Der neue Reise-Midi von VDL: Kurz und gut

Er war eine viel beachtete Premiere auf der diesjährigen IAA Nutzfahrzeuge und stand jetzt auf Schweizerischen Bergstraßen erstmals zum Testen bereit: Der brandneue Futura-Reisebus im Zehnmeter-Format geht mit elitärer Bestuhlung sowie 440 PS an den Start und überrascht mit alpinen Talenten.

Die Niederländer können sparsame Autobahnroller bauen, dafür sind sie hierzulande in der Omnibusbranche bekannt. Aber jetzt möchten sie auch im Revier der kurzen Edelmidis Beute machen. Kurze und hohe Reisebusse, leistungsstark und komfortabel, so ganz neu ist die Produktidee ja nicht. Bei Setra wird das Segment schon seit Jahrzehnten gepflegt - und schließlich gab es ja schon den klassischen Rundbug-Futura als Zehnmeter-Hochdecker. Schon kurz nach der Markteinführung des Futura-Doppeldeckers soll der neue kurze Futura zusätzliche Stückzahlen generieren. Seine Premiere erlebte der VDL Futura vom Typ FHD2-106 erst jüngst zur IAA 2016 im Herbst, und jetzt dürfen wir ans Steuer. In der Schweiz, wo sonst, wenn es um VIP-Konzepte und eher anspruchsvolle Omnibusse geht.

Die niederländischen Fahrzeugtechniker sind von ihrem neuen Vollwert-Midi mehr als überzeugt. Sonst hätten sie sich wohl kaum auf diese Teststrecke zur Seebodenalp gewagt. Viel knapper geht es kaum, auf Steilstrecken und wellige Fahrbahnen folgen enge Spitzkehren. Und hier ausgerechnet mit einem Niederländer unterwegs?

Gleich vorweg: Der kurze Holländer macht mit dem Vorurteil kurzen Prozess. Seine handsame Länge, der kurze Radstand und wenig Überhang vorn kommen dem Fahrer sehr entgegen. Die Übersicht ist beinahe perfekt, und mit dem gewaltigen Einschlagwinkel der Vorderräder zirkelt der kleinste Futura um jede Kehre, mit einem Pkw geht es kaum besser. An Motorleistung mangelt es wahrlich nicht, wenn es der MX11-Sechszylinder mit 440 PS sein darf. Fast bissig hängt er am Gas und zieht, wenn er darf, auch kräftig durch. Und bringt seine 2.100 Newtonmeter bei niedrigen Drehzahlen, ohne zu murren, auf die Hinterachse.

An Steilstücken empfiehlt es sich, bergauf den Anfahrgang von Hand zu korrigieren. Das AS-Tronic-Getriebe ohne Steigungssensor schlägt stoisch die Gangstufe 3 vor, so kommt man nur holprig aus dem Stand. Mit zwei Tipps am Lenkstockhebel nach unten ist man im ersten Gang und fährt weitaus feinfühliger an. Und muss man mit minimaler Geschwindigkeit entgegenkommende Fahrzeuge passieren, wechselt man besser in den Rangiermodus, der am Drehschalter mit einer Schildkröte gekennzeichnet ist. Auf die Anfahrhilfe ist Verlass, einfach von Bremspedal aufs Gas, so wird jedes Zurückrollen vermieden. Um unliebsame Schaltungen zu vermeiden, schalten wir an Steilstücken und vor kniffligen Kehren von Hand in den gewünschten Gang - mit etwas Drehzahlreserve lebt es sich auf Bergstraßen einfach besser. So wichtig automatisierte Getriebe und Assistenzsysteme im Verkehr sein mögen: Auf diesen Routen ist ein erfahrener Chauffeur mit Alpenroutine unersetzlich, über autonomes Omnibusfahren redet hier niemand.

Wo man heute einfach den Bergab-Bremsomat aktiviert und mit Retarder verschleißfrei bremst, musste der Fahrer früher mühsam auf dem Motorbremsknopf stehen und im ersten Gang mit Minimalgeschwindigkeit zu Tale kriechen. Nein, früher war nicht alles besser, und schon gar nicht die Omnibusbremsen - auch wenn der Omnibusfahrer damals noch als Experte und Bergüberwinder galt. Auf den noch schneefreien Passstraßen gleitet der Futura mühelos und sicher hinab, sein bärenstarker Retarder wird locker mit maximal 15 Tonnen fertig, die der kurze Hochdecker ohnehin nur voll ausgelastet erreicht.