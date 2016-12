Die Schönheit aus dem Norden

Köln. Wow, das ist ein Hingucker. Nach dem schon sehr schick gezeichneten Geländewagen XC90 hat Volvo nun auch den Kombi V90 als geradlinige und klare Alternative in der Oberklasse auf den Markt gebracht. Beeindruckend ist auch die Vorstellung während des Autotests, die - bis auf eine kleine Einschränkung - fast perfekt ausfällt.

Dass Passanten euphorisch auf einen Volvo deuten, hätten sich die Designer in den 1970er Jahren, als die schwedischen Modelle noch einem Schuhkarton glichen, sicherlich nicht träumen lassen. Der breite Kühlergrill, das LED-Licht, das dem V90 Katzenaugen verleiht, und die coupéartige Linie, die in dem eleganten Heck mit den zwei ovalen Auspuffrohren mündet, schaffen den Spagat zwischen skandinavischer Sachlichkeit und südländischer Rasse. Innen wirkt der Volvo stilvoll-nüchtern, die Materialien überzeugen mit Hochwertigkeit.

Wer auf den Komfortsitzen mit Nappalederbezug reisen darf, kann sich glücklich schätzen, denn auf ihnen schmelzen Langstrecken zusammen wie Eiswürfel in der Sonne. Sämtliche Fahrzeuginformationen zeigen sich auf dem 9,2-Zoll-Bildschirm, der als Hochformat das Armaturenbrett dominiert, Tacho und Drehzahlmesser sind digital. Das ist alles schon großes Kino.

Größe ist beim Volvo V90 auch so eine Sache. Von ihr hat er reichlich. Fahrer und Beifahrer rücken sich genauso wenig auf die Pelle, wie die Knie der Hinterbänkler an die Vordersitze. Oberklasse eben. Das zeigt sich auch in der Breite, die den Volvo geduckt daher kommen lässt, auf Autobahnbaustellen aber eins klar macht: Hier geht nur die rechte Spur. Ansonsten fühlt sich der V90 auch auf der Linken nicht unwohl. Der Zweiliter-Diesel im Testwagen schiebt die fast zwei Tonnen mit seinen 235 PS natürlich voran. Allerdings wirkt er beim Beschleunigen in höheren Geschwindigkeitsbereichen zäh. Zudem fehlt ihm vor allem eins - ein der Klasse entsprechender Sechszylinder. Im Test betrug der Durchschnittsverbrauch rund 8,5 Liter Diesel. Das unterbietet der 530d von BMW locker - er hat dafür aber mehr Bums und einen satten Sound.

Das war's aber schon mit der Meckerei. Das Fahrwerk ist mustergültig, die Sicherheitsausstattung beeindruckend. Das "City Safety" beispielsweise kann - bei Tag und Nacht - Unfälle mit vorausfahrenden Fahrzeugen, Radlern, Fußgängern und großen Tieren vollautomatisch vermeiden. Mit dem "Pilot Assist II" geht Volvo auch den Schritt weiter in Richtung teilautonomes Fahren. Er würde bis 130 km/h auch alles alleine machen. Der aktive Spurhalteassistent übrigens auch. Es fühlt sich ein bisschen an, als werde der V90 in die Spur zurückgetreten, wenn eine Begrenzungslinie auch nur gestreift wird. Hier knüpfen die Schweden an das an, was sie vor Jahren berühmt gemacht hat: Solidität und Sicherheit. Und nun kommt auch noch Ästhetik hinzu.

Der Volvo V90 wird ausschließlich mit Vierzylinderbenzinern oder -diesel ab 42 450 Euro angeboten.