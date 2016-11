Audi A1 Sportback 1.0 TFSI S tronic: Fast durchgehend Premium

Der Begriff "Premium" geistert mittlerweile längst durch die Klasse der Kleinwagen. Spätestens seit dem anhaltenden Erfolg des Mode-Zwergs Mini unter BMW-Ägide bemühen sich immer mehr Hersteller darum, etwas offenbar Hochwertiges in der Klasse unterhalb von vier Metern anbieten zu können. So auch Audi seit nunmehr vier Jahren mit dem A1 Sportback. Der basiert zwar auf Konzernbruder VW Polo, soll aber von Qualität und Image her eher ein Frontalangriff auf die Konkurrenz in München sein. Den vollzieht der A1 in der von uns getesteten Version 1.0 TFSI S tronic weitestgehend auf überzeugende Art.

Die Motor-Getriebe-Kombination im Ingolstädter Zwerg lässt zunächst Skepsis aufkommen: Reichen die 70 kW/95 PS aus einem 1,0-Liter-Dreizylinder-Motörchen, um über ein Doppelkupplungsgetriebe wirklich genügend Antriebskraft auf die Räder zu schicken? Die Antwort lautet ganz klar: Ja! Mit zwei Ausnahmen sorgt der kleine Racker unter der Motorhaube stets für Spritzigkeit im Stadtverkehr und ausreichende Kraftreserven auch auf Autobahn- und Landstraßenfahrten. Nur nach einer Start-Stop-Pause kommen Motor und halbautomatisches Getriebe erst nach einer empfindlichen Gedenksekunde wieder in Fahrt. Wenn man dies erst mal verinnerlicht hat und durch rechtzeitiges Lupfen des Bremsfußes das Anspringen der Dreizylinders etwas vorverlegt, ist auch diese kleine Antriebsmacke kein Problem mehr. Und beim Anfahren geht zunächst bei etwas zu wenig Gas fast gar nichts, ehe bei etwas zu viel Gas schnell mal der Grip der Vorderreifen an seine Grenzen stößt. Doch auch hier lehrt der Umgang mit dem A1 schon bald, wie's richtig geht.

Hintergrund der schlagartigen Kraftentfaltung: Dank Direkteinspritzung und Turboaufladung schiebt schon ab 1.500/min und bis 3.500/min das maximale Drehmoment von 160 Nm massiv an. Besonders in der von uns getesteten "Sport-Line"-Version des Ingolstädter City-Flitzers passt das dynamisch-straffe Fahrwerk perfekt zum Antrieb, der sich - ebenfalls passend - bei höheren Drehzahlen als leicht röhrender Dreizylinder akustisch zu erkennen gibt. Nur ausgesprochenen Komfort-Verfechtern dürfte der kleine Flitzer auf Dauer kurze Schläge von Bodenwellen zu ungefiltert weitergeben. Lange Bodenwellen hingegen schluckt das Fahrwerk souverän. Die typischen Sport-Line-Käufer erfreuen sich somit am agilen Fahrverhalten des wieselflinken und sehr übersichtlichen 3,97-Meter-Zwergs. Versenkbare hintere Kopfstützen und nicht zu breite C-Säulen tragen zur guten Rundumsicht im A1 Sportback bei.

Typisch Audi: Verarbeitung und Materialanmutung im Innenraum sind tadellos. Lediglich an einer Stelle hat die Gestalter des Interieurs der übertriebene Sparsinn übermannt: Die Armauflagen an den Türen sind im Gegensatz zum gesamten oberen Armaturenbrett aus hartem Kunststoff. Schade, denn gerade das an sich vorherrschende Soft-Touch-Material unterstreicht wesentlich den Premium-Anspruch des Mini-Konkurrenten von Audi.

Die perfekt geformten und auch auf langer Fahrt bequemen Sitze lassen über solche Detail-Makel hinwegsehen, denn sowohl kurze Stadtfahrten als auch längere Überland-Touren absolviert man im kleinen A1 völlig entspannt. Der Verbrauch pendelt sich dabei mit konstant 120 km/h auf vertretbare 6,2 Liter Super auf 100 Kilometer ein. Im Stadtverkehr haben wir einen Durchschnittswert von 5,1, bei betont sparsamer Fahrweise lobenswerte 4,6 Liter auf 100 Kilometer erreicht - nur 0,2 Liter mehr als der Normverbrauch.