Die E-Klasse fährt auch alleine

stuttgart. Als "intelligenteste Limousine der Business-Klasse" definiert Mercedes-Benz seine neue E-Klasse. Die Basis für solch Selbstbewusstsein sind mit Sicherheit die zahlreichen technischen Innovationen, wovon einige ihre Weltpremiere in der zehnten Generation des luxuriösen Stuttgarters feiern. Dabei geht die E-Klasse einen weiteren Schritt in Richtung vollautonomes Fahren. Mit dem sogenannten Drive Pilot hält die Limousine auf weiten Strecken alleine die Spur. Das System folgt im korrekten Abstand bis zu 210 km/h einem vorausfahrenden Fahrzeug. Im normalen Fahrbetrieb muss der Fahrer weder bremsen noch Gas geben. Zudem wird er durch einen Lenkpiloten unterstützt.

Unterstützung beim Überholen

Auch beim Überholen erhält der Chauffeur Unterstützung. Sobald er den Blinker für mindestens zwei Sekunden setzt, lenkt der Wagen auf die Nachbarspur - vorausgesetzt, dass diese als frei erkannt wurde. Das Auto nimmt erstmals auch Gefahrensituationen an Stauenden wahr. Besteht keine Ausweichmöglichkeit drückt der Assistent auf die Bremse. Unterstützt wird der E-Klasse-Fahrer ebenso bei einem Ausweichmanöver. Das unbeabsichtigte Verlassen einer Spur wird mit Bremseingriffen korrigiert. Vor Autos im sogenannten toten Winkel wird der Benzpilot jetzt auch im Stadtverkehr bei niedrigen Geschwindigkeiten gewarnt.

Die E-Klasse wartet mit vielen Systemen auf, die die Sicherheit unterstützen. Es sind aber auch die angenehmen Lösungen, die das Image des Sternmodells polieren. Da lässt sich das Fahrzeug via Smartphone-App in Garagen und Parklücken ein- und ausparken. Das eigene Smartphone kann dabei auch als Fahrzeugschlüssel benutzt werden. Eine feine Errungenschaft sind die Massagesitze, die mit zahlreichen Programmen, verschiedenen Intensitäten und Wärme das Wohlbefinden des Fahrers und seines Beifahrers fördern. Das neue Interieur präsentiert sich unter dem Motto luxuriöser fahren. Hochwertige Materialien bestimmen den Stil des Innenraums. Auf Wunsch ist das Fahrzeug mit zwei breiten Displays ausgestattet. Steuern kann man Befehle per Wischbewegungen nun auch vom Lenkrad aus.

Zum Motorenangebot der E-Klasse zählen drei Diesel (150, 194 und 258 PS) sowie fünf Benziner (184, 211, 245, 333 und 401 PS) und ein Hybride. Im E 220 d arbeitet sehr kuliviert ein neu entwickelter Vierzylinder-Dieselmotor. Eine Leistung von 194 PS ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h, in 7,3 Sekunden ist die 100-Kilometer-Marke erreicht.

Völlig unaufgeregt verrichtet eine Neungang-Automatik präzise und schnell ihre Arbeit. Die Insassen können neben reichlich Platz und Luxus auch höchsten Fahrkomfort genießen. Laut Werk benötigt der Diesel durchschnittlich 3,9 Liter Treibstoff pro 100 Kilometer. In der Praxis wurden knapp zwei Liter mehr gebraucht. Der Mercedes-Benz E 220d kostet 47 124 Euro. Der Einstiegspreis kommt auf 42 744 Euro.