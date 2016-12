DS 5 Performance Line: Liebe auf den zweiten Blick

Der DS 5 ist kein klassischer Hingucker. Durchs Straßenbild fährt er trotz seiner überdurchschnittlichen Größe eher unauffällig. Doch beim genaueren Hinsehen wirkt er edel. Das gilt ganz besonders für die neue sportliche Performance Line mit ihren vielen feinen Details, die es zu entdecken gibt. Vom rot-weiß-goldenen Streifen am hinteren Ende des Dachs über das in ebendiesen Farben gestaltete Emblem auf der Motorhaube, den Außenspiegeln und an den vorderen Türen bis zu den imposanten 19-Zoll-Felgen macht der geräumige Nobel-Franzose auf sein sportlich-elegantes Wesen aufmerksam.

Selbst mit der Design-Version Performance Line für 4.000 Euro Aufpreis genießt der Fahrer im fließenden Verkehr Komfort und Luxus fast inkognito, ohne neidische Blicke auf sich zu ziehen. Erst beim Vorfahren am Zielort oder beim Einparken erregt der lifestylige Ableger der PSA-Marke Citroen gesteigertes Aufsehen. Mancher Passant geht erst ohne sichtbare Neugierde vorbei, um sich dann doch noch einmal interessiert umzudrehen. Und schon merkt man: Die alte DS-Legende lebt weiter.

Das Flossen-Design des historischen Vorbilds Citroen DS aus den 1950er Jahren - als "La Déesse" (die Göttin) die französische Revolutionärin unter den weltweiten Karossen - wird auch bei allen drei aktuellen DS-Modellen zitiert. Für die Gestaltung der Performance Line hat dann noch die hauseigene Motorsport-Abteilung Hand angelegt. Es sind aber nicht nur sportliche Facetten, die den Auftritt des DS 5 Performance Line ausmachen. Beispielsweise verleiht die Lichtsignatur der wie Edelsteine eingefassten Scheinwerfer der Front die Brillanz eines Schmuckstücks.

Das Interieur hält derweil, was die Hülle verspricht. Beispielsweise macht der Ledersitzbezug "Dinamica Performance Line" einen ausgesprochen exklusiven Eindruck. Die Sitze mit Kontrastnähten und Stickerei in den Farben der "Performance Line" betonen noch einmal den gehobenen Anspruch. Aluminium-Pedale und Einstiegsleisten aus Metall sind da noch die geringsten Finessen, die man mittlerweile in vielen Fahrzeugen dieser Klasse vorfindet. Ein bisschen nostalgisches Flair strahlt das Cockpit trotz seiner futuristischen Anmutung auch aus. Das zeigt sich am schönsten an der länglichen analogen Uhr, wie sie in früheren Citroen-Modellen tickte und als modern galt. So verbinden sich in dem Fahrzeug neueste Technik mit einem Touch von guter alter Zeit und der Zukunftsmusik vergangener Tage.

Dass sich hohe Fahrleistungen der Limousine mit gemäßigtem Praxisverbrauch von 6,0 Liter Diesel (Normwert: 4,4 Liter) vereinbaren lassen, zeigt vor allem die stärkste Diesel-Motorisierung Blue HDi 180 mit 2,0 Liter Hubraum und 133 kW/181 PS. In 9,2 Sekunden kann das Fahrzeug aus dem Stand Tempo 100 erreichen. Das ist zwar ein vergleichweise moderater Sportwert, doch fühlt sich der Durchzug kräftig an, vor allem in den unteren Drehzahlen. Von der Ampel kommt der DS5 sehr rasch weg - selbst auf trockener Fahrbahn drehen beim kräftigen Druck aufs Gaspedal die Räder durch.

Die hohe Reichweite, die der Bordcomputer selbst bei zügiger Fahrweise nicht nennenswert nach unten korrigieren muss, spricht für sich. Eine Tankstelle beehrt der Diesel jedenfalls eher selten. Als überaus angenehm erweist sich außerdem die reaktionsschnelle Sechs-Gang-Automatik, die einer sportlich-eleganten Limousine wie dem DS 5 Performance Line auch besser zu Gesicht steht als die konventionelle Handschaltung.

Unterdessen fährt sich der DS 5 leicht. Trotz der Länge von etwas mehr als 4,50 Meter und der komfortablen Federung reagiert der DS 5 beim Manövrieren agil wie ein kleiner Flitzer. Allerdings lässt die Rundumsicht trotz verglaster A-Säule etwas zu wünschen übrig. Durch die kleine Heckscheibe sieht man ohnehin kaum etwas. Ohne Kamera und Sensoren würde der Fahrer hier gelegentlich in Not geraten. Doch elektronische Helfer sind ja in ausreichender Zahl an Bord.

Immerhin gehört die Einparkhilfe vorne und hinten beim DS 5 zur Serienausstattung. Die Performance Line Variante startet bei 42.080 Euro. Das Navigations-Paket 2 inklusive Rückfahrkamera kostet allerdings in der Basisausstattung 1.990 Euro extra. Ab der gehobenen Version "Business Class", die 2.050 Euro teurer ist als das Einstiegsmodell, ist dieses Paket wiederum bereits geschnürt.

Fazit: Der DS 5 Performance Line ist ein eleganter Exot auf deutschen Straßen, der nicht nur frankophilen Autofahrern Freude bereitet. Mit dem stärksten Dieselmotor HDi 180 lassen sich zudem gute Fahrleistungen mit geringem Verbrauch verbinden.

Lars Wallerang/mid

Technische Daten DS 5 Blue HDi 180 Performance Line:

Fünftürige Limousine, Länge/Breite/Höhe in Metern: 4,53/1,87/1,54/2,80, Leergewicht: 1.62 - 1.75 kg, zul. Gesamtgewicht: 2.125 kg, Kofferraumvolumen: 468 - 1.288 l,Tankinhalt: 60 l, Preis: ab 42.080 Euro.

Motor: Reihenvierzylinder Common-Rail-Diesel Blue HDi, Hubraum: 1.997 ccm, Leistung: 133 kW/180 PS bei 3.750/min, max. Drehmoment: 400 Nm bei 2000/min, Sechsgang-Automatikgetriebe EAT6, Frontantrieb, Beschleunigung 0 bis 100 km/h: 9,2 s, Höchstgeschwindigkeit: 220 km/h, Durchschnittsverbrauch: 4,3-4,4 l/100 km, CO2-Ausstoß: 110-114 g/km.