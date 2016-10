Ingolstadt. Kein Motorengeräusch in der Autowelt ist betörender, als das eines Achtzylinders. Blubbernd verrichten die acht Töpfe ihre Arbeit, um fauchend-grollend Fanfaren zu blasen, wenn es mal schneller gehen soll. Allerdings haftet den Motoren ein Manko an: Sie trinken über Gebühr. Und das passt natürlich überhaupt nicht in die heutige Zeit. Doch es gibt einen Lichtblick für solvente Blubber-Fans, den Audi SQ7. Mitten in der Diesel-Krise bringen die Ingolstädter eine Neuentwicklung auf den Markt - einen Vierliter-Achtzylinder. Was im ersten Moment nach Harakiri klingt, zeigt aber, was im Motorenbau alles möglich ist: Das Aggregat ist ein Knaller.

Wer braucht ein solch großes Auto? Wer braucht 435 PS? Fragen, die bei dem wuchtigen Kraftpaket durch den Kopf schießen können. Doch bei allen Vorbehalten gegenüber teuren und großen Modellen darf nicht vergessen werden, dass Autohersteller gerade bei diesen Innovationen ausprobieren. Die Entwicklungen fließen später auch in die Großserie ein.

Dazu gehört beim SQ7 ein 48-Volt-Netz. Der SUV darf sich damit schmücken, das erste Serienauto der Welt zu sein, das über diesen - normalerweise sind es zwölf Volt - Stromkreis verfügt. Dieser ist aber nicht für alle elektrischen Verbraucher zuständig, sondern versorgt einen Verdichter, der bei sehr niedrigen Drehzahlen dem noch müden Turboladern Luft zupustet. Das Ergebnis: Das Turboloch ist weggeblasen. Ansatzlos stehen gewaltige 900 Newtonmeter an Drehmoment zu Verfügung. Wem das zu theoretisch ist: In 4,8 Sekunden prescht der 2,3-Tonnen-Brocken auf 100 km/h. Das ist fast exakt so schnell, wie ein Porsche 911. Steigungen? Bügelt der SQ7 glatt. Und selbst, wenn eine Kurve auftaucht, gibt es keinen Anlass für Schweißperlen auf der Stirn, denn der Bolide durchfährt sie - nahezu ohne Seitenneigung. Dafür ist neben der Allradlenkung die aktive elektromechanische Wankstabilisierung, die sich auch an der Vierfach-Spannung bedienen darf, zuständig.

Der Klang des neuen V8 erinnert an einen Benziner dieser Gattung. Wechselt der Fahrer in den "Dynamic"-Bereich, grollt und faucht der SQ7 , dass sich die Nackenhaare aufstellen. Sound-Enthusiasten klatschen vor Begeisterung, Schülergruppe und staugeplagte Leidensgenossen recken die Hälse nach dem großen SUV. Wer jetzt Angst vor Bauchschmerzen hat, wenn er den Verbrauch ansieht, kann aufatmen. Rund 9,5 Liter Diesel hat der Testwagen im Durchschnitt konsumiert. Für ein derartiges Fahrzeug ein extrem niedriger Wert. Streichelt der Fahrer das Gaspedal des SQ7, sinkt der Verbrauch sogar unter acht Liter.

Die Bauschmerzen kommen beim Blick auf die Preisliste. Fast 90 000 Euro werden für das Q7-Topmodell fällig. Rund 30 000 Euro mehr als das schon muntere Basismodell mit V6-Diesel. Aber: Wer es sich allerdings leisten kann, kauft mit dem "S" gleich einen außergewöhnlichen Sportwagen dazu.