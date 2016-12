Diesel-Cabrio - geschwind wie der Wind

Cabrio-Fahrer sind nicht nur dem Himmel näher. Auch an den Außengeräuschen des Fahrzeugs sind sie dicht dran, buchstäblich in Hörweite. Früher, als die Selbstzünder noch laut nagelten, waren Cabrio-Motorangebote praktisch dieselfrei. Mittlerweile sorgen Diesel-Cabrios für Furore. Besonders attraktiv: die Oben-ohne-Version des BMW 430d mit edlem Reihensechszylinder-Aggregat und schnell schaltendem Achtgang-Automatikgetriebe.

Etwas grobkörniger als der Reihensechszylinder-Benziner klingt der gleich große Dieselmotor zwar schon, macht aber dennoch einen ziemlich kultivierten Höreindruck. Kraft satt entfaltet das Aggregat allemal: In 5,9 Sekunden beschleunigt der schnittige Viersitzer von 0 auf 100; insbesondere am Anfang dieses Vorgangs werden die Passagiere an Bord gehörig in die Sitze gedrückt und spüren, was 190 kW/258 PS an Schub liefern können. Das sehr respektable Drehmoment von 560 Nm bei 2.000 bis 3.000/min spricht schon mal für sich.

Trotz der sportlichen Leistungen muss man den agilen Kraftprotz nicht als Umweltsünder in die Büßerecke stellen. Finessen wie die Bremsenergie-Rückgewinnung und die mittlerweile obligatorische Start-Stopp-Automatik tragen zu einer Ökobilanz ohne Strafpunkte bei. Der angegebene Durchschnittsverbrauch von 4,9 Liter Diesel auf 100 Kilometer bleibt zwar auch hier graue Labor-Theorie, doch hält sich der Verbrauch in der Praxis zumindest in Grenzen.

Zur hohen Motorleistung gesellt sich ein gut abgestimmtes Fahrwerk, bei dem vor allem im Sport-Modus so richtig Freude aufkommt. Enge Kurven kratzt der Nachfahre des 3er-Cabrios messerscharf, das gesamte Handling wirkt leicht und bereitet größtes Fahrvergnügen. Ein angenehmes Gefühl beim Fahren vermittelt die gute Rundumsicht im offenen wie geschlossenen Zustand, da es in dem Cabriolet keine B-Säulen gibt, die die Sicht behindern, beispielsweise den Schulterblick einschränken könnten.

Von innen und außen wirkt der BMW hochwertig und edel, allerdings vom Design her unspektakulär. An den Linien stören keine Ecken und Kanten. Das macht den Wagen zwar sehr gefällig, aber auch ein bisschen langweilig. Ein Hingucker oder gar Herzensbrecher ist das 4er Cabrio nicht unbedingt, es sei denn, man hat ein ausgeprägtes Faible für glattes Design. Für Emotionen muss dann schon die passende Musik sorgen. Den guten Sound erzeugt dabei das Audio-System der renommierten Firma Harman Kardon.

Derweil ist das 4,64 Meter lange 4er-Cabrio kein Raumwunder: Die Passagiere im Fond haben es eng, und der Kofferraum schluckt bei geöffnetem Verdeck nur 220 Liter, geschlossen immerhin 150 Liter mehr. Fazit: Das Auto ist ein gut motorisiertes, aber sparsames, solides Prestige-Cabrio für BMW-Fans. Es beeindruckt zwar nicht gerade optisch, besitzt aber den markentypischen sportlich-eleganten Auftritt.

Lars Wallerang / mid

Technische Daten BMW 430d Cabriolet

Zweitüriges Cabriolet, Länge/Breite (mit Außenspiegeln)/Höhe/Radstand in Meter: 4,64/2,02/1,40/2,81; Leergewicht: 1.845 kg; Zuladung: 375 kg; Wendekreis: 11,3 m; Tankinhalt: 57 l; Kofferraumvolumen (geschlossenes Verdeck): 370 l.

Motor: Sechszylinder-Dieselmotor, Hubraum 2.993 ccm, Leistung: 190 kW/258 PS bei 4.000/min; max. Drehmoment: 560 Nm bei 1.500 - 3.000/min; 0-100 km/h: 5,9 s; Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h; 8-Gang-Automatik, Durchschnittsverbrauch: 5,3-5,5 l Diesel /100km; CO2-Ausstoß: 139-144 g/km; Preis: ab 57.300 Euro.