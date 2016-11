Der Beetle fürs Grobe

Wolfsburg. Nun darf der Beetle auch ins Gelände. "Dune" nennen die Wolfsburger ihr Sondermodell, das den Dünen-Buggies aus den 1970ern Reverenz erweisen soll. Und das ist geglückt - zumindest, wenn erreicht werden sollte, ein cooles Auto zu präsentieren. Selbst am Motorengeräusch hat VW gefeilt. Es erinnert an den Großvater, den Käfer - obwohl der Zweiliter-Vierzylinder aus dem Golf GTI stammt.

Offroad-Applikationen, neu designte Stoßfänger, Front- und Heckdiffusor, eine höhergelegte Karosserie - der Beetle "Dune" zeigt gleich, dass er etwas Besonderes sein will. Dynamisch wirkt die komplett neu konzipierte Frontschürze mit einem großen zentralen Lufteinlass und schwarzem Wabengitter, wie es auch die GTI-Modelle tragen. Weitere optische Akzente setzen die breiter ausgestellten Kotflügel oder der fette Heckspoiler.

Als ob das nicht schon genug wäre, ist der Testwagen noch in der Farbe "Sandstorm Gelb" lackiert, die sich bis ins Interieur durchzieht. So sind auch der Deckel des Handschuhfachs und die Armaturenbrettumrandung in dem knalligen Ton gehalten.

Beetle „Dune“ 2,0 TSI Motor: Vierzylinder, Benziner Hubraum: 1984 ccm Leistung: 162 kW/220 PS Max. Drehmoment: 350 Nm Antrieb: 6-Gang-Schaltung Höchstgeschw.: 228 km/h Beschleunigung: 0-100 km/h in 6,9 Sekunden Verbrauch pro 100 Kilometer (Werksangaben): innerorts: 8,4 l, außerorts: 5,5 l, gesamt: 6,6 l CO2-Emission: 153 g/km Abgasnorm: Euro 6 Länge: 4286 mm, Breite: 1822 mm, Höhe: 1502 mm Kofferraum: 310 bis 905 Liter Leergewicht: 1464 kg Preis: 30 050 Euro Serienausstattung: ABS, ESP, Leichtmetallfelgen, el. Fensterheber, beheizbare Sportsitze vorne, Radio, Parkpilot, Geschwindigkeitsregelanlage, Klimaanlage, Müdigkeitserkennung, Berganfahrassistent. se

Der VW Beetle "Dune" mit der Top-Motorisierung macht ziemlich auf Angeber, kann es sich aber auch erlauben. Wer meint, das Spaßmobil von der Überholspur pusten zu können, muss sich beim Beschleunigen schon arg ins Zeug legen, um ihm hinterherzukommen. 220 PS sorgen für ordentlich Schwung, die 350 Newtonmeter an Kraft erlauben sogar eine schaltfaule Fahrweise. Dabei wäre dies gar nicht nötig, denn das Sechsganggetriebe überzeugt mit sehr kurzen Wegen und passt perfekt zum knackigen Auftreten des "Dune".

Auch in Kurven wird es dem Fahrer nicht schwindelig. Leicht untersteuernd liegt der Grenzbereich des Beetle sehr hoch. So hoch, dass der Alltagstest nicht der richtige Rahmen war, die Grenzen auszutesten. Unsicherheit ist beim Fahren also nie ein Thema. Dass es das straffe Fahrwerk schafft, auch einen Spagat zwischen sportlich und sanft auf der längeren Autobahnstrecke hinzukriegen, ist beeindruckend. Dank guter Isolierung von Windgeräuschen abgeschirmt und Sportsitzen, die den Körper förmlich aufsaugen, steht einer größeren Etappe nichts im Wege.

Kein billiger Spaß

So richtig für vier Personen ist der Beelte nicht geeignet. Das Reinkrabbeln auf die Rücksitze gestaltet sich etwas schwierig, der Kofferraum ist dann durch die große Heckklappe zwar gut zu beladen, fasst aber nur zwei große Taschen. Der "Dune" ist eher für das lifestyleorientierte Paar das Richtige, das für die Urlaubsfahrt die Rückbank umlegt und sich daran erfreut, aus der Masse der Fahrzeuge herauszustechen - und ihr mit dem 2,0 TSI auch davonzufahren.

Billig ist der Spaß allerdings nicht. Der starke Beetle "Dune" kostet ab rund 30 000 Euro. Die 105-PS-Variante zum Einstieg gibt es ab 24 350 Euro.