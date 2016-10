Er hat ein großes, fast schon riesiges Maul, aber auch jede Menge dahinter: der Lexus RX.

Bullig steht das SUV der Toyota-Tochter vor dem Betrachter und trägt stolz seine Vielzahl an Kanten und Sicken zur Schau. Das gibt Form und individualisiert. Aber endlich mal so richtig Kante zeigen will nicht jeder, und so ist das Äußere des RX auch nicht jedermanns Geschmack.

Ein von dieser Art von Auto ohnehin ausgehendes "Hoppla, hier komm' ich" war den japanischen Designern wohl zu wenig. Hier musste es schon ein "Aufgepasst, sonst fress' ich Dich" sein, das den übrigen Verkehrsteilnehmern frech aus strengen Zügen entgegen strahlt. Gerade im Kreisverkehr zeigt sich das martialische Äußere tatsächlich von Vorteil. Kaum einer, der sich flugs mal dazwischen drängeln will. Auch auf der Autobahn versetzt der Anblick Vorausfahrende in ein plötzliches Bestreben, vielleicht doch die rechte Seite zu nutzen. Na ja, wer es braucht.

Einen Dieselmotor sucht man in dem hauptsächlich für den amerikanischen Markt produzierten Auto vergeblich. Wer eine Alternative zum Hybridantrieb, dem Star der RX-Reihe, sucht, dem bleibt der 200t, ein Vierzylinder-Turbobenziner mit 238 PS und zwei Litern Hubraum, der für den FN-Test zur Verfügung stand.

Das SUV lässt sich trotz seiner Größe überraschend leicht durch den Alltag steuern. Dank der Heckkamera mit Einparkführung sind auch zielgenaue Rückwärtsfahrten kein Problem. Steht man allerdings auf einem deutschen Normalparkplatz, kann es trotzdem lästig werden. Besitzen andere Autofahrer die Frechheit, sich links und rechts zu positionieren, braucht man entweder nach hinten viel Platz oder muss sich mühevoll herausrangieren. So kann die Freude über ein einfaches Beladen des Fahrzeugs, das auch bei sperriger Ladung gegeben ist, beim Ausparken schnell verfliegen. Bis zu 1626 Liter Gepäckraum stehen zur Verfügung, was im Alltag mehr als ausreicht. Die Lehnen der Fondsitze lassen sich via Knopfdruck in die Horizontale bewegen, so dass auch eine nicht geplante Zuladung zum Kinderspiel wird.

Ruhig gleitet das Auto dahin, die Lenkung ist angenehm präzise und das Fahrwerk schönt die Straßen merklich, ist aber straff genug, um lästiges Wanken zu verhindern. Der RX ist auf Langstrecken zu Hause. Fünf bequeme Sitze, auf denen man auch hinten wunschlos glücklich ist, unterstreichen den überall gegenwärtigen Luxus. Vorne sind sie beim F Sport sportlich schmal geformt und geben guten Seitenhalt.

Die verwendeten Materialien sind hochwertig und angenehm anzufassen - Reisekomfort, wie man ihn sich wünscht. Das Cockpit ist klar sortiert und strahlt eine wertige Atmosphäre aus. Knöpfe und Schalter lassen sich auch ohne Hilfe der Bedienungsanleitung zielgerichtet betätigen, und die Instrumente begeistern sicher nicht nur sportlich ambitionierte Fahrer. Lediglich das dominante Multifunktionsdisplay stört den harmonischen Eindruck: Es ist zu klobig und wirkt nicht mehr so recht zeitgemäß, was von der etwas Geduld abverlangenden Bedienung unterstrichen wird. Will man während der Fahrt zum Beispiel eine Verkehrsmeldung wegdrücken, wird die abverlangte Zielgenauigkeit mit dem schwammigen Cursor zum kleinen Problem. Gut, dass es auch via Sprachbefehl gesteuert werden kann.

Die 238 PS bieten trotz des hohen Gewichts ausreichend Kraftreserven. Das Zwei-Tonnen-Schiff beschleunigt in 9,5 Sekunden auf 100 Stundenkilometer und fährt in der Spitze 200. Der angegebene Normverbrauch von 7,9 Litern auf 100 Kilometer wurde auf den Testfahrten nicht realisiert. Dazu müsste man das SUV schon einen Gutteil der Strecke schieben. Knapp über zehn Liter braucht es bei bedachter Fahrweise, schaltet man auf den Modus SportS+ und erfreut sich der 238 PS, sind auch über zwölf Liter schnell erreicht - der Tankstellenpächter wird zum guten Bekannten.

Die Liste der Extras im F Sport ist lang. Ein adaptiv variables Fahrwerk gehört ebenso dazu wie das Pre-Crash Safety System, die Heckkamera mit Einparkführung, ein Premium-Navigationssystem, LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinker oder die elektrische Sitzverstellung für Fahrer und Beifahrer. Eine automatische Heckklappe, Klimatisierungsautomatik, ein Komforteinstieg für den Fahrer sowie belüftete und beheizte Ledersitze sind ebenfalls an Bord. Über einen Mangel an Annehmlichkeiten braucht sich der Besitzer eines F Sport keine Gedanken zu machen. Begnügt man sich mit einer weniger üppig ausgestatteten Version, ist der RX ab 51 250 Euro (Allrad) zu haben.