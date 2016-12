„Wir stehen zu unseren Mannheimer Wurzeln“

Mannheim. Von aktuell rund 280 auf 220 Mitarbeiter soll die Zahl der Mitarbeiter in der Mannheimer Bilfinger Zentrale schrumpfen. Das entspreche der jetzigen Umsatzgröße des Unternehmens, sagt Vorstandschef Tom Blades. Er will aus einem Unternehmen mit vielen nebeneinander laufenden Firmen endlich ein Ganzes formen - und die Verwaltungskosten senken. Derzeit hält er Ausschau nach einem neuen Firmensitz, der aber weiter in Mannheim bleiben soll.

Herr Blades, Sie sind viel in der Welt herumgekommen - wie gefällt Ihnen Mannheim?

Tom Blades: Wirklich gut, auch meiner Frau und meinen Schwiegereltern, die gerade zu Besuch waren. Es gibt in der Umgebung von Bilfinger schöne alte Villen, aber auch viele moderne Bürogebäude. Ich weiß gar nicht, warum die Stadt meint, um ihren Ruf kämpfen zu müssen. Ich wohne in der Innenstadt, alles ist zu Fuß erreichbar, auch mein Arbeitsplatz. Die Viertelstunde Fußweg zu Bilfinger hilft mir beim Nachdenken und abends beim Abschalten.

Ihrem Vorgänger Per Utnegaard wurde vorgeworfen, er habe nur im Hotel gewohnt und sei nie angekommen. Sie machen das anders - ein Signal für die Mitarbeiter?

Blades: Wenn das so verstanden wird, ist das schön. Aber ich brauche einfach meine Wohnung als Rückzugsort, an dem ich die Füße hochlegen und mal in Ruhe Champions League schauen kann. Das funktioniert in der Wohnung doch viel besser als in einem Hotelzimmer.

Und schauen Sie englische oder deutsche Vereine in der Champions League?

Blades: Beides. Ich finde Manchester United klasse, auch wenn es gerade nicht optimal läuft. Ich habe in Salford studiert, das gehört zu Manchester. Aber in meiner Zeit in München habe ich auch Spiele in der Allianz-Arena geschaut und dadurch eine Affinität zu Bayern München entwickelt.

Der Mietvertrag für die Zentrale am Carl-Reiß-Platz läuft 2018 aus, viele Einheiten des Konzerns sind in anderen Städten konzentriert - bleibt Bilfinger in Mannheim?

Blades: Klares Ja. Wir stehen zu unseren Wurzeln, seit 1892 ist unser Hauptsitz in Mannheim. Unser Mietvertrag läuft Anfang 2018 aus und wir prüfen mehrere Optionen: Ein repräsentativer Neubau wäre gut - auch als ein Zeichen für unsere Neuausrichtung - mit langfristigem Mietvertrag, zentral gelegen. Wir hoffen, dass wir im ersten Quartal 2017 so weit sind, um einen konkreten Standort bekanntgeben zu können.

Sie wollen die Zentrale weiter verkleinern, bieten Mitarbeitern Abfindungen an. Wie viele sollen künftig noch in Mannheim arbeiten?

Blades: Vor dem Verkauf des Building and Facility Geschäfts war unser Unternehmen vom Umsatz her deutlich größer. Deswegen müssen wir uns anpassen. Vor dem Freiwilligenprogramm hatten wir in der Zentrale rund 280 Mitarbeiter, künftig werden es rund 220 sein. Gleichzeitig machen wir Bilfinger schlagkräftiger, vereinheitlichen Prozesse grundlegend und verbessern unsere Strukturen.

Zum Beispiel?

Blades: Es gab bisher kein einheitliches EDV-System - wir haben ein Sammelsurium verschiedenster Anwendungen. Eine unserer Aufgaben ist daher die Harmonisierung der IT-Landschaft. Hier werden wir in den kommenden Jahren mehr als 50 Millionen Euro investieren. Das macht ein Unternehmen effizienter, auch in den Kundenbeziehungen. Verschiedene Bereiche haben zum Beispiel ein und denselben Kunden. Wenn wir einheitliche Systeme haben, lässt sich das besser managen.

Das hat ihr Vor-Vorgänger Roland Koch vor zwei Jahren auch erzählt...

Blades: Ja, aber wir machen es. Die Investitionen für die IT-Harmonisierung haben wir dieses Jahr beschlossen und sind bereits in der Umsetzung.

Sehen Sie das Kleinteilige als Bilfingers Hauptproblem?