6,1 l, außerorts: 4,3 l, gesamt: 5,0 l CO2-Emission: 116 g/km Abgasnorm: Euro 6 Länge: 3995 mm, Breite: 1694 mm, Höhe: 1525 mm Kofferraum: 354 bis 1314 Liter Leergewicht: 1138 kg Preis: 17 250 Euro Serienausstattung: ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, ESP, Berganfahrhilfe, City-Notbremsassistent, Einparkhilfe, Fernlichtassistent, Kollisionswarnsystem, Spurhalteassistent, Sitzheizung, Infotainment mit CD und Internetradio. neu

Das neue Außendesign lässt den Jazz robuster wirken. Die überarbeitete Frontpartie gibt sich mit markanter Nase und Kulleraugen recht ausdrucksstark. Seitliche Sicken sorgen für einen selbstbewussten Auftritt. Die Windschutzscheibe, die weit hinten mit dem Dach zusammenläuft, ermöglicht gemeinsam mit den großen Seitenscheiben eine gute Sicht.

Nur eine Motorisierung

Für den Fünftürer steht nur eine Motorisierung zur Verfügung. Angetrieben wird der Stadtflitzer von einem neuen 1,3 Liter-Benzinmotor. Das Aggregat leistet 102 PS und entwickelt ein Drehmoment von 123 Nm. Ein Sechsgang-Schaltgetriebe, das die bisherige Fünfstufen-Schaltung ersetzt, beschleunigt den Jazz in 11,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Spitzengeschwindigkeit liegt bei 190 km/h. Munter und fidel gibt sich der Japaner in der Stadt. Auf der Landstraße oder der Autobahn wirkt er aber recht angestrengt. Den Verbrauch gibt das Werk mit fünf Litern an. In der Praxis war es nicht einmal ein Liter mehr, was lobenswert ist. Der Honda Jazz Comfort kostet 17 250 Euro. Es gibt Kleinwagen, die sind durchaus günstiger, aber auch kleiner und nicht so gut ausgestattet. Der Einstiegspreis liegt 15 990 Euro.