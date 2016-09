Dynamisch wie noch nie

köln. In der volumenstarken Kompaktklasse, die in Deutschland rund 26 Prozent des Gesamtmarkts ausmacht, müssen sich Autohersteller ganz schön anstrengen, um Anerkennung und entsprechende Verkaufszahlen zu erzielen. Extrem groß ist die Konkurrenz in diesem Segment, das eindeutig vom Wolfsburger Golf beherrscht wird. Nicht umsonst hat der Primus aus Niedersachsen dieser Klasse seinen Namen aufgedrückt.

In diesem Umfeld versucht der Autohersteller Renault mit Emotionalität und Innovationen zu punkten. Die vierte Generation des Mégane präsentiert sich athletisch wie noch nie. Muskulöse Schultern, gestreckte Linien und eine taillierte Flanke betonen die Dynamik des Franzosen. Um die Baureihe interessanter zu machen, hat der Hersteller dem Fünftürer auch einen Kombi (Grandtour) sowie eine sportliche Variante (GT) zur Seite gestellt und aktuell überarbeitet.

Fünf Turbodiesel und vier Turbobenzinvarianten stehen zur Wahl. Die Aggregate leisten zwischen 90 und 205 PS. Sie sind ausnahmslos mit einer Start-Stopp-Automatik ausgestattet. Das sportliche Spitzenmodell Mégane GT, das in beiden Karosserievarianten erhältlich ist, bietet eine gehörige Portion mehr Dynamik. Der flotte Franzose fällt optisch durch eine exklusive Lackierung, durch den individuellen Kühlergrill und die eigenständige Frontschürze mit einem breiteren Lufteinlass auf. Das Heck gibt sich sportlich mit dem Doppelauspuffdesign und dem Diffusor im Stil der Formel 1. Sportsitze umfassen wie Schraubzwingen den Fahrer und seinen Beifahrer. Blaue Nähte und blaue Einsätze im gesamten Innenraum gehören weiterhin zur Individualität des GT. Zur Serienausstattung zählt auch die Allradlenkung "4CONTROL". Bei diesem System lenken alle vier Räder mit. Das erhöht die Spurstabilität und vermittelt mehr Fahrspaß, gerade in engen Kurven.

Angetrieben wird der Mégane GT prinzipiell von einem 1,6-Liter-Turbobenziner, der 205 PS leistet. Diese erledigen den Sprint auf 100 km/h in 7,4 Sekunden und ermöglichen eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h. Das Auto kostet 29 090 Euro. Es geht auch günstiger, ohne dabei auf die wesentlichen Designmerkmale des GT verzichten zu müssen. Denn alternativ bieten die Franzosen die Ausstattung GT Line an. Die lässt sich beispielsweise mit einem 131 PS starken Diesel kombinieren. Dieser beschleunigt den Mégane in zehn Sekunden auf die 100-Kilometer-Marke bis auf eine Spitzengeschwindigkeit von 199 km/h. Präzise arbeitet die Sechs-Gang-Schaltung. Sehr genau agiert die Lenkung. Der sportlich abgestimmte Mégane macht auch mit einem 130-PS-Diesel so richtig Spaß.

Einstiegspreis bei 16 790 Euro

Auf einem vergrößerten Platzangebot - 6,5 Zentimeter länger als der Vorgänger - genießen die Insassen reichlich Kopf- und Kniefreiheiten. Hingucker im Innenraum ist der hochformatige 8,7-Zoll-Touchscreen, der sich per Berührung oder auch durch Sprache und durch die Lenkradbedienung steuern lässt. Für den Renault Mégane GT Line Energy dCi 130, der ab Werk umfangreich ausgestattet ist, werden mindestens 26 790 Euro fällig. Der Einstiegspreis liegt bei 16 790 Euro.